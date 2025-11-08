Επιμέλεια: Κάτια Χριστίδου

Τη Σύναξη των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών Ασωμάτων και Ουράνιων Αγγελικών Ταγμάτων τιμά σήμερα, 8 Νοεμβρίου, η Εκκλησία. Με αφορμή τη μεγάλη αυτή γιορτή της Ορθοδοξίας, η Φίνος Φιλμ εύχεται χρόνια πολλά στον Άγγελο, την Αγγελική, τον Μιχαήλ, τον Γαβριήλ, τον Σεραφείμ, τον Σταμάτη, τον Ταξιάρχη, τον Ραφαήλ και σε όλους τους αρχαγγέλους!

Ακόμη η θρυλική εταιρεία παραγωγής τιμά τη συγκεκριμένη ημέρα με ένα όμορφο και διασκεδαστικό βίντεο, με αποσπάσματα από παλιές και αγαπημένες ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.

«Χρόνια πολλά Άγγελε, Αγγελική, Μιχαήλ, Γαβριήλ, Σεραφείμ, Σταμάτη, Ταξιάρχη, Ραφαήλ και όλοι οι αρχάγγελοι! Αφιερωμένο»

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: Finos Film