«Το ημερολόγιο του Αδάμ και της Εύας», σε σκηνοθεσία Έφης Δρόσου, αποσκοπεί να αναδείξει τη σύγχρονη ματιά του Μαρκ Τουέιν, την ικανότητά του να απογυμνώνει τους μύθους από την σοβαροφάνειά τους και να αποκαλύπτει μέσα τους κάτι βαθιά ανθρώπινο και οικείο. Οι πρωτόπλαστοι δεν παρουσιάζονται σαν σύμβολα αλλά σαν δυο άνθρωποι που προσπαθούν να καταλάβουν τον κόσμο και ο ένας τον άλλο.

Η παράσταση εμπιστεύεται τη δύναμη του λόγου και την λεπτή ειρωνεία του συγγραφέα, αναζητώντας την τρυφερότητα που κρύβεται πίσω από τις παρεξηγήσεις, τις διαφωνίες και τις διαφορετικές οπτικές των δύο ηρώων. Γιατί πριν την Πτώση υπάρχει η ανακάλυψη. Και πριν από τη γνώση υπάρχει η περιέργεια.

Σκηνοθετικό σημείωμα

Στην παρούσα σκηνική προσέγγιση των αποσπασμάτων από το «Ημερολόγιο του Αδάμ και της Εύας» επέλεξα να ακολουθήσω το κείμενο μέχρι την αρχή της Πτώσης, εστιάζοντας όχι στο θεολογικό γεγονός αλλά στον τρόπο με τον οποίο ο Μαρκ Τουέιν παρατηρεί με χιούμορ, ευφυία και βαθιά ανθρωπιά τη γέννηση μιας σχέσης.

Σε ένα κόσμο που μόλις έχει δημιουργηθεί, η Εύα είναι εκείνη που κοιτάζει τα πάντα με θαυμασμό. Θέλει να ανακαλύψει, να κατανοήσει, να ονομάσει. Είναι ακούραστα περίεργη, εφευρετική και τολμηρή. Ο Αδάμ, αντίθετα μοιάζει να αντιμετωπίζει τη δημιουργία με μια σχεδόν κωμική αδιαφορία. Προτιμά την ησυχία του, δυσπιστεί απέναντι στις ατελείωτες ερωτήσεις της και συχνά αδυνατεί να καταλάβει τον ενθουσιασμό της. Από αυτή τη σύγκρουση δύο διαφορετικών τρόπων ύπαρξης γεννιέται το χιούμορ του έργου.

Έφη Δρόσου

Συντελεστές

Διασκευή – Σκηνοθεσία: Έφη Δρόσου

Φωτισμοί: Τάσος Δαηλίδης

Οργάνωση παραγωγής: Εύα Κουμανδράκη

Φωτογραφίες παράστασης: Mike Rafail | Thatlongblackcloud

Παίζουν (αλφαβητικά)

Μαίρη Ανδρέου, Αλέξανδρος Ζαφειριάδης, Γιώργος Σφυρίδης, Χρήστος Τσάβος, Γιάννης Τσάτσαρης

Πληροφορίες

Φουαγιέ Θεάτρου Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (Εθνικής Αμύνης 2)

Πρεμιέρα: Παρασκευή 10/7/2026 στις 21:00

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη: στις 19.00

Παραστάσεις: έως την Πέμπτη 30/7/2026

Διάρκεια παράστασης: 40 λεπτά

Πληροφορίες- κρατήσεις στο Τ. 2315 200 200 και στα εκδοτήρια του ΚΘΒΕ

Προπώληση

Στα εκδοτήρια του ΚΘΒΕ, στο 2117700000 |MORE.com | καταστήματα PUBLIC | καταστήματα NOVA και στο https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/to-imerologio-tou-adam-kai-tis-euas/

Τιμές εισιτηρίων

Γενική είσοδος: 5€

Ειδικές τιμές. Απαιτείται η αγορά των εισιτηρίων από τα ταμεία του ΚΘΒΕ και όχι ηλεκτρονικά.

ΑΜΕΑ: Δωρεάν

ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΜΕΑ: Δωρεάν, εφόσον φέρουν τη σχετική ένδειξη Σ οι αντίστοιχες κάρτες