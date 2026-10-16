Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της σπουδαίας ηθοποιού Μπέτυς Βαλάση, μιας ξεχωριστής προσωπικότητας που άφησε το δικό της αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Γεννημένη στη Θεσσαλονίκη το 1937, η Μπέτυ Βαλάση, επισημαίνει το ΚΘΒΕ- σε ανακοίνωσή του- διέγραψε μια μακρά και ουσιαστική πορεία στον χώρο της υποκριτικής, την οποία υπηρέτησε με αφοσίωση, ευαισθησία και ξεχωριστή εκφραστική δύναμη. Με το ταλέντο και τις ερμηνείες της κέρδισε την αγάπη του κοινού, αφήνοντας πίσω της μια πολύτιμη παρακαταθήκη.

Η θεατρική της παιδεία διαμορφώθηκε κοντά σε σπουδαίες προσωπικότητες της θεατρικής τέχνης και των γραμμάτων, όπως ο Αιμίλιος Χουρμούζιος, η Κατίνα Παξινού, ο Άγγελος Τερζάκης και ο Σωκράτης Καραντινός.

Στη μακρόχρονη θεατρική της πορεία συνεργάστηκε με σημαντικούς δημιουργούς και καταξιωμένους ηθοποιούς, ερμηνεύοντας ρόλους που ανέδειξαν το εύρος των υποκριτικών της δυνατοτήτων. Παράλληλα, είχε σημαντική παρουσία στον κινηματογράφο από τη δεκαετία του 1960 έως και τις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Ιδιαίτερα σημαντικός σταθμός στην καλλιτεχνική της διαδρομή υπήρξε η ερμηνεία της στον ομώνυμο ρόλο της τηλεοπτικής σειράς «Λωξάντρα», σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Γρηγορίου, η οποία προβλήθηκε από την ΕΡΤ το 1980 και βασίστηκε στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μαρίας Ιορδανίδου.

Υπήρξε σύζυγος του σπουδαίου ηθοποιού Τίτου Βανδή, με τον οποίο μοιράστηκε μια κοινή πορεία ζωής, συνδεδεμένη με την αγάπη τους για το θέατρο και την υποκριτική.

Με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος συνεργάστηκε το 1989, στην παράσταση «Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα» του Εντουάρντο ντε Φιλίππο, σε σκηνοθεσία Γιάννη Διαμαντόπουλου. Η συνεργασία αυτή αποτελεί μέρος της καλλιτεχνικής της πορείας και της σύνδεσής της με τη γενέτειρά της, τη Θεσσαλονίκη.

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους