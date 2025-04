Το Φεστιβάλ των Καννών εξέφρασε σήμερα «τον αποτροπιασμό και τη βαθιά λύπη του» για τον θάνατο μιας Παλαιστίνιας φωτοειδησεογράφου, που πρωταγωνίστησε σε μια ταινία η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί φέτος στην Κρουαζέτ, και πολλών μελών της οικογένειάς της, που σκοτώθηκαν από πύραυλο στη Γάζα.

Η 25χρονη φωτογράφος Φατίμα Χασούνα πρωταγωνιστεί στο ντοκιμαντέρ “Put your soul on your hand and walk” της Ιρανής σκηνοθέτιδας Σεπίντε Φαρσί. Η Acid (Association du cinéma indépendant pour sa diffusion), ένα από τα παράλληλα τμήματα του Φεστιβάλ των Καννών, είχε ανακοινώσει την Τρίτη, 15 Απριλίου, την επιλογή της ταινίας αυτής.

«Την επομένη, (η Φατίμα Χασούνα) καθώς και πολλά μέλη της οικογένειάς της, σκοτώθηκαν από πύραυλο που χτύπησε το σπίτι τους», ανέφερε το Φεστιβάλ των Καννών σε μια δήλωση προς το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Είχε αναθέσει στον εαυτό της την αποστολή να δώσει μαρτυρία, μέσω της δουλειάς της, για τη δέσμευσή της και, παρά τους κινδύνους που συνδέονται με τον πόλεμο στον παλαιστινιακό θύλακο, για την καθημερινή ζωή των κατοίκων της Γάζας το 2025. Είναι ένα από τα πάρα πολλά θύματα της βίας που μαίνεται στην περιοχή εδώ και μήνες».

«Το Φεστιβάλ των Καννών επιθυμεί να εκφράσει τον αποτροπιασμό και τη βαθιά θλίψη του για αυτή την τραγωδία που συγκίνησε και συγκλόνισε όλο τον κόσμο. Αν και μια ταινία είναι κάτι πολύ λίγο απέναντι σε μια τέτοια τραγωδία (η προβολή της στην Acid στις Κάννες στις 15 Μαΐου) θα είναι, εκτός από το μήνυμα της ίδιας της ταινίας, ένας τρόπος να τιμήσουμε τη μνήμη (της νεαρής γυναίκας), θύματος όπως τόσα άλλα, του πολέμου», πρόσθεσε.

Η σκηνοθέτιδα Σεπίντε Φαρσί απέτισε φόρο τιμής την περασμένη Πέμπτη στη νεαρή γυναίκα, που αφηγείται, μέσω βιντεοκλήσεων, τη ζωή στη Γάζα. «Ζητώ δικαιοσύνη για τη Φατέμ (ή Φατίμα) και όλους τους αθώους Παλαιστίνιους που έχασαν τη ζωή τους», έγραψε.

Οι Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα (Reporters sans Frontières) είχαν καταγγείλει τον θάνατό της, λέγοντας πως το όνομά της «προστίθεται σε εκείνα των σχεδόν 200 δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν μέσα σε 18 μήνες».

Ο πόλεμος ξέσπασε από τη χωρίς προηγούμενο επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, που προκάλεσε τον θάνατο 1.218 ανθρώπων από ισραηλινής πλευράς, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημα στοιχεία. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν την ίδια ημέρα, 58 εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, 34 από τους οποίους είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, 51.266 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος.