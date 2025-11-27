Το Λος Άντζελες διατήρησε τη θέση του ως παγκόσμιος κόμβος για την παραγωγή ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών πέρυσι, παρ’ όλο που η συνολική αγορά συρρικνώθηκε, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη από τo Γραφείο Κινηματογραφικών Παραγωγών της αμερικανικής πόλης και κομητείας, FilmLA.

Από τις 857 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές με σενάριο που κυκλοφόρησαν το 2024, το 18,3% γυρίστηκε στο Λος Άντζελες, ποσοστό σχεδόν αμετάβλητο από το 18,5% του 2023. Ο πλησιέστερος ανταγωνιστής του Λος Άντζελες είναι η Τζόρτζια, όπου γυρίστηκε το 9,8% των παραγωγών που κυκλοφόρησαν το 2024, σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύει το Variety.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αυξάνει το μερίδιό του στη συνολική αγορά, χάρη στην αύξηση του streaming και των σειρών καλωδιακής τηλεόρασης που γυρίζονται στη χώρα. Το μερίδιο του αυξήθηκε από 6,6% σε 8,8%.

Η FilmLA χειρίζεται τις άδειες τοποθεσίας στην περιοχή του Λος Άντζελες και αποτελεί τη βασική πηγή δεδομένων για τον όγκο παραγωγής στο Λος Άντζελες. Για την παρούσα έκθεση, ο οργανισμός επιδίωξε να μετρήσει το συνολικό μερίδιο αγοράς του Λος Άντζελες συλλέγοντας δεδομένα τοποθεσίας από το IMDbPro. Το FilmLA εκδίδει τη Μελέτη Περιεχομένου με σενάριο από το 2022, όταν διαπίστωσε ότι το Λος Άντζελες κατείχε το 21,9% του συνολικού μεριδίου αγοράς.

Η μελέτη στοχεύει να καταγράψει όλες τις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές σε αγγλική γλώσσα που κυκλοφόρησαν από εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ. Η μελέτη δεν λαμβάνει υπόψη τους προϋπολογισμούς παραγωγής ή τη διάρκεια των γυρισμάτων ταινιών, αλλά απλώς συνυπολογίζει κάθε παραγωγή.

Ο συνολικός αριθμός τέτοιων παραγωγών μειώθηκε από 1.040 το 2022, σε 990 το 2023 και σε 857 το 2024. Μέρος αυτής της μείωσης οφείλεται στις απεργίες των ηθοποιών και των σεναριογράφων του 2023, οι οποίες διέκοψαν γυρίσματα για περίπου έξι μήνες. Ωστόσο, η βιομηχανία συνέχισε επίσης να μειώνει την παραγωγή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών έργων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ