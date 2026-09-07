Ο Γιάννης Στάνκογλου και ο Κρατερός Κατσούλης συναντιούνται για πρώτη φορά στους πρωταγωνιστικούς ρόλους του «Κλουβιού με τις Τρελές» (La Cage aux Folles), του θρυλικού μιούζικαλ που επιστρέφει στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2026, ύστερα από πολλά χρόνια απουσίας.

Ο Γιάννης Στάνκογλου αναλαμβάνει τον ρόλο του Ζορζ και ο Κρατερός Κατσούλης εκείνον του Αλμπέν, σε μια μεγάλη νέα παραγωγή που φέρει τη σκηνοθετική και διασκευαστική υπογραφή του Γιώργου Βάλαρη. Οι δύο ηθοποιοί καλούνται να υπηρετήσουν δύο απαιτητικούς ρόλους, στους οποίους το χιούμορ συναντά τη συγκίνηση και η θεατρική υπερβολή συνυπάρχει με βαθιά ανθρώπινα συναισθήματα.

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα και πιο πολυβραβευμένα έργα του παγκόσμιου μουσικού θεάτρου. Το «Κλουβί με τις Τρελές», με μουσική και στίχους του Jerry Herman και κείμενο του Harvey Fierstein, βασίζεται στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Γάλλου συγγραφέα Jean Poiret. Από τη γαλλική σκηνή, το έργο ταξίδεψε στο Broadway και στο West End, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία και κατακτώντας σημαντικές θεατρικές διακρίσεις.

Η πορεία του στο παγκόσμιο θέατρο περιλαμβάνει έξι βραβεία Tony, μεταξύ των οποίων το Tony Καλύτερου Μιούζικαλ, ενώ σημαντικές αναβιώσεις του έχουν τιμηθεί επίσης με βραβεία όπως τα Drama Desk Awards και τα Laurence Olivier Awards. Η διαχρονική επιτυχία του αποδεικνύει πως, παρά το γεγονός ότι δημιουργήθηκε πριν από σχεδόν πέντε δεκαετίες, εξακολουθεί να συνομιλεί άμεσα με το σήμερα.

Στη νέα ελληνική παραγωγή, ο Γιώργος Βάλαρης υπογράφει μια ολοκαίνουργια διασκευή και σκηνοθεσία, επιχειρώντας να φωτίσει το έργο μέσα από μια σύγχρονη ματιά. Πίσω από τη λάμψη, το χιούμορ, τα εντυπωσιακά κοστούμια και τα μουσικοχορευτικά νούμερα, βρίσκεται μια ιστορία με έντονο κοινωνικό και πολιτικό αποτύπωμα.

Στον πυρήνα της βρίσκονται ζητήματα που παραμένουν επίκαιρα: η ταυτότητα, η προσωπική ελευθερία, η οικογένεια, η αγάπη, η αποδοχή της διαφορετικότητας και η ανάγκη του ανθρώπου να μπορεί να ζει χωρίς να κρύβει αυτό που πραγματικά είναι. Το έργο χρησιμοποιεί την κωμωδία για να μιλήσει για τις προκαταλήψεις και τα κοινωνικά στερεότυπα, αλλά και για τη δύναμη της οικογένειας και της αποδοχής.

Η ιστορία του Ζορζ και του Αλμπέν ξεδιπλώνεται μέσα από μια σειρά ανατροπών, παρεξηγήσεων και κωμικών καταστάσεων, καθώς η προσωπική τους ζωή έρχεται αντιμέτωπη με έναν κόσμο που εκπροσωπεί διαφορετικές, πιο συντηρητικές αντιλήψεις. Μέσα από αυτή τη σύγκρουση, το γέλιο σταδιακά μετατρέπεται σε συγκίνηση και το θέαμα αποκτά ένα ουσιαστικότερο κοινωνικό περιεχόμενο.

Ο Στάνκογλου και ο Κατσούλης βρίσκονται στο επίκεντρο μιας πολυπρόσωπης παραγωγής, πλαισιωμένοι από καταξιωμένους αλλά και νεότερους ηθοποιούς και χορευτές. Η μουσική, η σκηνοθεσία, τα κοστούμια και τα μεγάλα χορευτικά σύνολα συνθέτουν ένα φαντασμαγορικό μιούζικαλ, χωρίς να επισκιάζουν τον ανθρώπινο πυρήνα της ιστορίας.

Σχεδόν πενήντα χρόνια μετά τη δημιουργία του, το «Κλουβί με τις Τρελές» συνεχίζει να ανεβαίνει στις μεγάλες θεατρικές σκηνές του κόσμου και να βρίσκει το κοινό του. Η επιστροφή του στην Ελλάδα, με δύο δημοφιλείς πρωταγωνιστές και τη σκηνοθετική ματιά του Γιώργου Βάλαρη, έρχεται να δώσει νέα ζωή σε ένα έργο που, πίσω από το γέλιο και τη θεαματικότητά του, εξακολουθεί να θέτει ένα απλό αλλά ουσιαστικό ερώτημα: πόσο εύκολο είναι τελικά να αποδεχθούμε τον άλλον, αλλά και τον ίδιο μας τον εαυτό;

Η πρεμιέρα της νέας παραγωγής έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο του 2026.