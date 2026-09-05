Το Ίδρυμα Ωνάση δίνει και φέτος το παρών σε ένα από τα σημαντικότερα διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου, στο Lido της Βενετίας. Μετά το αφιέρωμα στον Wim Wenders στη Στέγη την προηγούμενη σεζόν, συνδέεται με τη νέα του ταινία From Inside Out – Η αρχιτεκτονική του Peter Zumthor, η οποία παρουσιάζεται στο τμήμα Venice Open, με την υποστήριξη του Onassis Culture.

Παράλληλα, το Onassis ONX έχει για ακόμη μία χρονιά ισχυρή παρουσία στο Venice Immersive, με το Nothing to See Here των Celine Daemen και Aron Fels να διαγωνίζεται στο επίσημο πρόγραμμα, ενώ το εμβυθιστικό πρότζεκτ The Mysteries of Eleusis των John Fitzgerald και Simon Critchley παρουσιάζεται στο Venice Gap-Financing Market. Παράλληλα, το Onassis ONX εκπροσωπείται στο πάνελ «Beyond the Screen: Greece and the Future of Immersive Storytelling», που διοργανώνει το ΕΚΚΟΜΕΔ στο πλαίσιο του Venice Immersive.

Στην ίδια αγορά συμμετέχουν επίσης οι ταινίες μεγάλου μήκους African Grey του Γιώργου Γούση και Lionfish του Θανάση Τρουμπούκη, οι οποίες έχουν τιμηθεί στο παρελθόν με το Onassis Film Award.

From Inside Out – Η αρχιτεκτονική του Peter Zumthor

Σενάριο & Σκηνοθεσία: Wim Wenders

Με την υποστήριξη του Onassis Culture

Παγκόσμια Πρεμιέρα: 6.9, 14:00, Sala Grande

Ο Wim Wenders, τέσσερις φορές υποψήφιος για Όσκαρ, στρέφει την κάμερά του στο έργο και τη φιλοσοφία του βραβευμένου με Pritzker Ελβετού αρχιτέκτονα Peter Zumthor. Το αποτέλεσμα είναι ένα εμβυθιστικό ντοκιμαντέρ για τη σχέση μας με τους χώρους όπου κατοικούμε και εργαζόμαστε, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο η αρχιτεκτονική επηρεάζει το πώς αισθανόμαστε μέσα σε αυτούς.

Γυρισμένη σε διάστημα μεγαλύτερο των 14 ετών και με τη χρήση τεχνολογίας 3D στην κινηματογράφησή της, η ταινία μάς οδηγεί μέσα στα κτίρια του Zumthor, όπου ακολουθούμε διαφορετικούς επισκέπτες, κατοίκους, εργαζόμενους και τεχνίτες. Η κάμερα διασχίζει τους χώρους και μετατρέπει την αρχιτεκτονική σε εμπειρία, σχεδόν σωματική. Ταξιδεύοντας από τις ιδιωτικές κατοικίες στο κτίριο της εμβληματικής συλλογής David Geffen Galleries στο LACMA του Λος Άντζελες, το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει την αφοσίωση του Zumthor στη μαστορική και στην υλικότητα, όπως και τη μύχια αίσθηση του τόπου που χαρακτηρίζει το έργο του. Ο Wenders μάς δείχνει ότι η αρχιτεκτονική δεν αφορά απλώς τα κτίρια, αλλά τον τρόπο με τον οποίο αυτά διαμορφώνουν τα συναισθήματα και τις αναμνήσεις μας, καθώς και την αντίληψή μας για τον κόσμο.

Ο Wim Wenders αναφέρει: «Το FROM INSIDE OUT θέλει να οξύνει την αίσθησή μας του τόπου, να διευρύνει το αισθητηριακή μας αντίληψη για τα σπίτια ή τα «σπιτικά», ώστε να αποκτήσουμε μεγαλύτερη επίγνωση του τρόπου που μας επηρεάζει η αρχιτεκτονική και διαμορφώνει εμάς τους ίδιους και τις κοινωνίες μας.»

Μια παραγωγή της Road Movies (Karsten Brünig, Wim Wenders) και της DCM (Marc Schmidheiny, Christoph Daniel, Dario Suter, Joel Brandeis), με την υποστήριξη του Onassis Culture.

Onassis ONX στο Venice Immersive

Το Onassis ONX επιστρέφει στο Venice Immersive για την ιστορική 10η επετειακή του διοργάνωση (2-12 Σεπτεμβρίου 2026) με καλλιτέχνες από το οικοσύστημά του. Στο διαγωνιστικό τμήμα προβάλλεται το Nothing to See Here, το τελευταίο έργο των Celine Daemen και Aron Fels, των οποίων το βραβευμένο στη Βενετία Songs for a Passerby συνεχίζει την παγκόσμια περιοδεία του. H Daemen είναι Onassis AiR/ONX Fellow στο πλαίσιο του European Media Art Platform Extended και μαζί με τον Fels απαρτίζουν το Studio Nergens. Το Nothing to See Here ανοίγει ένα παράθυρο σε μια μικρή εναλλακτική πραγματικότητα. Με φόντο δημόσιους χώρους διέλευσης, προσκαλεί τους περαστικούς να κρυφοκοιτάξουν μέσα από τις μικρές οπές ενός κουτιού-διοράματος.

Ο John Fitzgerald, Διευθυντής Καινοτομίας του Onassis ONX στη Νέα Υόρκη βρίσκεται επίσης στη Βενετία για το Venice Immersive Market, όπου το νέο του πρότζεκτ The Mysteries of Eleusis, σε συνεργασία με τον φιλόσοφο Simon Critchley, έχει επιλεγεί να συμμετάσχει στο Venice Gap-Financing Market και θα παρουσιαστεί ζωντανά στο Venice Immersive Island στις 4 Σεπτεμβρίου. Το πρότζεκτ, ένα από τα 14 εμβυθιστικά έργα που επιλέχθηκαν για την αγορά, προβάλλεται στο πλαίσιο της ενότητας Focus on Greece της Venice Production Bridge.

Συμμετοχή ελληνικών ταινιών που τιμήθηκαν στο παρελθόν με το Onassis Film Award στο Venice Gap-Financing Market

Στο Venice Gap-Financing Market συμμετέχουν δυο ταινίες που τιμήθηκαν στο παρελθόν με το Onassis Film Award, το African Grey του Γιώργου Γούση (2024, Agora, Thessaloniki International Film Festival) και Lionfish του Θανάση Τρουμπούκη (2022, Drama International Short Film Festival). Για το 2026, η Ελλάδα και η Ελβετία είναι οι δύο τιμώμενες χώρες, με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας και της Swiss Films, αντίστοιχα.

Το Ίδρυμα Ωνάση στην Μπιενάλε Τέχνης της Βενετίας

Παράλληλα με το κινηματογραφικό φεστιβάλ, συνεχίζονται τα έργα στην Biennale της Βενετίας, με την υποστήριξη του Onassis Culture: Ανδρέας Αγγελιδάκης, Joana Hadjithomas & Khalil Joreige, Janis Rafa.

Με αφετηρία τη σταθερή στρατηγική υποστήριξη του Onassis Culture στο Ελληνικό Περίπτερο, το Ίδρυμα Ωνάση δίνει το «παρών» στη Βενετία μέσα από μια σειρά σημαντικών έργων, από τον Μάιο έως τον Νοέμβριο του 2026.

Το Onassis Culture είναι στρατηγικός υποστηρικτής της συμμετοχής της Ελλάδας στην 61η Διεθνή Έκθεση Τέχνης La Biennale di Venezia, με το έργο escape room του Ανδρέα Αγγελιδάκη, σε επιμέλεια του Γιώργου Μπεκιράκη. Το Ελληνικό Περίπτερο μεταμορφώνεται σε ένα σύγχρονο Πλατωνικό Σπήλαιο. Στα χέρια του Ανδρέα Αγγελιδάκη, η πλατωνική αλληγορία μετατρέπεται σε ένα εργαλείο που διερευνά το τώρα, σε ένα παρόν όπου ο κόσμος των εικόνων είναι διαποτισμένος από ψηφιακές ψευδαισθήσεις και ρεπλίκες. Ως ένα αλληγορικό escape room, το Ελληνικό Περίπτερο αντικατοπτρίζει μια πραγματικότητα που μοιάζει με παιχνίδι, ενώ σε συμβολικό επίπεδο φέρει το παράδοξο ενός κτηρίου που προσπαθεί να ξεφύγει από τον «εαυτό» του, δηλαδή την ιστορία του. Η υλοποίηση του έργου escape room και η έκθεσή του στη Βενετία έχουν ως κύριο χρηματοδότη το Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικός Επίτροπος είναι ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus).

Συγχρόνως, η Onassis Collection συμμετέχει στην κεντρική έκθεση της 61ης Biennale της Βενετίας, In Minor Keys, σε επιμέλεια της Koyo Kouoh, με δύο έργα των Joana Hadjithomas και Khalil Joreige: το Time Capsules Eleonas (Athens x 3) και το Zig Zag Over Time Eleonas. Tα δύο έργα των Γαλλολιβανέζων καλλιτεχνών είχαν παρουσιαστεί στην έκθεση Unconformities στο Μουσείο της Ακρόπολης, στο πλαίσιο του Fast Forward Festival της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, τον Μάιο του 2018. Δύο έργα που μεταφέρουν στη Βενετία ίχνη από τον Ελαιώνα της Αθήνας και ανοίγουν έναν διάλογο γύρω από τη μνήμη, το έδαφος και τα στρώματα μιας πόλης.

Τέλος, παράλληλα με την Biennale, αλλά για το ίδιο διάστημα, η Onassis AiR Fellow Janis Rafa συμμετέχει, σε συμπαραγωγή με το Onassis Culture και τη Heretic, στην ομαδική έκθεση CANICULA, που παρουσιάζει το Fondazione In Between Art Film στο Complesso dell’Ospedaletto στη Βενετία, σε επιμέλεια των Alessandro Rabottini και Leonardo Bigazzi. Η βίντεο εγκατάσταση της Rafa, Baby I’m Yours, Forever (2026), σηματοδοτεί την έναρξη της έκθεσης στον χώρο του ναού της Santa Maria dei Derelitti. Το έργο, που συνιστά μια αλληγορία της έννοιας της θυσίας, τοποθετείται σε μια εγκατάσταση ψύξης κρεάτων – μια συμβολική αρχιτεκτονική για τη βιομηχανία που επεξεργάζεται και διανέμει κρέας για ανθρώπινη κατανάλωση. H Janis Rafa διευρύνει ποιητικά αυτό τον στοχασμό και εξετάζει την ευρύτερη ένταση μεταξύ ζωής και θανάτου, επιβίωσης και εξαφάνισης, καθώς και τη «θυσιαστική» βία που απαιτεί μια μορφή ζωής ξεκινώντας από τη θανάτωση μιας άλλης.

Onassis Cinema

Nέο σινεμά. Νέοι κόσμοι.

To Ίδρυμα Ωνάση αγαπάει το σινεμά, τα σενάρια, τις ταινίες, τα φεστιβάλ. Το Onassis Culture στηρίζει καταξιωμένους και ανερχόμενους δημιουργούς, μέσα από την ανάπτυξη σεναρίων και την παραγωγή ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους, μυθοπλασίας, animation και ντοκιμαντέρ. Προβάλλει το έργο μεγάλων δημιουργών του σινεμά, στη Στέγη, και διοργανώνει masterclasses για να ανακαλύψουμε τον τρόπο που σκέφτονται.

Συνεργάζεται με σημαντικούς φορείς, όπως είναι η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Δράμας και οι «Νύχτες Πρεμιέρας», με στόχο να ενισχυθεί ο ελληνικός κινηματογράφος εντός και εκτός συνόρων. Προβάλλει βραβευμένες ταινίες μικρού μήκους στο Onassis Channel, ώστε όλοι και όλες να έχουμε πρόσβαση στις ανεξάρτητες παραγωγές. Έχει θεσπίσει τα Onassis Film Awards προκειμένου να στηρίξει την ανάπτυξη νέων σεναρίων. Με διαρκή παρουσία στα φεστιβάλ του κόσμου, από τις Κάννες ως τη Βενετία, και από το Βερολίνο ως την Tribeca, αναδεικνύει νέες κινηματογραφικές ματιές. Γιατί η ζωή με σινεμά είναι πάντα καλύτερη.