Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο Λος Άντζελες (MOCA) απέκτησε 100 έργα τέχνης από 63 καλλιτέχνες το 2023 για τη μόνιμη συλλογή του, που αποτελείται από 8.000 εκθέματα.

Μεταξύ άλλων, το επόμενο διάστημα οι επισκέπτες του MOCA θα έχουν τη δυνατότητα να δουν ένα γλυπτό του Jeff Koons, πέντε λιθογραφίες του Ellsworth Kelly, εννέα σκίτσα του Raymond Pettibon και έργα ανερχόμενων καλλιτεχνών, όπως οι Diane Severin Nguyen, Aria Dean, Kahlil Robert Irving και Rachel Jones.

Πολλά από τα έργα της συλλογής αποτελούν δωρεές από αρκετούς συλλέκτες συμπεριλαμβανομένου του ηθοποιού και παραγωγού Μπραντ Πιτ, ο οποίος δώρισε έναν πίνακα του Mark Bradford.

Το έργο «I Will Expent My Anger in Terrifying Το Books» (2012) είναι το πρώτο του διάσημου καλλιτέχνη, που εντάσσεται στη συλλογή του Μουσείου.

Το έργο Xternesta (2022) της Candice Lin και το The Milk of Dreams που παρουσιάστηκε στη Μπιενάλε της Βενετίας το 2022 διευρύνουν την εκπροσώπηση της κεραμικής τέχνης στο Μουσείο.

