Το Φουγάρο κλείνει 13 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και προσφοράς στον Πολιτισμό και συνεχίζει να σχεδιάζει και να υλοποιεί. Στο πλαίσιο αυτής της επετείου παρουσιάζει την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου την mixed-media performance «Η Σούπα/ TheSoup» με τους Ελένη Κολλιοπούλου και Στράτο Παπαδούδη και το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου την παράσταση «Όχι εγώ» από την Ομάδα Άρση- Θέση.

«Η Σούπα/ The Soup»

Μια σύγχρονη τελετουργία- ύμνος στην ελευθερία του λόγου (και όχι μόνο), εμπνευσμένη από τη σκέψη του σύγχρονου φιλόσοφου AchilleMbembe «Necropolitics». Η ελπίδα είναι να θυμηθούμε και να ανά-βιώσουμε την πρωτογενή σημασία του τι θα πει άνθρωπος μέσα από το μοίρασμα βασικών εμπειριών όπως το φαγητό αλλά και μέσα από την (ίσως πικρή;) συνειδητοποίηση ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Η δράση ελίσσεται ανάμεσα στο καθημερινό/κοινότοπο και το πολιτικό/ φιλοσοφικό εγείροντας ερωτήματα για τη σημερινή παγκόσμια συνθήκη.

Performance, σκηνοθεσία και βίντεο: Ελένη Κολλιοπούλου

Co-performer: Στράτος Παπαδούδης

Βοήθεια στο μοντάζ: Αγγελική Πανταζή

Live Performance: 5 Δεκεμβρίου 8μμ, στο FOUGARO ARTCENTER, Space 9, Ναύπλιο

Ελεύθερη είσοδος (περιορισμένος αριθμός θέσεων) με απαραίτητη κράτηση στο crudelen@yahoo.it. Η παράσταση είναι συμμετοχική: υπάρχει σύντομη απτική επαφή με τους performers. Oι θεατές θα κληθούν να φορέσουν μια μάσκα ύπνου η οποία θα τους δοθεί για 10 περίπου λεπτά.

Βιογραφικά συντελεστών:

Η Ελένη Κολλιοπούλου είναι εικαστικός, performer, ερευνήτρια και εκπαιδευτικός. Σπούδασε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης από το οποίο αποφοιτά το 2003 (ΒΑ). Από το 2003 μέχρι το 2006 παρακολούθησε μαθήματα ελεύθερου σχεδίου και χρώματος στο εργαστήριο προετοιμασίας για την Καλών Τεχνών του Τάσου Ρήγα στην Αθήνα. Από το 2008-2013 σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών στο Τορίνο της Ιταλίας (ΒΑ, ΜΑ). Το Μάρτιο του 2020 της απονεμήθηκε ο τίτλος του διδάκτορα για το διδακτορικό της με θέμα τις υβριδικές εικαστικές εγκαταστάσεις με επιρροές Butoh από το Ulster University, Northern Ireland. Ήταν μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα τεχνών ήχου και εικόνας (2022-2024) με την υποστήριξη του ΕΛΙΔΕΚ. Διδάσκει ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Παραστατικών τεχνών για τα Ακαδ. Έτη 2021-2022, 2024-2025 και 2025-2026.

O Στράτος Παπαδούδης είναι Senior Machine Learning Research Engineer, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Θεωρητική και Υπολογιστική Φυσική. Αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως αναλυτικό στοχαστή και επιλυτή προβλημάτων. Πιστεύει στη πολυδιάστατη συμβολή προς την κοινωνία και, ως εκ τούτου, εστιάζει παράλληλα στην τεχνολογική έρευνα και στις τέχνες. Έχει σπουδάσει φωνητική και θέατρο για τρία χρόνια και ασχολείται με την τέχνη της performance, διατηρώντας συνεχή συνεργασία με την Ελένη Κολλιοπούλου από το 2022 συμμετέχοντας ως τώρα σε πέντε παραστάσεις. Ασχολείται συστηματικά με το SaolinKungFu, TaichiQiGong τα τελευταία 6 χρόνια.

«Όχι Εγώ» του Σάμιουελ Μπέκετ από την ομάδα Άρση- Θέση

Το έργο δεν έχει να κάνει με την ιστορία που λέγεται, αλλά με το γεγονός ότι λέγεται.

Η ένταση της γλώσσας είναι αυτή που με ενδιαφέρει, όχι το περιεχόμενο.

– Σάμιουελ Μπέκετ

Το εμβληματικό μονόπρακτο του Σάμιουελ Μπέκετ «Όχι Εγώ» μεταφέρεται στη θεατρική σκηνή σε σκηνοθεσία Βικτωρίας Καρακάσογλου. Ένα σώμα. Ένα Στόμα. Τέσσερις νέες ηθοποιοί. Η σκηνή σιωπά. Ο χρόνος μοιάζει να σταματά. Ήχοι μετατρέπονται σε λέξεις… ακατάπαυστη ροή λέξεων.

Το Στόμα καλεί τον θεατή να αντικρίσει τον ίδιο του τον εαυτό. Ο Μπέκετ μας υπενθυμίζει ότι το φως βρίσκεται ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές της ανθρώπινης ύπαρξης.

Άραγε είναι ποτέ δυνατόν το χιούμορ να ενυπάρχει μέσα στην απώλεια…;

Συντελεστές

Παίζουν (αλφαβητικά): Άλκηστις Αγγελοπούλου, Βικτωρία Καρακάσογλου, Αθηνά Κολπονδίνου, Αριάδνη Κωνσταντακοπούλου

Σκηνοθεσία: Βικτωρία Καρακάσογλου

Βοηθός σκηνοθεσίας: Ελένη Λυκούδη

Επιμέλεια κίνησης: Μαρία Κασιδόκωστα

Φωτογραφία: Αντώνης Βαμιαδάκης, Κωνσταντίνος Καρδακάρης

Παραγωγή: FOUGARO ARTCENTER

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 8μμ, στο FOUGARO ARTCENTER, Space 9, Ναύπλιο