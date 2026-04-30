Έντονη και διαδραστική θα είναι και φέτος η παρουσία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης από την Πέμπτη 7 έως την Κυριακή 10 Μαΐου. Τιμώμενη χώρα της φετινής διοργάνωσης είναι η Βουλγαρία.

Οι επισκέπτες της 22ης Διεθνούς Εκθέσεως έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν το ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο του ΚΘΒΕ, όπου θα τους δοθεί η δυνατότητα να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες του θεάτρου και να προμηθευτούν τις εκδόσεις του και συλλεκτικά είδη από θεατρικές παραστάσεις.

Εκθετήριος χώρος ΚΘΒΕ: Περίπτερο 12 ΔΕΘ, Αριθμός 23

Το ΚΘΒΕ θα έχει επίσης ισχυρή παρουσία στο πολιτιστικό πρόγραμμα της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου.

Συμμετοχή ΚΘΒΕ Στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης

«Παρουσίαση της εκδοτικής δραστηριότητας του ΚΘΒΕ»

Πέμπτη 7/5: 20.00-21.00– Αίθουσα Λόγος/ Περίπτερο 12

Η εκδοτική δραστηριότητα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος έχει στόχο να προάγει τη θεατρολογική έρευνα. Τα προγράμματα των παραστάσεων παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τα έργα και τους συγγραφείς τους. Επιδιώκεται η ύλη τους να είναι πρωτότυπη περιλαμβάνοντας κείμενα που δημοσιεύονται για πρώτη φορά. Τα τελευταία χρόνια γίνεται συστηματική προσπάθεια να εμπλουτίζονται τα προγράμματα των παραστάσεων με αδημοσίευτα θεατρικά έργα και πρωτότυπες μεταφράσεις.

Ομιλητές: Mike Rafail, Graphicdesigner, Photographer, Founder of Thatlongblackcloud, Κωνσταντίνος Φυλάτος, Εκδότης, Στέλλα Παπαδημητρίου, Δραματολόγος ΚΘΒΕ

Οργάνωση: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

Εκδήλωση στο πλαίσιο της φετινής τιμώμενης χώρας, της Βουλγαρίας

«Παρουσίαση των θεατρικών έργων Βούλγαρων συγγραφέων, τα οποία παραστάθηκαν στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος».

Παρασκευή 8/5: 11.00-12.00– Αίθουσα Cosmos/ Περίπτερο 14

Οι συγγραφείς Χρήστος Χαρτοματσίδης και Δήμητρα Μήττα θα μιλήσουν για τα θεατρικά έργα Βούλγαρων Συγγραφέων τα οποία παραστάθηκαν στο ΚΘΒΕ από το 1986 έως σήμερα.

Επίσης, οι ηθοποιοί του ΚΘΒΕ Φωτεινή Τιμοθέου, Γιώργος Σφυρίδης και Χρίστος Νταρακτσής θα διαβάσουν αποσπάσματααπό τα έργα.

Συνδιοργάνωση ΚΘΒΕ – Εταιρεία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης

Εκδήλωση στο πλαίσιο της παιδικής – εφηβικής – εκπαιδευτικής γωνιάς:

«Στο τότε ή στο σήμερα;»

Σάββατο 9/5: 17:00-18:00- Αίθουσα 1/ Περίπτερο 13

Ένας παλιός υπολογιστής που βουίζει αργά, ένα τηλέφωνο που περιμένει να χτυπήσει, ένα κασετόφωνο που κρατά μέσα του φωνές, τραγούδια και εφηβικά όνειρα. Πώς έπαιζαν οι γονείς μας όταν ήταν παιδιά; Πώς επικοινωνούσαν, πώς άκουγαν μουσική, πώς ονειρεύονταν; Ένα εργαστήριο θεατρικού παιχνιδιού προσκαλεί τα παιδιά σε ένα ταξίδι στον χρόνο. Μια συνάντησης γενεών, όπου το τότε και το τώρα μπλέκονται,δημιουργώντας μια κοινή, ζωντανή ανάμνηση. Τα αντικείμενα του χθες γίνονται πρωταγωνιστές και μας καλούν να θυμηθούμε. Εσύ πού θα ήθελες να ζεις; Στο τότε ή στο σήμερα;

*Για παιδιά 7-12 ετών.

Ματίνα Παγουλάτου, Θεατροπαιδαγωγός, Μαίρη Χατζηαγγελίδου, Θεατροπαιδαγωγός

Οργάνωση: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος