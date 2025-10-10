Σχεδόν μια δεκαετία μετά την τελευταία τους κυκλοφορία, το συγκρότημα επιστρέφει – ανανεωμένο με μια νέα σύνθεση και ένα τολμηρό δημιουργικό όραμα.

Το νέο concept άλμπουμ τους, «Con Man’s Chronicles», σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το συγκρότημα. Το άλμπουμ εξερευνά τους εσωτερικούς και εξωτερικούς αγώνες που αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από την ψευδαίσθηση, το εγώ και την επιβίωση, προσφέροντας μια αφήγηση τόσο συναρπαστική όσο και μουσικά πλούσια.

Είτε στη σκηνή είτε στο στούντιο, οι The Skelters παραμένουν πιστοί σε ένα πράγμα: ροκ μουσική με καρδιά, ειλικρίνεια και ασταμάτητη ενέργεια.

Το άλμπουμ κυκλοφορεί σήμερα ( 10 Οκτωβρίου 2025) από την Sleaszy Rider Records.

The Skelters – That’s Right

The Skelters – Awesome

Tracklisting:

1. Legacy

2. Awesome

3. Loney Rider

4. Falling Thunder

5. Down To Earth

6. Time To Trap

7. Begging For Reprice

8. That’s Right

9. Pro Soul

10. A Never Ending Story

Music & Lyrics by The Skelters

The Skelters are:

Angel Harvits: Vocals, Bass

Daniel Charavitsidis: Drums, Backing Vocals, Percussion

Kostis Vogiatzoglou: Guitar, Vocals, Orchestration