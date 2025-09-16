Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών επιστρέφει στη βόρεια Εύβοια και τη Λίμνη με δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Μεγάρου στη Λίμνη, που φιλοδοξεί να συνδέσει τη μουσική και τη σκέψη με τον πολιτιστικό και φυσικό πλούτο της περιοχής.

Συγκεκριμένα:

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, 20:30

Ex Silentio – In Exilium

Κινηματοθέατρο «Ελύμνιον», Λίμνη

Το διεθνούς φήμης σύνολο Ex Silentio, ένα από τα σημαντικότερα ελληνικά σχήματα παλαιάς μουσικής, παρουσιάζει το πρόγραμμα In Exilium με αυθεντικά όργανα εποχής. Η συναυλία μάς ταξιδεύει στον μεσαιωνικό κόσμο της Ανατολικής Μεσογείου και αναδεικνύει τις κοινές μουσικές ρίζες λαών και πολιτισμών, με ήχο που γεφυρώνει Ανατολή και Δύση.

Συμμετέχουν: Θεοδώρα Μπάκα – τραγούδι, Ειρήνη Μπιλίνη-Μωραΐτη – τραγούδι, μεσαιωνική βιέλα, Δημήτρης Κούντουρας – μεσαιωνικά φλάουτα

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, 19:00

Η Τεχνητή Νοημοσύνη: Στο κατώφλι ενός νέου πολιτισμού

Διάλεξη με προβολές από τον καθηγητή Ιωάννη Κανέλλο

Κινηματοθέατρο «Ελύμνιον», Λίμνη

Ο Ιωάννης Κανέλλος, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Βρέστης και ένας από τους πλέον έγκριτους ειδικούς στην τεχνητή νοημοσύνη στην Ευρώπη, παρουσιάζει μια συναρπαστική διάλεξη με τίτλο «Η Τεχνητή Νοημοσύνη και το κατώφλι ενός νέου πολιτισμού». Με λόγο, εικόνα και ήχο, εξερευνά πώς η AI επηρεάζει την εργασία, τη γνώση, την εξουσία και τον ανθρωπισμό –και θέτει κρίσιμα ερωτήματα για το μέλλον της κοινωνίας μας.

Οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν και ανοιχτές στο κοινό. Απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες, κατοίκους και επισκέπτες. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΥΠΠΟ και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας στο Μαντούδι, το Προκόπι, τη Λίμνη, την Αγία Άννα και τις Ροβιές.