Το Grease έρχεται απευθείας από το Λονδίνο στο Christmas Theater από τις 14 έως 22 Φεβρουαρίου 2026.

Μπριγιαντίνη και λακ στα μαλλιά. Μαύρα και ροζ δερμάτινα σακάκια, στενά παντελόνια, φούστες με πουά: μια rock ’n’ roll γιορτή φτάνει στην Αθήνα τον Φεβρουάριο!

Το θρυλικό Grease The Musical, ένα από τα πιο αγαπημένα μιούζικαλ όλων των εποχών, ανεβαίνει στη σκηνή του Christmas Theater σε μια ολοζώντανη υπερπαραγωγή –πάρτι, με εκρηκτικές χορογραφίες, κοστούμια 50s με σύγχρονο twist, πολύ γέλιο, λίγο δράμα, τρελό φλερτ – και μια σκηνή που, στο φινάλε, μετατρέπεται σε κανονικό dance floor.

Ζήστε ξανά τον έρωτα της Σάντι και του Ντάνι σε μια παράσταση πιο πολύχρωμη και πιο ηλεκτρισμένη από ποτέ.

Ετοιμαστείτε να τραγουδήσετε μαζί με τους ηθοποιούς τις διαχρονικές επιτυχίες «You’re the One That I Want», «Greased Lightnin’» και «Summer Nights» και –γιατί όχι;– να χορέψετε στη θέση σας από την αρχή ως το φινάλε.

Το Grease δεν είναι απλώς ένα μιούζικαλ: είναι ένα pop culture φαινόμενο που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή και αγαπήθηκε από το κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο, από το Χόλιγουντ και το Μπρόντγουεϊ μέχρι το Ντουμπάι και τα Βαλκάνια.

Μια ιστορία για τον πρώτο έρωτα, τα εφηβικά όνειρα και τον ακαταμάχητο ήχο του rock ’n’ roll, που επιστρέφει για να μας θυμίσει ότι, όσο κι αν αλλάζουν οι δεκαετίες, η χαρά του να τραγουδάς δυνατά δεν γερνάει ποτέ.

Η παράσταση, φέρνει το πνεύμα του Rydell High στη σκηνή με φαντασμαγορικά κοστούμια, ανατρεπτικό χιούμορ και ασταμάτητη ενέργεια.

Είστε φανατικοί του Grease; Θα το δείτε για πρώτη φορά;

Όπως και να ’χει, αυτό είναι το απόλυτο feel-good βράδυ της σεζόν.

Extra bonus: ελάτε μεταμφιεσμένοι σε pinklady, T-Bird ή ό,τι πιο rock ‘n’ roll σκεφτείτε – γιατί το Grease είναι φτιαγμένο για να το ζεις, όχι απλώς να το βλέπεις.

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Συντελεστές:

GREASE

Book, Music & Lyrics

Jim Jacobs & Warren Casey

Σκηνοθεσία: Nigel West

Χορογραφία: Matt Wesley

Μουσική Διεύθυνση – Supervision: Jae Alexander

Σκηνικά & Κοστούμια: Mary Tsagkari

Συνεργάτις σχεδιασμού κοστουμιών:Ioanna Kalavrou

Ηχητικός Σχεδιασμός:Matt Ground

Σχεδιασμός Φωτισμών: John Rainsforth