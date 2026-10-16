Για τη Σελένα Γκόμεζ, μία από τις μεγαλύτερες αποδείξεις επιτυχίας δεν έχει να κάνει με τη δόξα ή την ομορφιά, αλλά με τη βεβαιότητα ότι κάθε νέος άνθρωπος που δοκιμάζεται έχει κάπου να απευθυνθεί. Αυτό ήταν και το κεντρικό μήνυμα του 4ου ετήσιου φιλανθρωπικού γκαλά Rare Impact Fund Benefit που πραγματοποιήθηκε στο Hollywood Palladium του Λος ‘Αντζελες. Για την εκδήλωση, η δημοφιλής ηθοποιός και τραγουδίστρια επέλεξε μία εντυπωσιακή, ολοκέντητη κόκκινη δημιουργία Prada, την οποία συνδύασε με ασορτί σατέν γόβες και διακριτικά κοσμήματα.

Μιλώντας στο περιοδικό People, αναφέρθηκε στη σημαντική πρόοδο του ταμείου, το οποίο ίδρυσε το 2020 παράλληλα με το brand ομορφιάς Rare Beauty. Με στόχο τη συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων σε βάθος δεκαετίας η πρωτοβουλία έχει ήδη ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια δολάρια, στηρίζοντας οργανισμούς και προγράμματα ψυχικής υγείας για νέους.

«Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε ήδη συγκεντρώσει περισσότερα από $30 εκατομμύρια για αυτό το ταμείο και το να βλέπω τι καταφέρνουμε μέσα από τις κοινότητες, τα προγράμματα και τους διάφορους οργανισμούς ξεπερνά τα πιο τρελά μου όνειρα» είπε η σταρ του «Only Murders in the Building».

Το ταμείο υποστηρίζει οργανισμούς σε πέντε ηπείρους προσφέροντας βοήθεια σε περίπου 3,5 εκατομμύρια νέους ετησίως.

Η Γκόμεζ θέλησε να υπενθυμίσει σε όσους δίνουν τη δική τους μάχη με την ψυχική υγεία ότι αξίζουν κάθε στήριξη και πως δεν χρειάζεται να βιώνουν αυτή τη δοκιμασία μόνοι: «Μη πιστεύετε ότι δεν αξίζετε βοήθεια. Μπορεί να νιώθετε μοναξιά, αλλά να είστε σίγουροι ότι μπορείτε να τα καταφέρετε».