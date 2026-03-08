Το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης παρουσιάζει σε παγκόσμια πρεμιέρα το «Desmond Child Rocks the Parthenon – The Live Concert Documentary», σε σκηνοθεσία της πολυβραβευμένης Αμερικανίδας σκηνοθέτιδας Heather Winters.

Η ταινία ακολουθεί τον θρυλικό τραγουδοποιό και παραγωγό Desmond Child και τους διάσημους φίλους του σε μια μοναδική βραδιά μουσικής, λάμψης και προσφοράς κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Λάμψη και προσφορά

Με έμπνευση από την αληθινή και διαχρονική αγάπη του για την Ελλάδα, ο Desmond Child οραματίστηκε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία, με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς εκστρατείας για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Το όραμά του μοιράστηκε με τον στενό του φίλο και συνεργάτη, τον Έλληνα συνθέτη και επιτυχημένο παραγωγό Φοίβο. Οι δύο δημιουργοί ενώθηκαν από την κοινή τους πεποίθηση ότι η μουσική αποτελεί παγκόσμια γλώσσα, ικανή να γεφυρώνει πολιτισμούς και να ενώνει λαούς. Ο Φοίβος αγκάλιασε αμέσως την ιδέα και συνέβαλε καθοριστικά στη διοργάνωση της διεθνούς αυτής εκδήλωσης.

Ένα live με την αίγλη και το κύρος μιας ανιδιοτελούς πρωτοβουλίας για τον επαναπατρισμό των Γλυπτών του Παρθενώνα και την επανένωση του ακρωτηριασμένου μνημείου. Μια ιστορική βραδιά, κατά την οποία κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής ένωσαν τις δυνάμεις τους με τον θρυλικό Desmond Child στο Ηρώδειο, με σκοπό την ενίσχυση του Μουσείο Ακρόπολης και την ενδυνάμωση του ελληνικού και διεθνούς αιτήματος υπέρ της επιστροφής των Μαρμάρων.

Η sold-out συναυλία συγκέντρωσε στη σκηνή σπουδαία ονόματα της διεθνούς και ελληνικής μουσικής σκηνής, όπως οι Alice Cooper, Bonnie Tyler, Rita Wilson, Σάκης Ρουβάς, Kip Winger, Γιώργος Λεμπέσης και The Rasmus, καθώς και τους Tabitha Fair, Chris Willis, Justin Benlolo, Andreas Carlsson, Leo Dante και Sheryl Cooper. Δίκαια χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα κορυφαία μουσικά και πολιτιστικά γεγονότα του 2022.

Το DESMOND CHILD ROCKS THE PARTHENON – The Live Concert Documentary καταγράφει από την πρώτη στιγμή τη διαδρομή αυτού του φιλόδοξου εγχειρήματος – από τις πρόβες και την προετοιμασία έως τη μαγική βραδιά της συναυλίας. Ο Desmond Child, δημιουργός με περισσότερες από 500 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ παγκοσμίως καθώς και δισεκατομμύρια streams και προβολές, ανεβαίνει στη σκηνή παρουσιάζοντας ένα εκρηκτικό medley παγκόσμιων επιτυχιών που έγραψε για τον Ricky Martin, όπως τα «Livin’ La Vida Loca», «The Cup of Life», «Shake Your Bon Bon» και «She Bangs».

Η βραδιά συνεχίζεται με τραγούδια από τις θρυλικές συνεργασίες του, μεταξύ άλλων τα «Livin’ on a Prayer» και «You Give Love a Bad Name» των Bon Jovi, καθώς και τα «Dude (Looks Like a Lady)», «Angel» και «Crazy» των Aerosmith.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη εμβληματικές επιτυχίες όπως το «I Was Made for Lovin’ You» των Kiss, το «I Hate Myself for Lovin’ You» της Joan Jett, τα «Poison» και «Bed of Nails» του Alice Cooper, το «Waking Up in Vegas» της Katy Perry, καθώς και νεότερες παγκόσμιες επιτυχίες του Child, όπως το «Beautiful Now» του Zedd, το «Jezebel» των The Rasmus και ο πολυπλατινένιος ύμνος «Kings & Queens» της Ava Max.

Η συναυλία, που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδας και του Μουσείου Ακρόπολης, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και συνέβαλε καθοριστικά στη συγκέντρωση πόρων για την ενίσχυση του διεθνούς αιτήματος επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα που εκτίθενται στο Βρετανικό Μουσείο, στην Ελλάδα.

Όπως δήλωσε ο Desmond Child στην αρχή της συναυλίας στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού:

«Ο Παρθενώνας είναι μια προσευχή τυλιγμένη σε μάρμαρο. Αυτή η προσευχή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι να επιστραφούν όλα τα κομμάτια στη γενέτειρά τους… σε αυτόν τον τόπο.»

Μάρμαρο, Ιστορία και Δημοκρατία

Στις αρχές του 19ου αιώνα, πολλά αγάλματα και στοιχεία από το γλυπτό διάκοσμο του Παρθενώνα αποσπάστηκαν βίαια από το ναό και μεταφέρθηκαν στη Βρετανία από τον τότε πρεσβευτή του Βασιλείου στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, Τόμας Μπρους, Λόρδο του Έλγιν. Τα γλυπτά αυτά αποτελούσαν αναπόσπαστο μέρος του Παρθενώνα, του αρτιότερου από τα οικοδομήματα του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης. Χτισμένος τον 5ο αιώνα π.Χ., ο Παρθενώνας παραμένει ένα αξεπέραστο επίτευγμα σύζευξης μηχανικής, αρχιτεκτονικής και τέχνης. Πάνω απ’ όλα όμως, στον Παρθενώνα αποτυπώνεται η Δημοκρατία του “χρυσού αιώνα” του Περικλή με έναν αξεπέραστο τρόπο πάνω στο μάρμαρο που μπορεί να κρατά την ομορφιά και τη λάμψη της ανά τους αιώνες. Τίποτα πιο διαχρονικό αλλά και πιο επίκαιρο.

Στα γαλάζια και λευκά

Πέρα από τους Έλληνες και Αμερικανούς ροκ μουσικούς που συμμετείχαν στη συναυλία, ο Child πλαισιώθηκε από μέλη της Athens Philharmonia Pop Orchestra και την 30μελή Παιδική Χορωδία του Σπύρου Λάμπρου.

Για να αναδειχθεί η ομορφιά του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού και υπό τη σκηνοθετική επιμέλεια του Φωκά Ευαγγελινού δημιουργήθηκε μια σκηνή – καθρέφτης, με εντυπωσιακές κινούμενες προβολές της Ionee Waterhouse πάνω στους τριώροφους αρχαίους λίθινους τοίχους του ρωμαϊκού αμφιθεάτρου. Με απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια, τόσο μουσικά όσο και ενδυματολογικά, και για να θυμίσει αλλά και τιμήσει τα εθνικά χρώματα της Ελλάδας, ο Desmond Child άνοιξε τη μοναδική αυτή συναυλία φορώντας ένα μπλε πανωφόρι, ενώ στο φινάλε του «Livin’ On A Prayer» ενώθηκε μαζί του όλο το καστ, ντυμένο στα λευκά.

Το ντοκιμαντέρ καταγράφει την αφοσίωση και τον σεβασμό του Desmond Child προς την Ελλάδα και τον πολιτισμό της, αποδεικνύοντας την αγάπη του για τη χώρα μας.

Η παγκόσμια πρεμιέρα του DESMOND CHILD ROCKS THE PARTHENON – The Live Concert Documentary δεν είναι απλώς η καταγραφή ενός μοναδικού live. Είναι ένα ταξίδι στην καρδιά της μουσικής, της φιλανθρωπίας και του πολιτισμού. Αποτυπώνει το όραμα και την πρωτοβουλία του Desmond Child, που δημιούργησε μια συναυλία-φόρο τιμής στην Ελλάδα, τη μουσική και τον πολιτισμό. Μέσα από τη ματιά της κάμερας, οι θεατές ζουν την προετοιμασία αλλά και την αίγλη της βραδιάς, ενώ συνδέονται με την ιστορική σημασία του Παρθενώνα και την προσπάθεια για την επιστροφή των Γλυπτών. Ένα έργο που τιμά τη μουσική, τη φιλία, την προσφορά και την αιώνια αξία της τέχνης ως γλώσσα που ενώνει λαούς και πολιτισμούς.

DESMOND CHILD

ROCKS THE PARTHENON – The Live Concert Documentary

CONCERT – 27.6.2022

DESTON ENTERTAINMENT / A DESTON FILMS PRODUCTION

A film by Heather Winters

Executive Producers: Desmond Child, George Stampolis & Foivos

Director of Photography: Bill Megalos

Editor: Lennon Nersesian

Written by Desmond Child, Curtis Shaw Child & David Ritz

Produced by Curtis Shaw Child & Heather Winters

Directed by Heather Winters

Concert Stage Director: Fokas Evangelinos

Παραγωγή: Deston Entertainment, Inc.

Υπό την αιγίδα των

Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού

Δήμος Αθηναίων

Μουσείο Ακρόπολης

Δύο λόγια για τη σκηνοθέτρια Heather Winters

Το DESMOND CHILD ROCKS THE PARTHENON – The Live Concert Documentary σκηνοθετεί η Heather Winters, στενή συνεργάτιδα του Child. Έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο και συνυπέγραψε την παραγωγή του πολυβραβευμένου οικογενειακού ντοκιμαντέρ (family documentary) «TWO: The Story of Roman & Nyro», το οποίο αφηγείται το ταξίδι του Child προς τη γονεϊκότητα.

Η Winters είναι βραβευμένη Αμερικανίδα παραγωγός, σκηνοθέτρια και σεναριογράφος, καθώς και δύο φορές βραβευμένη στο Sundance ως executive producer. Είναι επίσης γνωστή για τη συμμετοχή της στο υποψήφιο για Όσκαρ και βραβευμένο στο Sundance ντοκιμαντέρ «Super Size Me» του Morgan Spurlock.