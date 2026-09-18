Έπειτα από τη μεγάλη περσινή επιτυχία η Εταιρεία Θεάτρου «Φάρος Τέχνης» παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά την κορυφαία μαύρη κωμωδία του Γιώργου Ηλιόπουλου «Το μαύρο κουτί» σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοέν στο Θέατρο Εν Αθήναις.

«Το μαύρο κουτί» είναι τελικά σε θέση να εμφανίσει μυστικά που θ’ αναστατώσουν πλήρως τη ζωή του πατέρα και του γιου. Τίποτε δεν πρόκειται να μείνει ανεπηρέαστο, όλες οι σχέσεις θα αναθεωρηθούν, καθώς θα περάσουν μέσα από τη δοκιμασία του χρόνου και από την εναγώνια προσπάθεια για μια τελευταία ανάσα.

Ο γιος, χρόνια πλέον αποκομμένος από τον πατέρα του, δραστηριοποιείται στη Νέα Υόρκη κυνηγώντας την εδραίωση μιας καριέρας. Όμως, τα δεδομένα αλλάζουν, όταν αναγκάζεται να επιστρέψει εσπευσμένα στο πατρικό του σπίτι και να βρεθεί αντιμέτωπος με τον πατέρα του. Το συγκρουσιακό τους παρελθόν θα προκαλέσει αναθεώρηση του παρόντος.

Η έντονη και συγχρόνως αινιγματική παρουσία των γυναικείων μορφών του έργου επιδρά καθοριστικά στη ζωή πατέρα και γιου – φέρνοντας άλλοτε ισορροπία κι άλλοτε αλλαγή.

Όλοι μαζί τότε -με χιούμορ, ευαισθησία και σαρκαστική διάθεση- θα κληθούν να έρθουν αντιμέτωποι με το φόβο τους. Μήπως τελικά αυτή η δοκιμασία είναι ένα δώρο και μια αφορμή να κλειστεί ειρήνη μεταξύ τους;

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Κοέν

Σκηνικά: Ντέιβιντ Νεγρίν

Κοστούμια: Νικόλ Παναγιώτου

Φωτισμοί: Αλέξανδρος Αλεξάνδρου

Βοηθός σκηνοθέτη: Κατερίνα Κυριαζή

Βοηθός σκηνογράφου: Ξένια Κούβελα

Διανομή: Στέφανος Κυριακίδης, Μαρία Κανελλοπούλου, Νικολέττα Καρρά,Σταύρος Καραγιάννης, Κατερίνα Κυριαζή.

Επικοινωνία-Προβολή: Νταίζη Λεμπέση

Artwork: Πέτρος Παράσχης

Trailer: Θωμάς Παλυβός

Φωτογραφίες: Δημήτρης Μασούρας

Οργάνωση παραγωγής: Έλενα Σταύρου

Προπώληση:https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/tomavrokouti/

Διάρκεια: 90 λεπτά

Παραστάσεις από Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026

Και για λίγες μόνο παραστάσεις

κάθε Παρασκευή & Σάββατο στις 21.00 και Κυριακή στις 19.00

Τιμές εισιτηρίων: 20 (κανονικό) & 15 (φοιτητικό, άνω των 65)

ΘΕΑΤΡΟ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Ιάκχου 19, Γκάζι (μετρό Κεραμεικός) – τηλ. 2103425170