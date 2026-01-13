Το Μουσείο Μαουριτσχάους στη Χάγη, στην Ολλανδία ανακοίνωσε ότι το πιο γνωστό έργο της συλλογής του, «Το Κορίτσι με το Μαργαριταρένιο Σκουλαρίκι» (Girl with a Pearl Earring) του Γιοχάνες Βερμέερ, θα ταξιδέψει στην Ιαπωνία αυτό το φθινόπωρο.

Το αριστούργημα του 17ου αιώνα θα φιλοξενηθεί προσωρινά στο Μουσείο Τέχνης Nakanoshima στην Οσάκα. Το ολλανδικό Μουσείο θα είναι κλειστό για ανακαινίσεις τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.

Ο πίνακας είχε παραχωρηθεί ως δάνειο τελευταία φορά στο Rijksmuseum στο Άμστερνταμ για την αναδρομική έκθεση του Γιοχάνες Βερμέερ το 2023.

Το έργο «Το Κορίτσι με το Μαργαριταρένιο Σκουλαρίκι» είναι ένας από τους πιο διάσημους πίνακες στον κόσμο, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Μουσείου, στην οποία προστίθεται ότι αποτελεί τον βασικό λόγο για τον οποίο πολλοί άνθρωποι επισκέπτονται το Mauritshuis. «Επομένως δανείζεται σε άλλους οργανισμούς μόνο σε εξαιρετικά εξαιρετικές περιπτώσεις» σημειώνεται.

Ένας από τους μόνο 34 γνωστούς πίνακες του Βερμέερ, «Το Κορίτσι με το Μαργαριταρένιο Σκουλαρίκι», απεικονίζει μια νεαρή γυναίκα, που φοράει εξωτικό κάλυμμα κεφαλής και κοσμήματα στα αυτιά. Έλαβε παγκόσμια προσοχή αφού ενέπνευσε ένα μπεστ σέλερ μυθιστόρημα με τον ίδιο τίτλο, το οποίο διασκευάστηκε σε ταινία το 2003 με πρωταγωνίστρια τη Σκάρλετ Γιόχανσον.

Προϊόν της ώριμης περιόδου του ζωγράφου όταν άρχισε να εγκαταλείπει τα μυθολογικά και τα βιβλικά θέματα και να στρέφεται σε εικόνες της καθημερινής ζωής, το έργο είναι η προσωπογραφία ενός έφηβου κοριτσιού.

Με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου «Βερμέερ: Μια ζωή που έχει χαθεί και έχει βρεθεί», ο Βρετανός ιστορικός τέχνης, Άντριου Γκρέιαμ-Ντίξον, ισχυρίζεται ότι το κορίτσι είναι η 12χρονη κόρη ζευγαριού θρησκόληπτων Ολλανδών, για τους οποίους εργαζόταν ο ζωγράφος εκείνη την περίοδο.

«Για το Μουσείο Μαουριτσχάους το ταξίδι του έργου είναι μια μοναδική ευκαιρία να το μοιραστούμε με το ιαπωνικό κοινό, ίσως για τελευταία φορά» δήλωσε η γενική διευθύντριά του, Μαρτίν Γκόσελινγκ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ