Τη μεγάλη επίδραση που είχε το γεμάτο λυρισμό και ανθρωπισμό έργο του μεγάλου Ισπανού ποιητή στην πνευματική παραγωγή στην Ελλάδα, κυρίως κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο και ιδιαίτερα στην αισθαντική φλέβα του νομπελίστα μας Οδυσσέα Ελύτη, η ιστορία της λογοτεχνίας την έχει καταγράψει με αδιαμφισβήτητο τρόπο.

Το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας θα τιμήσει τον Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, μέσα από από την καίρια παρουσίαση της σχέσης του αδικοσκοτωμένου ποιητή με τον υμνητή του φωτός, της ζωής και του Αιγαίου, από τον διαπρεπή Ισπανό ποιητή, ακαδημαϊκό και διευθυντή του Ινστιτούτου Θερβάντες της Ισπανίας, Λουίς Γκαρθία Μοντέρο, την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ποίησης της Μεσογείου, που διοργανώνει το ελληνικό τμήμα του Ινστιτούτου Θερβάντες, σε συνεργασία με το Σπίτι-Μουσείο του Ελύτη και την πρεσβεία της Ισπανίας στην Ελλάδα. Στην εκδήλωση θα παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό και η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Συναντήσεις όπως αυτή της Αθήνας, στο διήμερο της οποίας πρωταγωνιστής θα είναι μέσα από τον ανεξίτηλο λόγο του ο δημιουργός του «Ματωμένου γάμου», της «Γιέρμα» και άλλων μεγάλων θεατρικών έργων και λυρικών ποιημάτων, στόχο έχουν να «στρώσουν» γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα σε Έλληνες και Ισπανούς ποιητές, σε εποχές που μολονότι οι λεωφόροι της επικοινωνίας μοιάζει να τους φέρνει κοντά, η πληθώρα της γενικής πληροφορίας και του θεάματος, που σπάνια δίνει χώρο στην αυθεντική ποιητική φωνή, συχνά κρατά το ευρύ κοινό αλλά και τους ίδιους τους ποιητικούς κύκλους περιχαρακωμενους στα όρια της χώρας, της γλώσσας και των «ειδικών» εντύπων με τους «μυημένους» τους. Γι’ αυτό, παρόμοιες εκδηλώσεις έχουν πραγματοποιηθεί και σε άλλα Ινστιτούτα Θερβάντες σε διάφορες πόλεις του κόσμου, όπως την Ταγγέρη, το Παλέρμο, τη Νάπολη, το Κάιρο, την Αλεξάνδρεια, την Τύνιδα και το Αμμάν.

Δεν θα μπορούσε φυσικά να λείπει από τη χορεία αυτών των εκδηλώσεων και η Ελλάδα. Άλλωστε κι η ίδια η ισπανική ποίηση οφείλει επιρροή στην ποίηση του Καβάφη, ενώ και προηγουμένως μεγάλοι Ίβηρες ποιητές σαν τον Αλβάρο Κουνκέιρο, για παράδειγμα, είχαν μεταφράσει Έλληνες ποιητές του Μεσοπολέμου. Αλλά, η ανακάλυψη του Καβάφη, τα Νόμπελ του Γ. Σεφέρη, του Ελύτη, η στεντόρεια φωνή του Ρίτσου, ιδίως και μέσα από τη μουσική του Θεοδωράκη, ξαναπιασμένη και από τον μεγάλο Καταλανό τροβαδούρο Λουίς Λιακ σε μια εποχή πολιτικά δύσκολη και για τις δύο χώρες, γνώρισαν την ελληνική ποίηση και στην Ισπανύα.