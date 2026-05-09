Μέσα σε γιορτινή ατμόσφαιρα και παρουσία πλήθους επισκεπτών πραγματοποιήθηκαν σήμερα τα εγκαίνια του νέου μουσείου της Θεσσαλονίκης με την ονομασία «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις».

Την τελετή εγκαινίων πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι το Μητροπολιτικό Πάρκο στη δυτική Θεσσαλονίκη εξελίσσεται σε έναν σημαντικό χώρο πολιτισμού και πρασίνου, υλοποιώντας μια διαχρονική δέσμευση για την περιοχή.

Το Μουσείο «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις», το οποίο στεγάζεται στο πάρκο Παύλου Μελά, φιλοξενεί αρχαιολογικά ευρήματα που αποκαλύφθηκαν κατά τις εργασίες κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Οι επισκέπτες μπορούν να δουν από κοντά αγγεία, κοσμήματα, ψηφιδωτά, αρχιτεκτονικά μέλη, αλλά και ταφικά ευρήματα που αναδεικνύουν την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης.

Το μουσείο ανοίγει επίσημα τις πύλες του για το κοινό την Κυριακή 10 Μαΐου, ενώ για τον πρώτο μήνα λειτουργίας του η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Δείτε φωτογραφίες από τα εντυπωσιακά εκθέματα και τους χώρους του νέου Μουσείου «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις»