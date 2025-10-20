Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Κοσμά Φοντούκη, έναν εξαιρετικά ταλαντούχο και σεμνό εργάτη της Τέχνης, έναν άνθρωπο βαθιάς καλλιέργειας, ευγένειας και ήθους, που υπηρέτησε με αφοσίωση το Θέατρο, τον Κινηματογράφο και την Τηλεόραση.

Ηθοποιός, σκηνοθέτης, συγγραφέας, ο Κοσμάς Φοντούκης υπήρξε μια φωτεινή και πολύπλευρη προσωπικότητα, που προσέγγισε την καλλιτεχνική δημιουργία με σεβασμό, εσωτερική αλήθεια και ανεξάντλητη προσφορά. Ξεχώριζε για τη δοτικότητα, τη διακριτική παρουσία του και τη συνέπεια με την οποία υπηρέτησε το καλλιτεχνικό του όραμα.

Στη μακρά καλλιτεχνική του πορεία, συμμετείχε σε πλήθος θεατρικών παραγωγών, τηλεοπτικών σειρών και κινηματογραφικών ταινιών. Ιδιαίτερα αγαπητός στο ευρύ κοινό έγινε μέσα από τη συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Πάνο Κοκκινόπουλο, συμμετέχοντας σε σειρές όπως ο Κόκκινος Κύκλος και η Δέκατη Εντολή, που άφησαν το στίγμα τους στη σύγχρονη ελληνική τηλεόραση.

Ανάμεσα στις κινηματογραφικές παραγωγές στις οποίες συμμετείχε συγκαταλέγονται το Ακροπόλ (1996), το J.A.C.E. (2011), και το Ξένια (1989), ενώ δεν έπαψε ποτέ να εξερευνά και νέες μορφές έκφρασης, πάντα με την ίδια συνέπεια και αφοσίωση.

Η τελευταία του συνεργασία ήταν με το ΚΘΒΕ στην παράσταση «Sillilab: No Difference Between Ho Ho Ho!!!», σε κείμενο, σκηνοθεσία & χορογραφία της Ρούλας Πατεράκη — μίας δημιουργού με την οποία τον συνέδεε μακροχρόνια και ουσιαστική φιλία και συνεργασία.

Η παράσταση, η οποία βρίσκεται σε τελική διαδικασία προβών και πρόκειται να κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, φέρει πλέον τη συγκινητική μνήμη της παρουσίας του.

Το ΚΘΒΕ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του και σε όλους όσοι τον αγάπησαν και τον εκτίμησαν.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, στις 12.00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικήτα, Νικήτη Χαλκιδικής.

Επιμέλεια: Σπυριδωνία Κρανιώτη