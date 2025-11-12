Έναν νέο τρόπο θα έχουν στο εξής οι ταξιδιώτες για να καλύπτουν τις ώρες αναμονής τους στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Ανάμεσα σε βιτρίνες και καταστήματα, ένας νέος χώρος ετοιμάζεται για να μετατρέψει την αναμονή σε πολιτιστική εμπειρία.

Στο Κτήριο Τερματικού Σταθμού 1 (terminal 1) του αεροδρομίου, κοντά στα σημεία check-in, το MOMus ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο, πρωτότυπο μουσείο. Σε έναν χώρο περίπου 250 τετραγωνικών μέτρων, η τέχνη θα βρει το δικό της σημείο …απογείωσης. Ένας χώρος που θα φιλοξενεί εκθεσιακό πρόγραμμα του Οργανισμού, φέρνοντας τη σύγχρονη δημιουργία εκεί όπου η πόλη συναντά τον κόσμο.

Η πρώτη έκθεση, όχι τυχαία, έχει θέμα την «Πτήση», υπογραμμίζοντας πως οι έννοιες του ταξιδιού και της ελευθερίας ταιριάζουν εξίσου στα αεροπλάνα και στους καλλιτέχνες.

Η συνεργασία του με τη Fraport Greece γράφει ιστορία, καθώς είναι η πρώτη φορά που η εταιρεία θα φιλοξενήσει μουσείο σε ένα από τα αεροδρόμιά της. Η συμφωνία είναι αποτέλεσμα ενάμιση χρόνου συζητήσεων μεταξύ των δύο πλευρών. «Είναι μια συνεργασία που τη θέλαμε πολύ και εμείς και η Fraport, και μαζί ξεπεράσαμε όλα τα -όχι λίγα- τεχνικά ζητήματα. Το δύσκολο θέματα της χρηματοδότησης επίσης ξεπεράστηκε χάρη στις ενέργειες της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, ώστε να τροποποιήσουμε κάποιες δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης», ανέφερε, μιλώντας στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρόεδρος του MOMus Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος και δεσμεύτηκε ότι ο οργανισμός, μαζί με τη Fraport, ετοιμάζουν αμέσως μετά τη λειτουργία του μουσείου και νέες εκπλήξεις.

Τα συνεργεία αναμένεται να μπουν στον χώρο την επόμενη εβδομάδα, με στόχο το μουσείο να ανοίξει ως το τέλος του μήνα. Τα επίσημα εγκαίνια προγραμματίζονται για τον Δεκέμβριο, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα στη σχέση της Θεσσαλονίκης με την τέχνη και ένα νέο κεφάλαιο στη συνάντηση της δημιουργίας με το ταξίδι και της πόλης με τον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ