Το νέο βιβλίο του Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τους Wings

Το βιβλίο με τίτλο «Wings: The Story of a Band on the Run» θα ρίξει φως σε μια από τις πιο σημαντικές περιόδους της καριέρας του, την εποχή που ήταν αρχηγός των Wings