Νέο ντοκιμαντέρ για τους Culture Club, ένα από τα πιο εμβληματικά λονδρέζικα συγκροτήματα της δεκαετίας του 1980, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ της Τραϊμπέκα στη Νέα Υόρκη.

Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, Μπόι Τζορτζ δεν παρευρέθηκε στην πρεμιέρα του «Boy George & Culture Club», αλλά ο μπασίστας Μάικ Κρεγκ και ο κιθαρίστας Ρόι Χέι ήταν παρόντες για να ξαναζήσουν τις δόξες του συγκροτήματος, το οποίο είχε δύο επιτυχίες στην κορυφή των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο στις αρχές της δεκαετίας του 1980, τα τραγούδια «Do You Really Want to Hurt Me» και «Karma Chameleon».

Το ντοκιμαντέρ σκηνοθέτησε η Άλισον Έλγουντ, η οποία έχει γυρίσει στο παρελθόν ταινίες για το συγκρότημα The Go-Go’s και τη Σίντι Λόπερ.

Με χιούμορ, συναίσθημα και πολλή λάμψη το «Boy George & Culture Club» είναι ένα ατελείωτα γοητευτικό ντοκιμαντέρ που εμβαθύνει στο χάος, το χάρισμα και τον διαρκή δεσμό ενός από τα πιο εμβληματικά συγκροτήματα της δεκαετίας του ’80» αναφέρεται στην περιγραφή του ντοκιμαντέρ, στο οποίο εμφανίζονται και τα τέσσερα μέλη του γκρουπ.

Είναι μια ιστορία αγάπης για την αναμφισβήτητη τρυφερότητα που έρεε κάτω από την επιφάνεια αυτών των μουσικών θρύλων – και το δράμα και την ερωτική απογοήτευση σημειώνεται.

Μετά την προβολή στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών του Μανχάταν, ο Χέι είπε στο κοινό ότι η νέα ταινία «μας αιχμαλώτισε με έναν τρόπο που κανείς δεν μας έχει αιχμαλωτίσει ποτέ πριν. «Είχαμε έναν φίλο του George να γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ μαζί μας και τον αφήσαμε να μπει στα άδυτά μας και ήρθε στην Ισπανία… και τελικά όλα εξελίχθηκαν σαν ένα επεισόδιο των Kardashians!» είπε αναφερόμενος στο ντοκιμαντέρ του BBC4 του 2015, «From Karma to Calamity».

Ο Κρεγκ είπε ότι η εκρηκτική προσωπικότητα του Boy George ήταν βασικό συστατικό της επιτυχίας του συγκροτήματος, η οποία τους οδήγησε να πουλήσουν πάνω από 50 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Οι Culture Club αποτελούνταν από έναν ομοφυλόφιλο αρχηγό, έναν Εβραίο ντράμερ με πανκ υπόβαθρο τον Τζον Μος, έναν μαύρο μπασίστα με τζαμαϊκανές ρίζες και έναν ξανθό κιθαρίστα από το Έσσεξ. Η ποικιλομορφία και ο εκλεκτικισμός των Culture Club συνέβαλαν στην επιτυχία τους, πρόσθεσε ο Κρεγκ: «Ήμασταν το συγκρότημα που για πολλά παιδιά που δεν μπορούσαν να βρουν ένα σπίτι ή δεν μπορούσαν να βρουν τον δρόμο τους, βρήκαν τους Culture Club. Απευθυνθήκαμε σε πολλούς ανθρώπους που διαφορετικά η κοινωνία θα είχε απορρίψει» υπογράμμισε.

Η Έλγουντ σε συνεντεύξεις της τόνισε ότι οι δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Boy George γεννημένος ως Τζορτζ Άλαν Ο’Ντάουντ, τη δεκαετία του ’80 δυστυχώς εξακολουθούν να βιώνονται από τα μέλη της LGBTQ κοινότητας και σήμερα.

Στο ντοκιμαντέρ προβάλλεται αδημοσίευτο υλικό από την ηχογράφηση του Μος με το συγκρότημα The Clash.

Οι Culture Club διαλύθηκαν αρχικά το 1986, μετά την κυκλοφορία του τέταρτου άλμπουμ τους, From Luxury to Heartache λόγω του εθισμού του George στα ναρκωτικά.

Επανενώθηκαν το 1998 για τέσσερα χρόνια και ξανά το 2011. Παραμένουν ενεργοί μέχρι σήμερα, αν και χωρίς τον Μος, ο οποίος αποχώρησε το 2018 και μήνυσε το συγκρότημα για έσοδα από την περιοδεία που ισχυρίστηκε ότι του οφείλονταν, αφού φέρεται να «αποβλήθηκε» από το συγκρότημα από τον μάνατζερ του συγκροτήματος. Η υπόθεση διευθετήθηκε εξωδικαστικά το 2023 για ένα ποσό που φέρεται να ανέρχεται σε 1,75 εκατομμύρια λίρες.

«Ήταν ένα πραγματικό ταξίδι» είπε ο Χέι. «Δεν ήμουν προετοιμασμένος να με συγκινήσει τόσο δυνατά…Είναι σαπουνόπερα, αλλά ήταν κάτι τόσο ξεχωριστό και αυτοί οι τύποι είναι σαν αδέρφια μου» πρόσθεσε.

Δείτε το βίντεο: