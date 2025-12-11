Μουσική και πολιτισμός συναντιούνται, τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών σε μια χριστουγεννιάτικη συναυλία που προσκαλεί το κοινό να απολαύσει στιγμές αρμονίας και γιορτινής ατμόσφαιρας.

Το μουσικό ορατόριο «Το Φως της Χριστιανοσύνης» του διεθνούς φήμης συνθέτη Panagiotis Carousos θα μεταφέρει τους ακροατές σε ένα ταξίδι εσωτερικής ανάτασης και γιορτινής συγκίνησης, εκεί όπου η τέχνη της όπερας συναντά την πνευματικότητα των ημερών.

Τη βραδιά παρουσιάζει ο Costantino Salis, Πρόεδρος του Comites – Grecia, Ελληνοϊταλός τραγουδοποιός και συγγραφέας τιμημένος από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Ιταλίας και αρθρογράφος της διεθνούς εφημερίδας Gazzetta Diplomatica, ο οποίος επιμελήθηκε την ιδέα και το καλλιτεχνικό όραμα της εκδήλωσης.

Τα Comites – Επιτροπές Ιταλών Εξωτερικού – είναι επίσημοι θεσμοί της Ιταλικής Δημοκρατίας που εκπροσωπούν τις κοινότητες Ιταλών στις χώρες του εξωτερικού. Το Comites – Grecia λειτουργεί υπό την εποπτεία του ιταλικού Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας και έχει ως αποστολή τη στήριξη των Ιταλών που ζουν μόνιμα στην Ελλάδα, την προώθηση του ιταλικού πολιτισμού και την ενίσχυση των ελληνοϊταλικών σχέσεων μέσα από πολιτιστικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες.

Στο χριστουγεννιάτικο κοντσέρτο εμφανίζονται οι λυρικοί καλλιτέχνες:

Ensemble Musicale «Rapsodi»

Σοπράνο: Ειρήνη Κώνστα, Ρέα Βουδούρη, Νίνα Γιατρά

Τενόροι: Δημήτρης Αλεξανδρίδης, Γιάννης Δάρειος

Χορωδοί: Μαρία Γρηγορίου, Σοφία Φαρμάκη, Νίκος Βασιλικός, Νίκη Ζαχαροπούλου

Βιολί: Νίκος Χατζόπουλος, Πιάνο: Χριστιάνα Μάνου

Ρεπερτόριο

Volasti nei cieli – Inno a Cristo, «Io sono la luce del mondo» (Κατά Ιωάννην 9:12–13), Inno dell’Amore (Κατά Ιωάννην 15), Axion Esti – Αρχάγγελος Γαβριήλ («Νελ Άδη»), Maria Maddalena (Κατά Λουκάν 4), Quo Vadis Domine? (Πράξεις Αποστόλου Πέτρου), San Nectario – Ύμνος (Megalynario), Al Dio Sconosciuto (Απόστολος Παύλος), Libertà Religiose – P. Stephanos Smith, Ψαλμός – Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Χριστούγεννα – Κωστής Παλαμάς, Τα Χριστούγεννα στο χωριό – Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, Χριστουγεννιάτικες μέρες – Κώστας Κρυστάλλης, Υπέρβαση – Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περιστερίου Γρηγόριος, Όταν έλθει ο Υιός του Ανθρώπου (Κατά Ματθαίον 25:31–46), Παραδοσιακά Κάλαντα

Ο Panagiotis Carousos είναι ελληνοκαναδός συνθέτης κλασικής μουσικής με εμφανίσεις σε κορυφαίους διεθνείς χώρους, όπως το Lincoln Center (ΗΠΑ), το Place des Arts στο Μόντρεαλ, τη National Opera της Σόφιας, τη Σορβόννη και το Royal College του Λονδίνου. Έχει δημιουργήσει όπερες, ορατόρια και συμφωνίες που παρουσιάζονται σε όλο τον κόσμο.

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Μόλις καλυφθούν οι διαθέσιμες θέσεις, για λόγους ασφαλείας δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε όρθιους.

Για λόγους ασφαλείας θα καταγράφονται τα ονόματα κατά την είσοδο.

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, 18:30

Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών – Πατησίων 47

Παραγωγή – Οργάνωση

Comites – Grecia (Επιτροπή Ιταλών Εξωτερικού)

