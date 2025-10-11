Ταινία για συναυλίες του Έλβις Πρίσλεϊ σε σκηνοθεσία Μπαζ Λούρμαν θα προβληθεί στους κινηματογράφους το 2026 μετά την πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο τον Σεπτέμβριο.

Με τίτλο «EPiC: Elvis Presley in Concert» η ταινία συνδυάζει πλάνα που θα προβληθούν πρώτη φορά από την παρουσία του «βασιλιά του ροκ εν ρολ» στο Λας Βέγκας τις δεκαετίες του ’60 και του ’70, καθώς και αποσπάσματα από τα ντοκιμαντέρ «Elvis: That’s the Way It Is» και «Elvis on Tour».

Η ταινία προβλήθηκε στα Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο και της Ζυρίχης και θα παρουσιαστεί σε κινηματογράφους παγκοσμίως τον επόμενο χρόνο σε ημερομηνία που δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Σε δήλωσή του σύμφωνα με το Variety, o Αυστραλός σκηνοθέτης δήλωσε: «Από την πρώτη μέρα που ο μοντέρ μου, Τζόναθαν Ρέντμοντ και εγώ συναντήσαμε αυτό το σπάνιο και αδημοσίευτο υλικό για τον Έλβις πριν από σχεδόν 8 χρόνια, αποστολή μας ήταν να εκπληρώσει επιτέλους ο Έλβις το ανεκπλήρωτο όνειρό του να περιοδεύσει σε όλο τον κόσμο».

«Δημιουργήσαμε μια εμπειρία που δεν είναι απλώς ένα ντοκιμαντέρ και όχι απλώς μια ταινία συναυλίας. Είναι «Επική». Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος που το πάθος μας ταιριάζει με τους (διανομείς) Neon και Universal, οι οποίοι θα διασφαλίσουν ότι αυτή η ταινία θα προβληθεί από τοπικούς κινηματογράφους σε μικρές πόλεις, μέχρι τις μεγαλύτερες οθόνες στις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου» σημείωσε.

Ο σκηνοθέτης επέλεξε τον Όστιν Μπάτλερ για τη μουσική βιογραφική ταινία του 2022 για τη ζωή του Έλβις Πρίσλεϊ. Η ταινία σημείωσε μεγάλη επιτυχία στο box office και κέρδισε θετικές κριτικές, στις οποίες υπήρξαν έπαινοι για τον Λούρμαν και την αφοσιωμένη ερμηνεία του Μπάτλερ. Η ταινία ήταν υποψήφια για οκτώ Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερου Ανδρικού Ρόλου.