Το καστ και το συνεργείο της κινηματογραφικής επιτυχίας Trainspotting θα επανενωθούν στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Εδιμβούργου για ένα μοναδικό πάρτι και προβολή της ταινίας με αφορμή την 30η επέτειό της.

Το κοινό θα παρακολουθήσει ζωντανά σχολιασμό της πρωτοποριακής ταινίας σε μια εκδήλωση για την οποία θα ανοίξει ξανά το ιστορικό κτήριο του Θεάτρου Leith.

O παραγωγός του «Trainspotting» Άντριου ΜακΝτόναλντ χαρακτήρισε την επιστροφή στην πατρίδα «μια πολύ ξεχωριστή βραδιά», ενώ ο διευθύνων σύμβουλος και διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Εδιμβούργου (EIFF), Πολ Ριντ, δήλωσε ότι η ευκαιρία να τιμηθεί επιτέλους «η πιο εμβληματική σκωτσέζικη ταινία που γυρίστηκε ποτέ» στην περιοχή από την οποία προήλθε θα αποτελέσει «μια βραδιά που θα μείνει στην ιστορία».

Μετά την πρεμιέρα της στο EIFF, η ταινία θα επανακυκλοφορήσει από την Park Circus στους κινηματογράφους του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας από τις 21 Αυγούστου και στη συνέχεια διεθνώς.

Η εκδήλωση για την 30η επέτειο της ταινίας «Trainspotting» του Ντάνι Μπόιλ με προβολή και ζωντανό σχολιασμό από το καστ και το συνεργείο, ακολουθούμενη από βραδιά με DJ sets στο ιστορικό θέατρο Leith στη συνοικία Λιθ του Εδιμβούργου διοργανώνεται στις 14 Αυγούστου.

Το 79ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Εδιμβούργου θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 19 Αυγούστου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ