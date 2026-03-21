Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος δημιουργεί πολιτιστική «γέφυρα» μεταξύ της Ελλάδας και της Μολδαβίας, ενισχύοντας τις σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών.

Η παράσταση «Ο Όρκος – Μια Γυναίκα Θυμάται», σε κείμενο και σκηνοθετική επιμέλεια του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΚΘΒΕ Αστέριου Πελτέκη «γεννήθηκε» προκειμένου να ταξιδέψει και να παρουσιαστεί την Τρίτη 24 Μαρτίου στο Teatrul National «Mihai Eminescu» της Μολδαβίας, σε συμπαραγωγή με το Εθνικό θέατρο Μολδαβίας και υπό την Αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Κισινάου. Πραγματοποιείται με την αρωγή του Υπουργείου Πολιτισμού και την αγαστή συνεργασία και την προσωπική στήριξη του αξιότιμου Πρέσβη Νικολάου Κρίκου.

Πρόκειται για ένα μελοδραματικό μίνι- ορατόριο όπου στο επίκεντρο βρίσκεται μια γυναίκα. Συγκεκριμένα η φωνή της και η ανάγκη να ακουστεί δυνατά. Να γίνει γνωστή η ιστορία της που συχνά μένει στο περιθώριο. Η αλήθεια της θέλει να λάμψει και οι μνήμες της ξεδιπλώνονται, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών.

Η παράσταση θα δοθεί μια μέρα πριν την Ημέρα της Εθνικής εορτής για την Ελλάδα, την 25η Μαρτίου αναδεικνύοντας τις θυσίες που κάνει ο κάθε άνθρωπος προκειμένου να εκφράζεται και να ενεργεί ελεύθερος.

Συντελεστές

Κείμενο- Σκηνοθετική επιμέλεια: Αστέριος Πελτέκης, Σύμβουλος δραματουργίας: Βασιλεία Παππά, Σκηνικά- κοστούμια: Δανάη Πανά, Σύνθεση- ενορχήστρωση- Μουσική διδασκαλία: Πάνος Κοσμίδης

Επιμέλεια κίνησης: Αναστασία Κελέση, Φωτισμοί: Στέλιος Τζολόπουλος, Βίντεο: Mike Rafail

Βοηθός σκηνοθέτη: Εύη Σαρμή, Οργάνωση παραγωγής: Εύα Κουμανδράκη, Μαρία Λαζαρίδου

Διανομή: Νίκος Γεωργάκης, Αναστασία Κελέση, Θάνος Κοντογιώργης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης, Εύη Σαρμή, Δημήτρης Σιακάρας, Δανάη Σταματοπούλου.