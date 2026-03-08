Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος αποχαιρετά, με ανακοίνωσή του, τον Χρήστο Βαλαβανίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή (6/3).

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο Χρήστος Βαλαβανίδης υπήρξε ένας πολυδιάστατος καλλιτέχνης της γενιάς του, που με την αμεσότητα του χαρακτήρα του και τη γλυκύτητα της παρουσίας του κέρδισε τον σεβασμό των συναδέλφων του και την αγάπη του κοινού. Κατά τη διάρκεια της πολυετούς πορείας του στο θέατρο συμμετείχε σε σημαντικές παραγωγές και συνεργάστηκε με διακεκριμένους σκηνοθέτες και ηθοποιούς.

Αποφοίτησε το 1973 από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και στη συνέχεια συνεργάστηκε με το Εθνικό Θέατρο, το ΚΘΒΕ, το ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου, καθώς και με πολλούς ιδιωτικούς θιάσους. Στην πορεία του ερμήνευσε ρόλους σε αρχαίο δράμα, κωμωδία, κωμειδύλλιο, οπερέτα, σύγχρονο και μουσικό θέατρο, αλλά και στην επιθεώρηση, ενώ εμφανίστηκε σε έργα των Σαίξπηρ, Μολιέρου και Μπρεχτ, καθώς και σε σημαντικές ελληνικές θεατρικές παραγωγές.

Το 1996, μαζί με τη σύζυγό του Ασπασία Κράλλη, δημιούργησαν το «Από Μηχανής Θέατρο», μετατρέποντας ένα παλιό εργοστάσιο σε σύγχρονο θεατρικό χώρο.

Στον κινηματογράφο ξεχώρισε για την ιδιαίτερη ερμηνευτική του ευαισθησία και τιμήθηκε με το βραβείο Α΄ ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την ταινία του Νίκου Νικολαΐδη «Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα». Στην τηλεόραση εμφανίστηκε, μεταξύ άλλων, στις σειρές «Η γειτονιά μας», «Το μινόρε της αυγής», «Η τράπεζα», «Λίστα γάμου», «Οι αυθαίρετοι» και «Το κόκκινο δωμάτιο». Παράλληλα ασχολήθηκε με την ποίηση, εκδίδοντας αρκετές ποιητικές συλλογές. Με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος συνεργάστηκε τέσσερις φορές ως ηθοποιός και μία ως σκηνοθέτης.