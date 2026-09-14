Σάλος και σφοδρές αντιδράσεις έχουν ξεσπάσει στο Ισραήλ μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ «NAZA» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, με τον Ισραηλινό Υπουργό Πολιτισμού, Μίκι Ζοχάρ, να εξαπολύει μετωπική επίθεση κατά των δημιουργών της ταινίας. Ο Ισραηλινός αξιωματούχος κατηγόρησε ανοιχτά τους σκηνοθέτες για «προδοσία του κράτους» και ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X την πρόθεσή του να κινηθεί αμέσως για την αφαίρεση της ιθαγένειάς τους -υποστηρίζοντας ότι θέλουν να βλάψουν την πατρίδα τους «για να λάβουν τα χειροκροτήματα των αντισημιτών σε όλο τον κόσμο» – προκαλώντας διεθνή αναστάτωση.

הזכייה של הסרט הנבזי נז״א בפסטיבל ונציה מזעזעת. השנאה העצמית היוקדת של היוצרים שמוכנים לפגוע במולדתם כדי לקבל מחיאות כפיים מהאנטישמים בעולם בלתי נתפסת ומהווה בגידה במדינה.

זו בדיוק הסיבה שהובלתי את הרפורמה החשובה בקולנוע כדי שאזרחי ישראל לא ישלמו יותר מכיסם על הפגיעה בחיילי צה״ל… — Miki Zohar מיקי זוהר (@zoharm7) September 13, 2026

Αφορμή στάθηκε το 80λεπτο ντοκιμαντέρ των Γιουβάλ Άμπραχαμ και Ρέιτσελ Σορ, δημοσιογράφων-ερευνητών που βραβεύτηκαν με Όσκαρ το 2025 για το «No Other Land» με θέμα τη βία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η νέα τους ταινία, η οποία απέσπασε το ειδικό βραβείο της κριτικής επιτροπής στη Βενετία και αποθεώθηκε με ένα πρωτοφανές όρθιο χειροκρότημα 25 λεπτών, καταγράφει τη συστηματική χρήση τεχνητής νοημοσύνης από τις ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις για τη στοχοποίηση Παλαιστινίων στη Γάζα.

Το ντοκιμαντέρ βασίζεται στις ανώνυμες μαρτυρίες 24 μελών του ισραηλινού στρατού και των υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίοι αποκαλύπτουν πώς διάφορα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης επέτρεψαν στον στρατό να εντοπίζει, μέσω κινητών τηλεφώνων, ύποπτα μέλη της Χαμάς και να τα πλήττει αδιακρίτως μαζί με τις οικογένειές τους στα σπίτια τους.

Σύμφωνα με την ταινία, το «NAZA» είναι στρατιωτικό ακρωνύμιο για τον εκτιμώμενο αριθμό αμάχων που σκοτώνονται σε κάθε βομβαρδισμό, μέσω ενός εργαλείου που υπολογίζει τον πληθυσμό κάθε κατοικίας στη Γάζα.

Στο κύμα αντιδράσεων της ισραηλινής κυβέρνησης προστέθηκε και ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος έγραψε στο X: «Είστε ντροπή και πηγή αμηχανίας για ολόκληρο τον λαό του Ισραήλ. Φύγετε! Είμαι βέβαιος ότι οι φίλοι σας, δηλαδή οι εχθροί μας η Χαμάς στη Γάζα, θα σας υποδεχτούν με ανοιχτές αγκαλιές».

Η αφαίρεση της ιθαγένειας είναι νομικά δυνατή στο Ισραήλ, αν και σπάνια εφαρμόζεται. Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε το 2022 τη δυνατότητα του κράτους να αφαιρεί την ιθαγένεια από άτομα που επιδεικνύουν έλλειψη «νομιμοφροσύνης» (π.χ. πράξεις κατασκοπείας ή προδοσίας), ενώ το νομοθετικό πλαίσιο διευρύνθηκε το 2023 για καταδικασθέντες για «τρομοκρατία». Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται αίτημα του Υπουργού Εσωτερικών, έγκριση του Υπουργού Δικαιοσύνης και επικύρωση από τα δικαστήρια.

Από την πλευρά του, μετά την προβολή της ταινίας, ο ισραηλινός στρατός υπερασπίστηκε τη θέση του απορρίπτοντας «κατηγορηματικά» τις κατηγορίες περί μαζικής θανάτωσης αμάχων στη Γάζα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ