Δύο εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε εμβληματικούς χώρους της Λισσαβώνας, αφιερωμένες στο έργο του Έλληνα γλύπτη Νίκου Φλώρου, με αφορμή την παρουσίαση του γλυπτού του «Αλήθεια, Φωνή και Ειρήνη». Την πρωτοβουλία είχε η Πορτογαλική Ακαδημία Καλών Τεχνών με την υποστήριξη της ελληνικής πρεσβείας στην Πορτογαλία.

Το έργο φιλοξενείται για ένα μήνα στη Βασιλική των Μαρτύρων, στο ιστορικό κέντρο της πορτογαλικής πόλης.

Επίσης, απονεμήθηκε στον Νίκο Φλώρο τιμητική διάκριση για την καλλιτεχνική προσφορά του, τη διεθνή επίδραση του έργου του και τον διάλογο που καθιερώνει μεταξύ παράδοσης, νεωτερικότητας και πολιτιστικής ταυτότητας.

Με το γλυπτό του «Αλήθεια, Φωνή και Ειρήνη», ο Νίκος Φλώρος επιστρέφει στην πορτογαλική πρωτεύουσα μετά την πρώτη του εμφάνιση το 2017, με έκθεση αφιερωμένη στη Μαρία Κάλλας, παρουσιάζοντας αυτή τη φορά ένα έργο διαφορετικής θεματικής, με σαφώς πιο επίκαιρο χαρακτήρα, επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ελληνικής πρεσβείας.

«Πρόκειται για ένα έργο εξαιρετικής φιλοδοξίας, με τον δημιουργό του να καταπιάνεται με τρεις από τις ισχυρότερες και διαχρονικές δυνάμεις του ανθρώπινου πολιτισμού: τη θρησκεία, τον πόλεμο και το χρήμα, μιλώντας σε μια γλώσσα αρχαιότερη από τη διπλωματία: τη γλώσσα των συμβόλων», τόνισε η Ελληνίδα πρέσβης στην Πορτογαλία Κωνσταντίνα Καμίτση, κατά τον χαιρετισμό της στην εκδήλωση παρουσίασης του έργου του Νίκου Φλώρου. Επισήμανε ότι μέσα από το γλυπτό αυτό, ο Νίκος Φλώρος υπενθυμίζει «πόσο εύθραυστη είναι η ειρήνη, αν η αλήθεια δεν έχει φωνή».

Αναδεικνύοντας τη σημασία της τέχνης γενικότερα, η Ελληνίδα πρέσβης υπογράμμισε ότι «η τέχνη και η καλλιτεχνική έκφραση έχουν ξεχωριστή σημασία καθώς λειτουργούν ως καταφύγιο σκέψης και συναισθήματος, ως γέφυρα κατανόησης μεταξύ ανθρώπων και πολιτισμών, και ως ένας διαχρονικός τρόπος να δίνουμε νόημα σε έναν κόσμο που συχνά δοκιμάζει τα όριά μας».

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε ημερίδα στην αίθουσα της Εκκλησίας του Σακραμέντο, με αντικείμενο τη σύγχρονη τέχνη και τον πολιτιστικό διάλογο. Στην ημερίδα, η Ελληνίδα πρέσβης συνέδεσε τον συμβολικό χαρακτήρα της παρουσίας του Νίκου Φλώρου στη Λισαβώνα με τους «ισχυρούς δεσμούς» Ελλάδας και Πορτογαλίας στους τομείς της τέχνης και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μάλιστα, υπογράμμισε τη σημασία της περαιτέρω αξιοποίησης και εμβάθυνσης των δεσμών αυτών.

Στο ίδιο μοτίβο, όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, ο ακαδημαϊκός, επιμελητής και κριτικός τέχνης Vítor Escudero αναφέρθηκε εκτενώς στο έργο του Νίκου Φλώρου, εκφωνώντας ομιλία με τίτλο «Παράδοση και Νεωτερικότητα στο Έργο του Νίκου Φλώρου».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ