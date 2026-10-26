Το θρυλικό κωμικό μιούζικαλ «Το Κλουβί με τις Τρελές», ένα από τα πιο αγαπημένα και πολυβραβευμένα έργα του παγκόσμιου θεάτρου, έρχεται στην Αθήνα από τις 12 Δεκεμβρίου 2026, στη σκηνή του ιστορικού Θεάτρου Βέμπο. Τη διασκευή και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Βάλαρης, ενώ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τον Γιάννη Στάνκογλου ως Ζορζ και τον Κρατερό Κατσούλη ως Αλμπέν, τη λαμπερή Ζαζά.

Μαζί τους εμφανίζονται οι Τάσος Κωστής, Μαρία Φιλίππου, Χρήστος Σπανός, Μαριέλλα Σαββίδου, Ιφιγένεια Τζόλα και Στράτος Τζώρτζης, σε μια παράσταση που συνδυάζει την εκρηκτική κωμωδία με τη μουσική, τον χορό και την κοινωνική σάτιρα.

Η ιστορία ακολουθεί δύο άντρες που μοιράζονται τη ζωή και μια βαθιά σχέση αγάπης, οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές προκαταλήψεις και τις συμβάσεις της εποχής, όταν ο γιος του Ζορζ πρόκειται να παντρευτεί μια κοπέλα από συντηρητική οικογένεια. Μια σειρά από ξεκαρδιστικές παρεξηγήσεις, απρόβλεπτες μεταμφιέσεις και ανατροπές οδηγεί σε μια απολαυστική σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσμων.

Με εντυπωσιακά κοστούμια, δυναμικές χορογραφίες, σύγχρονες εικόνες video art και ζωντανή ορχήστρα, η παράσταση φιλοδοξεί να προσφέρει μια ξεχωριστή θεατρική εμπειρία, όπου το χιούμορ συναντά τη συγκίνηση και η ψυχαγωγία γίνεται αφορμή για προβληματισμό.

Πίσω από τη φαντασμαγορία και την κωμική υπερβολή, το έργο αναδεικνύει διαχρονικά ζητήματα, όπως η αποδοχή της διαφορετικότητας, η κοινωνική υποκρισία και το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να αγαπά ελεύθερα. Γιατί, όπως υπενθυμίζει η ιστορία, η ουσία της οικογένειας δεν βρίσκεται στους κοινωνικούς τύπους και στις προκαταλήψεις, αλλά στην αγάπη, την αποδοχή και τους δεσμούς που ενώνουν τους ανθρώπους.

Πρωταγωνιστούν:

Γιάννης Στάνκογλου – Ζορζ

Κρατερός Κατσούλης – Αλμπέν / Ζαζά

Τάσος Κωστής – Ντίντον

Μαρία Φιλίππου – Κυρία Ντίντον

Χρήστος Σπανός – Ζακόμπ

Μαριέλλα Σαββίδου – Ζακλίν

Ιφιγένεια Τζόλα – Ανν

Στράτος Τζώρτζης – Ζαν-Μισέλ

Cagelles είναι οι: Χάρης Δήμος, Θέμης Θεοχάρογλου, Κωνσταντίνος Κατσούδας, Γιώργος Μαρτίνος, Λεωνίδας Σιούπουλης, Νίκος Χρύσης

Συντελεστές:

Μετάφραση – Απόδοση – Σκηνοθεσία – Σκηνογραφία: Γιώργος Βάλαρης

Μουσική ενορχήστρωση – Διεύθυνση: Κωνσταντίνος Παγιάτης

Χορογραφίες: Μαρκέλλα Μανωλιάδη

Απόδοση στίχων: Φαίη Σούκου

Κοστούμια: Ευδοκία Βεροπούλου

Σχεδιασμός φωτισμού: Περικλής Μαθιέλλης

Videoart: Παντελής Μάκκας

Μουσική διδασκαλία: Δημήτρης Μπουζάνης

Βοηθοί σκηνοθέτη: Φαίη Σούκου – Κωνσταντίνος Φρίγγας

Βοηθός χορογράφου: Μάρω Σταυρινού

Δημόσιες σχέσεις & Επικοινωνία: Μαργαρίτα Δρούτσα

Φωτογραφίες παράστασης: Πάνος Γιαννακόπουλος

Social Media – Διαφήμιση: Γλυκερία Συμπλικού – Σβέτα Χαλκίδη

Παραγωγή: BROADWAYSHOWPRODUCTIONS

Γιώργος Λυκιαρδόπουλος – Γιώργος Βάλαρης

Πληροφορίες παράστασης:

Θέατρο: Βέμπο

Έναρξη: Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2026

Διάρκεια: 140 λεπτά με διάλειμμα

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη: 19:00, Πέμπτη: 20:30, Παρασκευή: 20:30, Σάββατο: 17:45 & 21:00, Κυριακή: 19:00

Τιμές εισιτηρίων: Από 18€

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/to-kloubi-me-tis-treles/

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Πρόσβαση:Μετρό: Σταθμός Μεταξουργείο (100 μ.)Parking: Ειδική τιμή για τους θεατές, 9€ για 3 ώρες, με επίδειξη εισιτηρίου.