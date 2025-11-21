Σε μια ιδιόμορφη «Λίμνη των κύκνων», όπου μια μικρόσωμη πάπια αναζητά τον δικό της δρόμο στον χορό, ετοιμάζεται να «μεταμορφωθεί» η αίθουσα «Σταύρος Νιάρχος», της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, προκειμένου να υποδεχτεί τους μικρούς της φίλους με την «Ιζαντόρα Ντακ», ένα μιούζικαλ για όλη την οικογένεια, σε κείμενο και σκηνοθεσία Στέλλας Μιχαηλίδου και μουσική Κώστα Βόμβολου.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε στην πρώτη της παρουσίαση στην Εναλλακτική Σκηνή, η «Ιζαντόρα Ντακ» έρχεται σε μια νέα εκδοχή για μεγάλη σκηνή, για εννιά παραστάσεις, από τις 6 Δεκεμβρίου 2025 και μέχρι τις 4 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με την ΕΛΣ, αποτελεί «μια ιδεώδη όσο και διασκεδαστική εισαγωγή στην τέχνη του χορού, για μικρούς και μεγάλους, μιλώντας ταυτόχρονα για τη συμπερίληψη, την αποδοχή, τη δύναμη της συγχώρεσης και την αναγνώριση του μοναδικού «άλλου»».

Με αναφορές στην πρωτοπόρο του σύγχρονου χορού, την «ξυπόλυτη χορεύτρια» Ιζαντόρα Ντάνκαν, καθώς και σε κλασικά παραμύθια όπως το Ασχημόπαπο του Χανς Κρίστιαν ‘Αντερσεν, η ηρωίδα της παράστασης, η μικρόσωμη πάπια Ιζαντόρα Ντακ με τα μοναδικά μπλε φτερά, ζει στη Λίμνη των κύκνων και προσπαθεί να πραγματοποιήσει το όνειρό της: να γίνει μπαλαρίνα.

Το πάθος και η θέληση για χορό αποτελούν τον βασικό πυρήνα της παράστασης, που καταφέρνει να μιλήσει με τρόπο απλό για σημαντικές αξίες, χαρίζοντας στο κοινό μια τρυφερή και ταυτόχρονα σκληρή περιπέτεια αυτογνωσίας με όχημα τη μουσική, τον χορό και το χιούμορ.

Το μιούζικαλ «Ιζαντόρα Ντακ» αναδύθηκε από τις σελίδες του ομότιτλου παραμυθιού της ηθοποιού και χορογράφου Στέλλας Μιχαηλίδου, η οποία υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία της παράστασης.

Τη μουσική υπογράφει ο Κώστας Βόμβολος, ο οποίος διευθύνει από το 1994 το συγκρότημα Primavera en Salonico, ενώ παράλληλα συμμετέχει και στο συγκρότημα Χειμερινοί Κολυμβητές.

Ταυτότητα Παράστασης

Ιζαντόρα Ντακ

6 Δεκεμβρίου 2025 (Στις 12:00 και στις 17:00)

7, 14, 21, 24, 28 Δεκεμβρίου 2025 / 3, 4 Ιανουαρίου 2026 (Στις 11:0)

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Κείμενο, σκηνοθεσία: Στέλλα Μιχαηλίδου

Μουσική: Κώστας Βόμβολος

Σκηνικό, κοστούμια: Κέννυ ΜακΛέλλαν

Κινησιολογία: Φώτης Διαμαντόπουλος

Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας

Βίντεο: Μπάμπης Βενετόπουλος

Ιζαντόρα: Λυδία Στέφου (6 στις 12.00, 7, 21, 28 Δεκ.2025 / 4 Ιαν. 2026) /

Ιώ Λατουσάκη (6 στις 17.00, 14, 24 Δεκ. 2025 / 3 Ιαν. 2026)

Δασκάλα – Αφηγήτρια, Κυρία Χόιτυ Τόιτυ, Κυρία Παπώφ: Μαργαρίτα Συγγενιώτου

Κύριος Κουντεπιέ: Μάριος Σαραντίδης

Ηθοποιοί:

Γεωργία Κυριαζή, Ραφαέλα Τσομπανούδη, Ματίνα Καϊάφα

Χορεύτριες:

Ηλιάνα Υφαντή, Ιωάννα Λουπέτη, ‘Αννα-Μαρία Μαρκοπούλου, Μυρσίνη Πετρούτσου, Ελένη Φώτου, Ναταλία Μαρτίνη, Μαριτίνα Κατσιμπράκη

Breakdancer:

Χρήστος Ντέντης (Onel)

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Διονύσης Βερβιτσιώτης(βιολί), Σοφία Ευκλείδου (βιολοντσέλο), Οδυσσέας Σιωζόπουλος (κλαρινέτο), Μαριλένα Σουρή (πιάνο), Κωνσταντίνος Ζιγκερίδης (ακορντεόν), Κώστας Σερεμέτης (κρουστά)

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ