Σχεδόν μια δεκαετία μετά την τελευταία τους κυκλοφορία, το συγκρότημα επιστρέφει – ανανεωμένο με μια νέα σύνθεση και ένα τολμηρό δημιουργικό όραμα.
Το νέο concept άλμπουμ τους, «Con Man’s Chronicles», σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το συγκρότημα. Το άλμπουμ εξερευνά τους εσωτερικούς και εξωτερικούς αγώνες που αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από την ψευδαίσθηση, το εγώ και την επιβίωση, προσφέροντας μια αφήγηση τόσο συναρπαστική όσο και μουσικά πλούσια.
Είτε στη σκηνή είτε στο στούντιο, οι The Skelters παραμένουν πιστοί σε ένα πράγμα: ροκ μουσική με καρδιά, ειλικρίνεια και ασταμάτητη ενέργεια.
Το άλμπουμ κυκλοφορεί σήμερα ( 10 Οκτωβρίου 2025) από την Sleaszy Rider Records.
The Skelters – That’s Right
Tracklisting:
1. Legacy
2. Awesome
3. Loney Rider
4. Falling Thunder
5. Down To Earth
6. Time To Trap
7. Begging For Reprice
8. That’s Right
9. Pro Soul
10. A Never Ending Story
Music & Lyrics by The Skelters
The Skelters are:
Angel Harvits: Vocals, Bass
Daniel Charavitsidis: Drums, Backing Vocals, Percussion
Kostis Vogiatzoglou: Guitar, Vocals, Orchestration