«Είναι πολύ σημαντική η συνάντηση των “ Αφροδιτών” σε αυτή την έκθεση. Αλλά εξίσου σημαντικό είναι αυτό που συζητάμε, δηλαδή το μοίρασμα. Αυτό το καθολικό λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε όλοι από κοινού. Η σημασία της γλώσσας, της αφήγησης, της έκφρασης των συναισθημάτων και των συγκινήσεων. Τι σημαίνει να είναι κανείς άνθρωπος. Πώς περιγράφεται αυτή η στιγμή μέσα στον χρόνο και πώς μπορούμε να ακούσουμε ουσιαστικά ανθρώπους, πρόσωπα, τα οποία έζησαν εδώ και 40.000 χρόνια και όμως συνδέονται με εμάς σήμερα. Υπάρχουν εκθέματα, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι εμείς βρισκόμαστε όλοι εδώ, στην ίδια αίθουσα. Είμαι πανευτυχής που μπόρεσα να συμμετάσχω σε μια έκθεση, όπως αυτή, σε μια τέτοια στιγμή», δήλωσε ο διεθνώς αναγνωρισμένος Αμερικανός καλλιτέχνης Τζεφ Κουνς από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, σήμερα, κατά τη συνέντευξη Τύπου για την έκθεση Jeff Koons: «Αφροδίτη» του Lespugue, που θα διαρκέσει από τις 20 Μαρτίου ως τις 31 Αυγούστου 2026.

Η πρωτότυπη μουσειακή πρόταση που φέρνει σε διάλογο την παλαιολιθική τέχνη με τη σύγχρονη τέχνη, παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό το έργο του Koons, Balloon Venus Lespugue (Orange) (2013-2019), από τη Συλλογή Homem Sonnabend των Antonio Homem Sonnabend και Phokion Potamianos Homem, σε διάλογο με δέκα παλαιολιθικές «Αφροδίτες», μέσα από πιστοποιημένα αντίγραφα των αμετακίνητων πρωτοτύπων που φυλάσσονται σε μεγάλα ευρωπαϊκά μουσεία. Η έκθεση διερευνά τη γυναικεία μορφή από την Παλαιολιθική περίοδο έως τη σύγχρονη τέχνη, προτείνοντας ένα διάλογο που εκτείνεται σε περισσότερα από 40.000 χρόνια ανθρώπινης δημιουργίας.

Για το έργο Balloon Venus Lespugue, ο Koons εμπνέεται από την παλαιολιθική «Αφροδίτη του Lespugue», αγαλματίδιο από χαυλιόδοντα μαμούθ, το οποίο χρονολογείται περίπου 28.000 χρόνια πριν από την εποχή μας. Παραπέμποντας στη μορφή της Αφροδίτης, θεάς του έρωτα και της γονιμότητας, η απεικόνισή της έχει επηρεάσει διαχρονικά το έργο του Koons ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1970.

«Η εντυπωσιακή, απαστράπτουσα, πορτοκαλιά κυρία του Τζεφ, είναι εκείνη που μας προκάλεσε να σκεφτούμε ακόμα έναν διάλογο μεταξύ της αρχαιότητας και του σήμερα. Δέκα παλαιολιθικές “ Αφροδίτες”, πιστοποιημένα αντίγραφα από μουσεία του εξωτερικού που φιλοξενούν τα αμετακίνητα πρωτότυπα, οι οποίες δεν έχουν εκτεθεί και ερευνηθεί μέχρι τώρα όλες μαζί σε μία μουσειακή έκθεση, συγκεντρώνονται για πρώτη φορά απέναντι από την σύγχρονη “ Αφροδίτη” του Τζεφ. Γιατί η ανθρώπινη μορφή δεν ανήκει σε μόνο μία εποχή, μεταμορφώνεται μέσα στον χρόνο. Εκφράζεται μέσα από διαφορετικά υλικά, κλίμακες και συμβολισμούς, παραμένοντας ωστόσο αναγνωρίσιμη», δήλωσε από την πλευρά της η Σάντρα Μαρινοπούλου, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.

«Αρχικά μας φάνηκε ότι έφτανε μόνο το έργο του Κουνς. Είναι ένα τόσο καταπληκτικό έργο που θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να βρίσκεται και μόνο του στο Μέγαρο Σταθάτου. Μέσα, όμως, από τη συζήτηση προέκυψε ότι θα ήταν πολύ ωραίο να φέρουμε και τα αντικείμενα τα οποία είχαν εμπνεύσει τον Τζεφ Κουνς, αυτές τις “ Αφροδίτες”, των 30.000 ετών πριν από σήμερα και να τα δούμε μαζί. Είναι λοιπόν σαν να ταξιδεύουμε στον χρόνο με ένα σχεδόν big bang. Αυτό νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και μπορεί κανείς να σκεφτεί πολλά πράγματα», σημείωσε η Αφροδίτη Γκόνου, σύμβουλος προγράμματος Σύγχρονης Τέχνης του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.

«Το έργο του Τζεφ Κουνς χρησιμοποιεί την εξαιρετικά προηγμένη τεχνολογία. Τηρουμένων των αναλογιών φυσικά, θα πρέπει να φανταστούμε ότι την ίδια τεχνολογία χρησιμοποιούσαν και οι άνθρωποι εκείνης της εποχής. Το να δουλεύεις τον χαυλιόδοντα του μαμούθ απαιτεί μια γνώση που είναι άκρως εξειδικευμένη, απαιτεί εργαλεία που τα είχαν λίγοι. Πρέπει λίγο να μπούμε στη θέση αυτών των ανθρώπων και να καταλάβουμε ότι δεν διαφέρουν και τόσο πολύ εντέλει με τον τρόπο που δουλεύει και ο Τζεφ», είπε ο Παναγιώτης Ιωσήφ, συνεπιμελητής της έκθεσης και επιστημονικός διευθυντής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης μαζί με τον Ιωάννη Φάππα.

Η ερμηνεία του καλλιτέχνη για την «Αφροδίτη του Lespugue», μέρος της σειράς Antiquity που ξεκίνησε το 2008, περιλαμβάνει μεγάλο εύρος αναφορών στην ιστορία της τέχνης, από τον Μποτιτσέλι και τον Τιτσιάνο έως τον Ντυσάν και τον Μπρανκούζι, και γενικότερα στις διαχρονικές έννοιες περί ομορφιάς και μορφής. Ο Koons μετέτρεψε το φετιχιστικό πρωτότυπο, γνωστό για τα υπερβολικά καμπυλόμορφα στοιχεία του, σε ένα επιβλητικό γλυπτό από γυαλισμένο και ανακλαστικό ανοξείδωτο χάλυβα που μοιάζει να είναι φτιαγμένο από μπαλόνια, θυμίζοντας τις αναλογίες των έργων του Τζακομέττι.

Στην έκθεση, τα ειδώλια «Αφροδίτης» αντιπροσωπεύουν έναν από τους πρωιμότερους αισθητικούς κώδικες της ανθρωπότητας. Στο τέλος αυτού του ταξιδιού στον προϊστορικό κόσμο, εμφανίζεται το έργο του Jeff Koons. Η «Αφροδίτη» του Koons επανεξετάζει αυτή την προϊστορική εικαστική γλώσσα μέσα από ένα ριζικά διαφορετικό μέσο και πλαίσιο: τον βιομηχανικό, υπερ-υλικό κόσμο του 21ου αιώνα.

Μέσα από την ανακλώμενη επιφάνεια του Balloon Venus Lespugue (Orange), οι επισκέπτες καλούνται να εξερευνήσουν πώς η υλική μεταμόρφωση αλλάζει ή διατηρεί τη συμβολική σημασία, καθώς και πώς η σύγχρονη τέχνη μπορεί να μας επανασυνδέσει με τις αρχαίες πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης. Το Balloon Venus Lespugue (Orange) μεταφράζει τη μικρή παλαιολιθική μορφή σε μια μνημειακή γλυπτική παρουσία από ανακλαστικό ανοξείδωτο χάλυβα. Η γυαλισμένη επιφάνειά του αντανακλά τον χώρο και τον θεατή, μετατρέποντας την εμπειρία της θέασης σε ενεργό συμμετοχή.

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης πρωτότυπα σχέδια του Jeff Koons για την παραγωγή του έργων της σειράς Balloon Venus Lespugue καθώς και ένα σύντομο video παραγωγής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης όπου ο καλλιτέχνης μιλάει για το έργο του. Συνοδεύεται από επιστημονικό κατάλογο, με δοκίμια του Jeff Koons και καταξιωμένων ερευνητών για τις παλαιολιθικές «Αφροδίτες» και τη διαχρονική σημασία τους.

Εκτός από τις ξεναγήσεις που θα γίνονται στο πλαίσιο της έκθεσης, κάθε μήνα θα πραγματοποιούνται Guided Talks με έναν ξεχωριστό καλεσμένο, προσφέροντας την ευκαιρία για εμβάθυνση στα ερωτήματα που ενεργοποιεί η έκθεση.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ