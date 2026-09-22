Μετά τις sold-out παραστάσεις του περασμένου Ιουνίου, τη θερμή ανταπόκριση του κοινού και το αίτημα πολλών που δεν πρόλαβαν να το δουν, ή που ζήτησαν να το ξαναδούν, η θεατρική ομάδα ΑλΜΑ παρουσιάζει για τρεις ακόμα παραστάσεις το έργο:

ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΒΓΗΚΕ ΑΠ’ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ

βασισμένο στην κινηματογραφική ταινία των Μιχάλη Ρέππα-Θανάση Παπαθανασίου.

Μια παρωδία που διακωμωδεί με γλυκιά και νοσταλγική διάθεση, αλλά ταυτόχρονα αποτίνει και φόρο τιμής σε όλο το φάσμα του παλιού ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετίας του 1960.

Στο έργο συνυπάρχουν η κωμωδία, η περιπέτεια, το μελόδραμα, το μιούζικαλ, το βουκολικό δράμα, αλλά και οι σκηνές εποχής, όλα μέσα από μία κωμική και σατιρική ματιά.

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 20:00

Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 20:00

Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 18:00

Στο θέατρο ‘De Lijsterbes’, στο Kraainem

Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας

στέλνοντας email στο alma.theatregroup@gmail.com

ή μέσω του More.com: https://www.more.com/be-en/tickets/theater/to-klama-bgike-ap-ton-paradeiso/

ΥΠΕΡΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Προτεινόμενη ηλικία: 12 ετών και άνω

Διάρκεια: 120 λεπτά + διάλειμμα 20′

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Σκηνοθεσία: Κυπριανός Μουτεβελής, Χρύσα Μπαλτζάκη

Σκηνικά – Κοστούμια – Μακιγιάζ: Κυπριανός Μουτεβελής

Παίζουν:

Βίκυ Καρκάνη, Ράνια Νεοκλέους, Χρήστος Αϊβαλιώτης, Ειρήνη Δίγκα, Γιάννης Αμπαζής, Αλεξάνδρα Σαρρηγεωργίου,

Γιώργος Καπετανάκης, Σμαρώ Γαϊτανά, Γιώργος Σιαμέτης, Αλέξης Μεγάλος, Γιώργος Φωτεινίδης-Ρεθεμιωτάκης, Ελεάννα Σκουτέλα,

Σπύρος Μυλωνάς, Χρήστος Δρούβης, Νατάσα Σαρίδη, Χριστίνα Λάμπρη-Γαϊτανά, Στέλλα Στρατάκη, Γρηγόρης Νεοφύτου, Ιουλία Βαρελά, Μαρία Γραμματικοπούλου, Σοφία Χρηστάκη, Δήμητρα Καϊμακάμη, Κωνσταντίνα Σλακώνη, Γιολάντα Στούμπου, Αναϊς Βάθη,

Αιμιλία Κίτσιου, Ελευθερία Μακρυδάκη, Αριάδνη Χόρτη, Λυδία Αθανασίου, Μαρία Τσιχλάκη, Βασίλης Λογαράς, Θεόκριτος Ζαφειρίου

και η μικρή Μερόπη Βουτσά

Χορογραφία/κινησιολογία: Αλεξάνδρα Σαρρηγεωργίου

Μουσική και ηχητική επεξεργασία: Απόστολος Θεοδοσίου

Backstage: Ελίζα Παγιολάρι, Κυβέλη Χατζηευστρατίου, Μαρία Μουτεβελή, Περσεφόνη Καρμίρη, Μαρία Γκουντούμα

Επιμέλεια κειμένου – υπερτίτλων:

Κυπριανός Μουτεβελής – Χρήστος Αϊβαλιώτης – Χρύσα Μπαλτζάκη

Σχεδιασμός/ Lay-out αφίσας: Κυπριανός Μουτεβελής – Manuel Ubieda

Μέρος των εσόδων θα διατεθούν σε φιλανθρωπικό σκοπό.