Μετά τις μεγάλες συναυλίες του καλοκαιριού, τις οποίες απόλαυσαν περισσότεροι από 4.000 θεατές, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών συνεχίζει τη δράση «Το Μέγαρο στη Βόρεια Εύβοια» με έναν νέο πολιτιστικό θεσμό που εκτείνεται χρονικά τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο: το Φεστιβάλ του Μεγάρου στη Λίμνη. Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, η πολύπλευρη αυτή διοργάνωση, με έδρα την πανέμορφη παραλιακή πόλη της Λίμνης και εκδηλώσεις στο ατμοσφαιρικό κινηματοθέατρο Ελύμνιον αλλά και σε εξωτερικούς χώρους, αποτελεί έναν ακόμη σταθμό του πολιτιστικού αποτυπώματος του Μεγάρου στην ευρύτερη περιοχή.

Μουσική, χορός, λόγος δημιουργούν έναν δυναμικό διάλογο με την τοπική κοινωνία, αναδεικνύοντας τη φυσική και πολιτιστική ταυτότητα της Βόρειας Εύβοιας. Το Φεστιβάλ του Μεγάρου στη Λίμνη υλοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Αννας.

Το πρόγραμμα των συναυλιών & εκδηλώσεων:

20 Σεπτεμβρίου – Προκυμαία Λίμνης

Το Athens Tango Ensemble, από τα πιο διακεκριμένα σύνολα τάνγκο στην Ελλάδα, ερμηνεύει Astor Piazzolla και άλλους μεγάλους του είδους σε μια βραδιά με πάθος, ρυθμό και συμμετοχή του κοινού στη Σκάλα, δίπλα στη θάλασσα.

21 Σεπτεμβρίου – Κινηματοθέατρο Ελύμνιον

Το σύνολο εγχόρδων De Profundis παρουσιάζει έργα του Βιβάλντι και άλλων συνθετών του 18ου αιώνα σε μια εκλεπτυσμένη συναυλία με επίκεντρο το ιταλικό Μπαρόκ.

27 Σεπτεμβρίου – Κινηματοθέατρο Ελύμνιον

Το διεθνώς αναγνωρισμένο σύνολο Ex Silentio μάς μεταφέρει στον μεσαιωνικό κόσμο της Ανατολικής Μεσογείου, με το πρόγραμμα In Exilium και αυθεντικά όργανα εποχής.

28 Σεπτεμβρίου – Κινηματοθέατρο Ελύμνιον

Ο καθηγητής Ιωάννης Κανέλλος παρουσιάζει τη διάλεξη «Η Τεχνητή Νοημοσύνη και το κατώφλι ενός νέου πολιτισμού», μια οπτικοακουστική εμπειρία με αναστοχασμούς για την εργασία, τη γνώση, την εξουσία και την ανθρωπιά στην εποχή της ΑΙ.

18 Οκτωβρίου – Κινηματοθέατρο Ελύμνιον

Η Χριστίνα Ψύχα με τη μπάντα της παρουσιάζουν το πρόγραμμα Νήνεμο, μια μουσική σύνθεση από τζαζ, λάτιν, ρετρό και παραδοσιακά στοιχεία.

19 Οκτωβρίου – Πλατεία Ηρώων Λίμνης

Η Ορχήστρα Νέων El Sistema Greece, μέρος του διεθνούς κινήματος κοινωνικής αλλαγής μέσω της μουσικής, παρουσιάζει μια υψηλής ενέργειας συναυλία υπό τη διεύθυνση της Κυριακής Κουντούρη.

Παράλληλες Εκπαιδευτικές Δράσεις του Μεγάρου στη Βόρεια Εύβοια

Στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτιστικής παρουσίας του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών στη Βόρεια Εύβοια, υλοποιούνται στις 20 Οκτωβρίου εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και εφήβους, τα οποία ενισχύουν τη δημιουργικότητα και την ομαδική έκφραση, μέσα από βιωματικές δράσεις που συνδυάζουν τη μουσική με την τεχνολογία, την αφήγηση και το παιχνίδι.

Αγία Άννα – «Τα χρώματα της μουσικής»

Παιδιά εξερευνούν τη μουσική μέσω κίνησης, αφήγησης και δημιουργίας.

Σχεδιασμός: Μάγια Παπαγεωργίου – Θοδωρής Ζιάρκας

Προκόπι – «Αυτοσχεδιασμός και Τεχνητή Νοημοσύνη»

Εργαστήριο όπου μαθητές συνθέτουν μουσικά με εργαλεία όπως το Continuator και το Somax.

Σχεδιασμός: Δημήτρης Βασιλάκης – Ελένη Μιχαήλου

Ροβιές – «Ο σπουδαίος ρόλος του Μαέστρου»

Διαδραστική προσέγγιση στην τέχνη της διεύθυνσης ορχήστρας.

Υλοποίηση: ομάδα El Sistema Greece – Κυριακή Κουντούρη

Οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν και ανοιχτές στο κοινό. Απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες, κατοίκους και επισκέπτες. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΥΠΠΟ. Με την υποστήριξη του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ