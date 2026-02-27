Ολοκληρώθηκαν στην Ήπειρο τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Κώστα Μαζάνη «POPE JOAN VS MEPHISTO», μιας ιστορίας βασισμένης στους δύο κλασικούς μύθους του «Φάουστ» και της «Πάπισσας Ιωάννας», οι οποίοι συμπλέκονται σε μια σύγχρονη παραλλαγή- διασκευή.

Τα γυρίσματα της ταινίας κράτησαν αρκετούς μήνες. Πρόκειται για ένα κινηματογραφικό δοκίμιο για το δράμα της ζωής και του θανάτου, για τη σωτηρία του πνεύματος και της ψυχής.

Μετά την ταινία «Blessing in Disguise» , η οποία κέρδισε βραβείο στο φεστιβάλ της Ουτρέχτης, ο γνωστός σκηνοθέτης επανέρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες για να προβληματίσει το κοινό για ακόμα μια φορά.

Πρωταγωνίστρια στην ταινία είναι το νέο ανερχόμενο ταλέντο του θεάτρου και του κινηματογράφου Στεφανία Ντελίεβα, στον ρόλο της «Πάπισσας Ιωάννας», ο Θωμάς Μαυρογόνατος ως «Φάουστ» και η Μαρούλα Σούλτου ως «Μεφίστο».

Τη διεύθυνση φωτογραφίας έχει αναλάβει ο Παναγιώτης Τσαμητρόπουλος και την μουσική επιμέλεια ο Δημήτρης Σταύρου.

Είναι ο προτεσταντισμός η «εξιλέωση» του χριστιανισμού για την καταστροφή του αρχαιοελληνικού πνεύματος; Είναι ο Ιουδαϊσμός η δύναμη ισορροπίας του κόσμου; Ήρθε η ώρα της επικράτησης του Ισλάμ; Το φως του ορθού λόγου υπερνικά την κυριαρχία του σκότους η το δημιουργεί;

Τα παραπάνω είναι μερικά από τα ερωτήματα τα οποία πραγματεύεται η ταινία.

