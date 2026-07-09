Φωτογραφικά ντοκουμέντα και μαρτυρίες του μεγάλου πολιτισμού των Ίνκας, κι ιδιαίτερα το μεγάλο σε σημασία κι εύρος τεχνολογικό επίτευγμα του διάσημου «Μεγάλου Μονοπατιού», φιλοξενεί το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο της έκθεσης «Το Μεγάλο Μονοπάτι των Ίνκας. Περού: Ενσωμάτωση και Ποικιλομορφία» σε συνεργασία με την πρεσβεία της λατινοαμερικανικής χώρας στην Αθήνα κι η οποία εγκαινιάσθηκε την Τετάρτη 8 Ιουλίου.

Η έκθεση, που διοργανώνεται με την ευκαιρία της 205ης επετείου της Εθνικής Ανεξαρτησίας του Περού, που γιορτάζεται στις 28 Ιουλίου, παρουσιάζει την ιστορία της Αυτοκρατορίας των Ίνκας κι ιδιαίτερα το απόγειο της επικράτησής της, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στο ύπατο τεχνικό της αριστούργημα: το οδικό δίκτυο Qhapaq Ñan στην περιοχή των ‘Ανδεων. Ένα δίκτυο επικοινωνίας, που αποτέλεσε τη ραχοκοκαλιά της αυτοκρατορίας των Ίνκας καλύπτει μία απόσταση πάνω από 30.000 χλμ από το Περού ίσαμε τη Χιλή, περνώντας μέσα από τροπικά δάση, τον Ειρηνικό Ωκεανό, βουνά κι εύφορες κοιλάδες κι αποπερατώθηκε έπειτα από πολλούς αιώνες εργασιών.

Ένα έργο εξόν από την τεχνική αρτιότητα, καταδεικνύει επίσης και την πολιτιστική σκοπιμότητα της απόφασης για την υλοποίησή του: να αποτελέσει το νήμα που ενώνει μία αχανή γεωγραφική περιοχή με μία πανσπερμία από λαούς, με τεράστιες πολιτισμικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες. Μία γραμμή επικοινωνίας ανάλογη με εκείνη που πολλούς αιώνες πριν εγκαθίδρυσαν ανάμεσα σε διαφορετικές περιοχές και λαούς οι ναυτικοί, εμπορικοί, δρόμοι των Αρχαίων Ελλήνων στη Μεσόγειο.

Το Μεγάλο Μονοπάτι, όπως εύστοχα παρατήρησε κι ο διευθυντής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Δρ Κωνσταντίνος Νικολέντζος, που ήταν το μεγάλο κατασκευαστικό επίτευγμα των Ίνκας απετέλεσε επίσης και τον λόγο της καταστροφής τους, καθώς αυτό το νευραλγικό σύστημα σύνδεσης των περιοχών και των λαών της περιοχής χρησιμοποίησαν οι Ισπανοί κατακτητές για να καθυποτάξουν την αυτοκρατορία των Άνδεων.

Επιπλέον, όπως υπενθύμισε και στην ομιλία του ο πρεσβευτής του Περού Αρτούρο Αρσινιέγα, που υπήρξε κι ο εμπνευστής της έκθεσης, ένας από τους πρώτους Ευρωπαίους που ιστορικά γνωρίζουμε ότι πάτησε στο Μονοπάτι ήταν ένας Έλληνας μισθοφόρος στις τάξεις των Ισπανών conquistadores: ο Πέδρο ντε Κάνδια, ο Πέτρος από το Ηράκλειο, που είχε σταλεί ως προπομπός στην περιοχή και μία ημέρα βρέθηκε να πατά στις πλάκες του μεγάλου αυτού δρόμου.

Όπως πρόσθεσε ο κος Αρσινιέγα, η Ελλάδα με την πλούσια Ιστορία περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα μπορεί να κατανοήσει τη σημασία των αρχαίων δρόμων, που δεν είναι απλές αρτηρίες, αλλά συνάμα και όραμα για τη σύνδεση των λαών και των πολιτισμών.

Μέσα από κείμενα, φωτογραφίες και αντίγραφα πρωτότυπων αντικειμένων, η έκθεση που αφηγείται μια ιστορία που εκτείνεται από την ανάδυση ενός μικρού βασιλείου σε μια ζωντανή κληρονομιά που ξεπερνά τους αιώνες, αναδεικνύοντας τον τρόπο που οι Ίνκας ενσωμάτωσαν λαούς και πόρους σε ένα αρμονικό και βιώσιμο σύστημα. Το 2014, το Μεγάλο Μονοπάτι εγγράφηκε στον κατάλογο των Πολιτιστικών Μνημείων της Ανθρωπότητας της UNESCO, καθώς αναγνωρίσθηκε όχι μόνον η τεχνική κι αρχαιολογική σημασία του, αλλά κυρίως η πολιτιστική συμβολή του στην επικοινωνία, αδελφοποίηση και συνεργασία των λαών της περιοχής και της κουλτούρας τους, γεφυρώνοντας τις διαφορές.

Όπως τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής του Αρχαιολογικού Μουσείου κος Νικολέτζος, «η μεγάλη σημασία είναι ότι αυτός ο δρόμος που βλέπετε, που ξεκινάει από την Κολομβία και ενώνει τα ορεινά με τα πεδινά μέχρι τη Χιλή. Δηλαδή, ξεκινάει από την Κολομβία, περιτρέχει όλη τη Νότια Αμερική και συνδέει ανθρώπους, κοινότητες, ιδέες σε όλη αυτή την περιοχή. Αυτό είναι το σημαντικό. Και δείχνει ένα κοινό πολιτιστικό υπόβαθρο, το οποίο είναι σημαντικό για την εξέλιξή τους στην πορεία. Και δείχνει και το νόημα της της ενότητας και της επικοινωνίας μεταξύ των λαών».

Όπως πρόσθεσε ο κος Νικολέτζος, αυτό που μας συνδέει με τους Περουβιανούς είναι πως «έχουμε πολύ συχνά αντιμετωπίσει, στο πλαίσιο της UNESCO, θέματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή και κυρίως την παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών κι επαναπατρισμού αρχαιοτήτων, οπότε είναι σημαντικό να ενισχύουμε αυτούς τους δεσμούς».

Έκθεση «Το Μεγάλο Μονοπάτι των Ίνκας. Περού: Ενσωμάτωση και Ποικιλομορφία»

Διάρκεια Έκθεσης: 9.07.2026 – 30.9.2026

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 44, Αθήνα 10682

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ