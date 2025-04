To Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής, για πρώτη φορά φέτος, θα έχει διάρκεια πέντε ημερών, ξεκινώντας από το Σάββατο του Λαζάρου, 12 Απριλίου, έως και τη Μεγάλη Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025. Η Αθήνα θα πλημμυρίσει με κατανυκτικούς ήχους και μουσικές, μέσα από συναυλίες και καλλιτεχνικές δράσεις σε εμβληματικούς χώρους της Πλάκας και του κέντρου της πόλης.

Η Μητρόπολη Αθηνών, ο Καθολικός Καθεδρικός Ναός, η Ευαγγελική Εκκλησία, το Φετιχιέ Τζαμί, το Παλαιό Χρηματιστήριο, τα Μουσεία Ακρόπολης, Ιδρύματος Γουλανδρή, Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης» – Κέντρο Εθνομουσικολογίας, το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», οι πεζόδρομοι Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Αποστόλου Παύλου. Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν και οι δύο αίθουσες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο ΚΠΙΣΝ, θα φιλοξενήσουν συναυλίες και δράσεις του Φεστιβάλ.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση θα έχει ο Γιώργος Κουμεντάκης, ενώ το φεστιβάλ θα παρουσιάσει περισσότερες από 40 συναυλίες και καλλιτεχνικές δράσεις, με τη συμμετοχή διακεκριμένων αλλά και νεότερων καλλιτεχνών, ψαλτών, χορωδών, μουσικών και ηθοποιών.

Στη φετινή διοργάνωση προστίθεται η συμμετοχή της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, που θα δώσει το δικό της στίγμα στη μεγάλη αυτή μουσική γιορτή.

Οι καθιερωμένες περιπατητικές συναυλίες με τις μπάντες στα πέριξ της Ακρόπολης θα έχουν και φέτος μια ξεχωριστή θέση στο φεστιβάλ. Η Φιλαρμονική του Δήμου Χαλανδρίου θα ξεκινήσει τη δική της διαδρομή από την είσοδο του Μουσείου Ακρόπολης στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου έως την Αποστόλου Παύλου στο Θησείο (Κυριακή των Βαΐων, 18.00), η Στρατιωτική Μουσική Φρουράς Αθηνών θα ξεκινήσει από την είσοδο του Μουσείου Ακρόπολης και θα καταλήξει στον Μητροπολιτικό-Καθεδρικό Ναό Αθηνών (Μ. Δευτέρα, 20.30), ενώ η Μουσική του Πολεμικού Ναυτικού θα κάνει μια διαδρομή μέσα στην Πλάκα, ξεκινώντας από τους Αέρηδες στη Ρωμαϊκή Αγορά (Μ. Τρίτη, 20.00).

Η είσοδος σε όλους τους χώρους θα είναι ελεύθερη χωρίς προκρατήσεις, με σειρά προτεραιότητας. Μόνο για τις συναυλίες που θα δοθούν στην Εναλλακτική Σκηνή και την Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο ΚΠΙΣΝ θα υπάρξουν προκρατήσεις μέσω της ticketservices.gr. Έναρξη προκρατήσεων 8 Απριλίου στις 9.00. Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι αναρτημένο στο nationalopera.gr & στο digitalculture.gov.gr, ενώ στο έντυπο που θα διανέμεται στους θεατές θα υπάρχει συνοπτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και QR code για παραπομπή στο αναλυτικό πρόγραμμα στον ιστότοπο της ΕΛΣ.

Το αναλυτικό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ έχει ως εξής:

Σάββατο του Λαζάρου, 12 Απριλίου

20.00 Από το Πάθος στην Ανάσταση

Κωνσταντίνος Αγγελίδης, Πάνος Δημητρακόπουλος, Βυζαντινός Χορός «Τρόπος»

Μητροπολιτικός-Καθεδρικός Ναός Αθηνών

Κυριακή των Βαΐων, 13 Απριλίου

12.30 Ex tenebris lux

Γιώργος Κρίμπερης, Ειρήνη Αναστασίου, Αγλαΐα Παππά

Ιερός Καθολικός Καθεδρικός Ναός Αγ. Διονυσίου Αρεοπαγίτη

16.00 Θόλος

Σωκράτης Σινόπουλος, Ταξιάρχης Γεωργούλης, Στρατής Ψαραδέλλης, Δημοσθένης Καραχριστοδούλου, Χρυσάνθη Γκίκα

Φετιχιέ Τζαμί (Ρωμαϊκή Αγορά)

17.00 Βασίλης Τσιτσάνης – Ο άγιος του έρωτα

Δήμητρα Γαλάνη, Μανώλης Πάππος, Ανδρέας Κατσιγιάννης, Γιώργος Κωνσταντίνου

Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας, Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία

Μουσείο Ακρόπολης (προαύλιος χώρος)

17.00 Θόλος

Σωκράτης Σινόπουλος, Ταξιάρχης Γεωργούλης, Στρατής Ψαραδέλλης, Δημοσθένης Καραχριστοδούλου, Χρυσάνθη Γκίκα

Φετιχιέ Τζαμί (Ρωμαϊκή Αγορά)

17.00 Maria Matrem

Ex Silentio, Δημήτρης Κούντουρας

Παιδική Χορωδία ΕΛΣ, Κωνσταντίνα Πιτσιάκου

Α΄ Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία

17.30 Μεσσιάν, Κουαρτέτο για το τέλος του χρόνου

Σπύρος Τζέκος, Ηρώ Σειρά, Αλεξίς Μποβ, Σοφία Ταμβακοπούλου, Λένια Ζαφειροπούλου

Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

17.30 Σατί, Έργα για πιάνο

P 4 2 (Μπεάτα Πίντσετιτς, Χρήστος Σακελλαρίδης)

Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών

18.00 Θόλος

Σωκράτης Σινόπουλος, Ταξιάρχης Γεωργούλης, Στρατής Ψαραδέλλης, Δημοσθένης Καραχριστοδούλου, Χρυσάνθη Γκίκα

Φετιχιέ Τζαμί (Ρωμαϊκή Αγορά)

18.00 Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Χαλανδρίου

Κώστας Ιωαννίδης

Διαδρομή: Διονυσίου Αρεοπαγίτου (Μουσείο Ακρόπολης) → Αποστόλου Παύλου (Θησείο)

20.00 Κερουμπίνι, Ρέκβιεμ

Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδία Δήμου Αθηναίων, Άλκης Μπαλτάς

Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας»

20.30 Bach in the Sky with Diamonds

Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου

Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών

21.00 Εύα

Σοφία Κυανίδου, Αντώνης Κορδοπάτης, Δημήτρης Γιάκας

Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

21.00 Ex tenebris lux

Γιώργος Κρίμπερης, Ειρήνη Αναστασίου, Αγλαΐα Παππά

Ιερός Καθολικός Καθεδρικός Ναός Αγ. Διονυσίου Αρεοπαγίτη

Μεγάλη Δευτέρα, 14 Απριλίου

17.00 Τα δοξάρια της Ανατολής

Γιώργος Ψάλτης, Σοφία Ευκλείδου, Γιάννης Πούλιος

Φετιχιέ Τζαμί (Ρωμαϊκή Αγορά)

17.00 Ου γαρ ην καιρός σύκων

Γιώργος Κωνσταντίνου

Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών

17.30 Μπρίττεν, Ο κατακλυσμός του Νώε

Θέμελης Γλυνάτσης, Κυριακή Κουντούρη, Κωνσταντίνα Πιτσιάκου

Παιδική Χορωδία ΕΛΣ, Underground Kids Orchestra, μέλη της Underground Youth Orchestra, μέλη της Ορχήστρας Νέων El Sistema Greece και ανεξάρτητοι μουσικοί

Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας»

17.30 Ω γλυκύ μου έαρ

Τάσος Αποστόλου, Vamos Orchestra, Θανάσης Παπαθανασίου

Μουσείο Ακρόπολης (προαύλιος χώρος)

18.00 Τα δοξάρια της Ανατολής

Γιώργος Ψάλτης, Σοφία Ευκλείδου, Γιάννης Πούλιος

Φετιχιέ Τζαμί (Ρωμαϊκή Αγορά)

18.30 Σιγησάτω πάσα σαρξ βροτεία

Γιάννης Παπατζανής, Νίκος Κατριτζιδάκης, Νίκος Παπαγεωργίου, Δήμος Παπατζαλάκης

Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης» – Κέντρο Εθνομουσικολογίας

19.00 Τα δοξάρια της Ανατολής

Γιώργος Ψάλτης, Σοφία Ευκλείδου, Γιάννης Πούλιος

Φετιχιέ Τζαμί (Ρωμαϊκή Αγορά)

19.30 Ω γλυκύ μου έαρ

Τάσος Αποστόλου, Vamos Orchestra, Θανάσης Παπαθανασίου

Μουσείο Ακρόπολης (προαύλιος χώρος)

19.30 Σιγησάτω πάσα σαρξ βροτεία

Γιάννης Παπατζανής, Νίκος Κατριτζιδάκης, Νίκος Παπαγεωργίου, Δήμος Παπατζαλάκης

Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης» – Κέντρο Εθνομουσικολογίας

20.30 Η πίστη μέσω της μουσικής – Ένα ταξίδι της ψυχής

Μάριος Παντελιάδης

Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

20.30 Φύση, λατρεία και Θείο

Sibil•la Ensemble

Α΄ Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία

20.30 Στρατιωτική Μουσική Φρουράς Αθηνών

Επικεφαλής – Αρχιμουσικός: Τχης (ΜΣ) Ξενοφών Μεντές

Διαδρομή: Μουσείο Ακρόπολης → Πλάκα → Μητροπολιτικός-Καθεδρικός Ναός Αθηνών

22.00 Πόρνη προσήλθε Σοι

Θεόδωρος Κουρεντζής (καλλ. διεύθ.), Αντώνιος Κουτρουπής, Ριμπάλ Ουέχμπε, Γρηγόριος Ζάρκος, Αμαλία Μουτούση, musicAeterna Byzantina

Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών

Μεγάλη Τρίτη, 15 Απριλίου

17.00 Vitraux

Τάσος Πούλιος, Κυριάκος Ταπάκης, Γιώργος Κοντογιάννης, Νίκος Παραουλάκης

Φετιχιέ Τζαμί (Ρωμαϊκή Αγορά)

17.00 Συνομιλίες

Μελία Κράιλινγκ, Σύνολο Μουσικής Δωματίου Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου Χαλανδρίου

Α΄ Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία

17.30 Μπρίττεν, Ο κατακλυσμός του Νώε

Θέμελης Γλυνάτσης, Κυριακή Κουντούρη, Κωνσταντίνα Πιτσιάκου

Παιδική Χορωδία ΕΛΣ, Underground Kids Orchestra, μέλη της Underground Youth Orchestra, μέλη της Ορχήστρας Νέων El Sistema Greece και ανεξάρτητοι μουσικοί

Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας»

17.30 Στ’ Όσιου Λουκά το μοναστήρι

Μιχάλης & Παντελής Καλογεράκης

Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης» – Κέντρο Εθνομουσικολογίας

18.00 Vitraux

Τάσος Πούλιος, Κυριάκος Ταπάκης, Γιώργος Κοντογιάννης, Νίκος Παραουλάκης

Φετιχιέ Τζαμί (Ρωμαϊκή Αγορά)

18.30 Στ’ Όσιου Λουκά το μοναστήρι

Μιχάλης & Παντελής Καλογεράκης

Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης» – Κέντρο Εθνομουσικολογίας

18.30 Paradise Lost – Μορφαί δαιμονίων

Νίκος Γαλενιανός

Ιωάννα Βρακατσέλη, Δανάη Μπλέτσα, Άρτεμις Μπόγρη, CHÓRES

Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών

19.00 Vitraux

Τάσος Πούλιος, Κυριάκος Ταπάκης, Γιώργος Κοντογιάννης, Νίκος Παραουλάκης

Φετιχιέ Τζαμί (Ρωμαϊκή Αγορά)

19.30 Στ’ Όσιου Λουκά το μοναστήρι

Μιχάλης & Παντελής Καλογεράκης

Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης» – Κέντρο Εθνομουσικολογίας

19.30 Η προσευχή στην όπερα (διάλεξη)

Έλενα Ματθαιοπούλου

Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

20.00 Σοστακόβιτς, Συμφωνία αρ. 14

Θεοδώρα Μπάκα, Τίμος Σιρλαντζής

Drop Down Community, Μάρκελλος Χρυσικόπουλος

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ (ΚΠΙΣΝ)

20.00 Μουσική Πολεμικού Ναυτικού

Επικεφαλής ΠΝ: Πλωτάρχης Ευστράτιος Σίτσας

Διαδρομή: Αέρηδες → Ρωμαϊκή Αγορά → Πλάκα

20.30 Το μεγαλείο του ελάχιστου – Χορωδιακά έργα Τάβενερ και Παιρτ

Les Vibrations sympathiques, Παύλος Κόρδης

Α΄ Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία

21.00 Πολυύμνια η πανηγυρική – Το πολυχορικό στιλ και η τέχνη του μελωδικού στολισμού στη Γερμανία του 17ου αιώνα

The Clerkes Extraordinarie, Cappella Sancti Pauli, Ιάσων Μαρμαράς

Ιερός Καθολικός Καθεδρικός Ναός Αγ. Διονυσίου Αρεοπαγίτη

22.30 Πολλά εν θέλω να σου πω…

Ζαχαρίας Καρούνης

Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών

Μεγάλη Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025

17.30 Χορωδία Βάνια Μονέβα (Βουλγαρία)

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ (ΚΠΙΣΝ)

19.00 Χορωδία Βάνια Μονέβα (Βουλγαρία)

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ (ΚΠΙΣΝ)

20.00 Συμφωνία του Χριστού – Πασχαλινή συναυλία ΚΟΘ

Αφροδίτη Πατουλίδου, Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, Λέο ΜακΦαλ

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ (ΚΠΙΣΝ)

Στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής θα παρουσιαστούν συνθέσεις, μεταξύ άλλων, των Μπραμς, Παιρτ, Μομπόου, Παρασκάκη, Τσιτσάνη, Μεσσιάν, Σατί, Κερουμπίνι, Μπαχ, The Beatles, Έβανς, Ουεχάρα, Λακόμπ, Φωρέ, Μασνέ, Σταύρακα, Φέλντμαν, Μπρίττεν, Θεοδωράκη, Λιστ, Μαστραντώνη, Κυριακίδη, Νασοπούλου, Παναγιώτου, Θεοδοσόπουλου, Πρίγγου, Ιακώβου Πρωτοψάλτη, Πούλιου, Τζέικομπ, Βαβίλοφ, Ραχμάνινοφ, Σιμπέλιους, Λευθέρη, Καλογεράκη, Γαλενιανού, Σοστακόβιτς, Τάβενερ, Πραιτόριους, Περπέσα, Μητρόπουλου, Στράους.