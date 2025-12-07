Το μουσικό ντουέτο «Anima», με τους Αναστασία Δουλφή και Ανδρέα Στεργίου, έρχεται στον Χώρο Τέχνης Ιδιόμελο για να προσφέρει ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι, με ήχους, στίχους και συναισθήματα. Οι δύο καλλιτέχνες, με βαθιά φιλία και κοινή αγάπη για τη μουσική, θα μας ταξιδέψουν από την Ελλάδα στις μουσικές παραδόσεις της Μεσογείου και της Λατινικής Αμερικής.

Σχετικά με τους «Anima»

Η Αναστασία Δουλφή, ιδρυτικό μέλος και τραγουδίστρια των Encardia, με φωνή που ενώνει τα μουσικά στοιχεία της παράδοσης και της σύγχρονης μελωδίας, και ο Ανδρέας Στεργίου, με δεξιοτεχνία στην κλασική κιθάρα και πάθος στο τραγούδι, έχουν δημιουργήσει ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την ελληνική μουσική παράδοση με επιρροές από την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Λατινική Αμερική. Κάθε τους εμφάνιση αποτελεί μια μελωδική διαδρομή γεμάτη εικόνες από λιμάνια, γεύσεις από έρωτα και αρώματα από την αλμύρα της θάλασσας.

INFO

Χώρος Τέχνης Ιδιόμελο, Ελ. Βενιζέλου 17, Μαρούσι (κοντά στο σταθμό ΗΣΑΠ)

Ημερομηνία: 13/12/25

Έναρξη: 20.00

Εισιτήρια: 15€ (με κρασί)

Πληροφορίες – κρατήσεις: 2106817042

Διάρκεια: 90΄

Αγορά: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/mousiko-ntoueto-anima