Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία συμμετέχει στο 53ο Φεστιβάλ Βιβλίου που διοργανώνουν στο Πεδίον του Άρεως ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου (ΣΕΚΒ), υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ), και σε συνεργασία με το Μικρό Παρίσι των Αθηνών, το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος – Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και το Ωδείο Φίλιππος Νάκας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στο περίπτερο 8-9, το Ίδρυμα της Βουλής θα παρουσιάσει την εκδοτική του παραγωγή και θα αναδείξει το σύνολο των δραστηριοτήτων του.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ξεφυλλίσουν και να αγοράσουν, νέες και παλαιότερες εκδόσεις αλλά και να πληροφορηθούν για τις εκθέσεις, τα εκπαιδευτικά και τα ερευνητικά προγράμματα, καθώς και για τις εκδηλώσεις του θεσμού. Δοκίμια, επιμελημένες εκδόσεις πηγών, μελετήματα ιστορικού και κοινοβουλευτικού περιεχομένου, μεταφράσεις σημαντικών έργων, πολιτικές βιογραφίες, λευκώματα, πρακτικά συνεδρίων και ημερίδων, συμπληρώνουν αρμονικά τις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες του Ιδρύματος, όπως αυτές ξεδιπλώνονται τα τελευταία χρόνια.

Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 20:00 θα πραγματοποιηθούν τα επίσημα εγκαίνια του Φεστιβάλ. Την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 19:30 στην Κεντρική Σκηνή του Πεδίου του Άρεως θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της έκδοσης του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων και του Ιδρύματος του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και της Νεότερης ιστορίας της Μακεδονίας (ΙΜΜΑ) «Η Μακεδονία στο ελληνικό Κοινοβούλιο».