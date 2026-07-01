Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών φέρνει τη μουσική και τον πολιτισμό στη Βόρεια Εύβοια, με ένα εμπλουτισμένο και πιο πολυδιάστατο από ποτέ πρόγραμμα 14 εκδηλώσεων το οποίο περιλαμβάνει συναυλίες, φεστιβάλ και εκπαιδευτικά προγράμματα, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Ειδικότερα, τρεις μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες, το Φεστιβάλ της Λίμνης και εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά συνθέτουν μια γιορτή πολιτισμού που απλώνεται από τον Ιούλιο ως τον Σεπτέμβριο, σε Αγία Άννα, Προκόπι, Μαντούδι και Λίμνη Ευβοίας.

Όλες οι εκδηλώσεις, πέρα από τη σημασία τους για το τοπικό κοινό, είναι μια θαυμάσια ευκαιρία για επισκέπτες από άλλες περιοχές να συνδυάσουν τον πολιτισμό με τον τουρισμό και να γνωρίσουν την αυθεντική ομορφιά των πόλεων, των χωριών και της ευβοϊκής φύσης.

Οι συναυλίες του Μεγάρου στη Βόρεια Εύβοια συνεχίζουν να αποτελούν γιορτή πολιτισμού για όλους. Οι μέχρι σήμερα δράσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε 17 πόλεις και χωριά, ενώ τις έχουν παρακολουθήσει περισσότεροι από 15.000 θεατές.

Ακολουθεί το πρόγραμμα αναλυτικά:

Καλοκαιρινές Συναυλίες

-29 Ιουλίου | 21:00 | Παραλία Αγίας Άννας Αλιευτικό Καταφύγιο

Ελεωνόρα Ζουγανέλη. Συμμετέχει η Σοφία Ζώβα.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, με τη μοναδική της ικανότητα να μεταδίδει ακαριαία ενέργεια και συναίσθημα μέσα από τη μουσικότητα και τη θεατρικότητα της ερμηνείας της, σε μια μοναδική συναυλία στην πανέμορφη παραλία της Αγίας Άννας.

-24 Αυγούστου | 21:00 | Προκόπι Πλατεία Ηρώων

Παναγιώτης Λάλεζας

Ο κορυφαίος τραγουδιστής, συνεχιστής των μεγάλων φωνών της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, μαζί με τους μουσικούς του, σε μια συναυλία-γιορτή που θα ενθουσιάσει τους πολυάριθμους φίλους του.

-26 Αυγούστου | 21:00 | Παραλία Μαντουδίου Κυμάσι

Γιάννης Κότσιρας — 30 Χρόνια

Τριάντα χρόνια παρουσίας, τριάντα χρόνια που σφράγισαν την ταυτότητα του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει με την αμεσότητα, τη δύναμη, το ήθος και την ειλικρίνεια που τον έχουν καταστήσει αγαπημένο σε γενιές ακροατών.

Φεστιβάλ της Λίμνης

-30 Αυγούστου | 21:00 | Σκάλα Λίμνης

Ευανθία Ρεμπούτσικα

Οι μελωδίες της που αγγίζουν άμεσα το συναίσθημα ταξιδεύουν από την «Πολίτικη Κουζίνα» ως τις μουσικές παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου, σε μια μοναδική βραδιά στη μαγευτική Λίμνη.

-31 Αυγούστου | 20:30 | Κινηματοθέατρο Ελύμνιον

Αφιέρωμα στον Βαγγέλη Παπαθανασίου

Ζωρζ Κατρίς – ζωντανή ηλεκτρονική μουσική

Ένα εντυπωσιακό αφιέρωμα στον διεθνή Έλληνα συνθέτη, με ζωντανή ηλεκτρονική μουσική και προβολές από ταινίες που σφράγισε με τη μουσική του — ανάμεσά τους ο «Μονομάχος», οι «Δρόμοι της Φωτιάς» και το «Blade Runner».

-5 Σεπτεμβρίου | 20:30 | Σκάλα Λίμνης

Η Φιλαρμονική του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής

Μια πολύχρωμη μουσική βραδιά που ταξιδεύει από το μιούζικαλ ως την τζαζ και τις νοσταλγικές μελωδίες των 50s και 60s.

-6 Σεπτεμβρίου | 20:30 | Κινηματοθέατρο Ελύμνιον

Κίμων Βιντζηλαίος — Ρεσιτάλ Κιθάρας. Συμμετέχει η σοπράνο Αντωνία Κόκκινου.

Ισπανοί και λατινοαμερικάνοι συνθέτες σε ένα βράδυ αφιερωμένο στην κιθάρα και τη φωνή.

-12 Σεπτεμβρίου | 19:00 | Ιερός Ναός Γεννήσεως Θεοτόκου Λίμνης

musicaAeterna byzantina

Μια κατανυκτική συναυλία με την περίφημη χορωδία, της οποίας ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής είναι ο διεθνής Έλληνας Μαέστρος Θεόδωρος Κουρεντζής. Χοράρχης Αντώνιος Κουτρουπής.

-13 Σεπτεμβρίου | 20:30 | Κινηματοθέατρο Ελύμνιον

Νυχτερινές Εξομολογήσεις

Ο Μίλτος Λογιάδης στο πιάνο και ο Χρήστος Ζερμπίνος στο ακορντεόν μάς ταξιδεύουν στις μουσικές του Τσιτσάνη, του Χατζιδάκι και της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής.

-18 Σεπτεμβρίου | 19:00 | Ναυτικός Όμιλος Λίμνης

EVIA FM

Το EVIA FM είναι ένα σόλο χορογραφικό έργο από την Ειρήνη ‘Αννα Γεωργίου, που συνδυάζει χορό και μουσική, μετατρέποντας έναν οικείο χώρο σε πεδίο μνήμης και φαντασίας.

-19 Σεπτεμβρίου | 20:30 | Σκάλα Λίμνης

Two Pianos Jazz Quartet

Ένα πληθωρικό μουσικό ταξίδι χωρίς όρια — Jazz, Funk, Ragtime, Blues, Musical, Opera — σε μια πρωτόγνωρη μουσική πανδαισία.

-20 Σεπτεμβρίου | 20:30 | Κινηματοθέατρο Ελύμνιον

Χρίστος Παπαγεωργίου — Ρεσιτάλ & Διάλεξη

Ένα ταξίδι με πιάνο και προβολές στα διάφορα στυλ και εποχές, με όχημα το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Στο περιγιάλι το κρυφό».

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

-21 Σεπτεμβρίου | Προκόπι — Δημοτικό Σχολείο

Τα όργανα της Φιλαρμονικής Μέλη της Φιλαρμονικής του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής.

-21 Σεπτεμβρίου | Λίμνη — Δημοτικό Σχολείο

Πώς ακούμε τη μουσική; Η μελωδία, ο ρυθμός, η αρμονία στην κλασική μουσική, την τζαζ, την ποπ και τη μουσική κινηματογράφου — από τον Χρίστο Παπαγεωργίου.

Το πρόγραμμα του Μεγάρου Μουσικής στη Βόρεια Εύβοια χρηματοδοτείται από το υπουργείο Πολιτισμού και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας στο Μαντούδι, το Προκόπι, τη Λίμνη, την Αγία Άννα και τις Ροβιές.