Σε μια κίνηση που αλλάζει τον καλλιτεχνικό χάρτη του Μανχάταν, η Neue Galerie και το Met ανακοίνωσαν ότι πρόκειται να συγχωνευθούν το 2028. Η Neue Galerie, η οποία στεγάζεται σε ένα εμβληματικό μέγαρο της 5ης Λεωφόρου από το 2001, διαθέτει την πλουσιότερη συλλογή γερμανικής και αυστριακής τέχνης του 20ού αιώνα εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων.

Ο ιδρυτής του μουσείου και κληρονόμος της Estée Lauder, Ρόναλντ Λόντερ (82 ετών σήμερα), μαζί με την κόρη του, Έριν Λόντερ Τσιντερχόφερ, επισφραγίζουν τη συμφωνία με μια μεγαλειώδη χειρονομία, δωρίζοντας «στα συγχωνευμένα ιδρύματα 13 αξιόλογους αυστριακούς και γερμανικούς πίνακες του 20ού αιώνα από την προσωπική τους συλλογή».

Η προσωπική τους συλλογή θα εμπλουτίσει το νέο σχήμα με σπάνια έργα, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζει το «Die Tänzerin» (Η Χορεύτρια) του Γκούσταφ Κλιμτ, καθώς και δημιουργίες των Κίρχνερ, Ντιξ και Γκρος.

Το μουσείο είναι ήδη παγκοσμίως γνωστό για το «Πορτρέτο της Αντέλε Μπλοχ-Μπόυερ I» του Κλιμτ, το οποίο θα παραμείνει κεντρικό έκθεμα.

Μετά τη συγχώνευση, η Neue Galerie θα αποτελεί παράρτημα του Met και θα μετονομαστεί επίσημα σε «The Met Ronald S. Lauder Neue Galerie». Θα συνεχίσει να λειτουργεί στον υφιστάμενο χώρο της, διαγώνια απέναντι από το κεντρικό κτήριο του Met στο Museum Mile.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Met, Μαξ Χολέιν, εξήρε την προσωπικότητα του Λόντερ, τονίζοντας ότι το μουσείο του είναι μια βαθιά αντανάκλαση του πάθους του. Όπως δήλωσε στο πρακτορείο dpa, η συγχώνευση διασφαλίζει τη διατήρηση ενός από τα πιο αγαπημένα ιδρύματα της πόλης, φέρνοντας παράλληλα στο Met αριστουργήματα των Σίλε, Μπέκμαν, Καντίνσκι, Κλέε, Κοκόσκα, Μίντερ και Φραντς Μαρκ.

Από την πλευρά του, ο Ρόναλντ Λόντερ εξέφρασε την ικανοποίησή του, σημειώνοντας ότι με αυτή τη σύμπραξη η κληρονομιά της Neue Galerie ενισχύεται και θωρακίζεται για το μέλλον.