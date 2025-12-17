Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Αλμπέρτο Εσκενάζη, εκφράζει με ανακοίνωσή του το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, τονίζοντας ότι ο αγαπημένος ηθοποιός, που πέθανε χθες σε ηλικία 73 ετών, «υπηρέτησε με εξαιρετικό ήθος, συνέπεια και σεμνότητα την τέχνη του σε ολόκληρη τη μακρά καλλιτεχνική του πορεία». Με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος συνεργάστηκε μία φορά, στην παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Σπύρου Α. Ευαγγελάτου (1973).

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Από το δεύτερο κιόλας έτος των σπουδών του ξεκίνησε δυναμικά την επαγγελματική του διαδρομή στο θέατρο. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του συμμετείχε σε παράσταση στο Ηρώδειο και αμέσως μετά υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Τζένη Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο.

Στη συνέχεια διέγραψε σημαντική πορεία στον χώρο του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, υποδυόμενος πλήθος αξιόλογων ρόλων. Παράλληλα, υπήρξε σεναριογράφος, εκδότης και θεατρικός επιχειρηματίας. Το 2001 δημιούργησε τον δικό του καλλιτεχνικό χώρο, το «Θέατρο της Μεσογείου», στο οποίο λειτουργεί και Δραματική Σχολή.

Το ΚΘΒΕ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του.