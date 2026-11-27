«Οι εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και αναβάθμισης του Ηρωδείου θα διαρκέσουν τουλάχιστον τρία χρόνια από την έναρξή τους, οπότε το μνημείο θα παραμένει κλειστό. Στόχος μας είναι, με την ολοκλήρωση των έργων, το μνημείο να είναι επαρκώς θωρακισμένο έναντι της φυσικής και της ανθρωπογενούς φθοράς, βελτιωμένο ως προς την αναγνωσιμότητά του και πλήρως αναβαθμισμένο, σε επίπεδο υποστήριξης των λειτουργικών απαιτήσεων σύγχρονων πολιτιστικών εκδηλώσεων, με κορυφαίες αυτές του Φεστιβάλ Αθηνών.

Παράλληλα, με τις αναστηλωτικές και αρχαιολογικές εργασίες, θα εκπονηθεί ο κανονισμός λειτουργίας του μνημείου, ο οποίος θα λάβει τη μορφή θεσμικού κειμένου, ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα των εκδηλώσεων και η μέγιστη προστασία του μνημείου».

Τα παραπάνω δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σήμερα κατά τη συνέντευξη Τύπου στο αμφιθέατρο του ΥΠΠΟ, όπου παρουσιάστηκαν οι μελέτες για το Ωδείο Ηρώδου Αττικού. Όπως επισήμανε η υπουργός Πολιτισμού, «ένα μέρος των εργασιών έχει ήδη ξεκινήσει και υλοποιείται με αυτεπιστασία από την Εφορεία, ενώ η Διεύθυνση Αναστήλωσης θα δημοπρατήσει το έργο, αμέσως μετά την ένταξή του στο Πρόγραμμα ”Αττική” του ΕΣΠΑ 2021-2027, που επίκειται από μέρα σε μέρα. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 19.700.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 13.100.000 καλύπτονται από το ΕΣΠΑ και τα 6.600.000 από τον ΟΔΑΠ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αναστηλωτικό έργο που υλοποιεί το Υπουργείο Πολιτισμού μετά τα αναστηλωτικά έργα επί των μνημείων του Βράχου της Ακρόπολης».

Όπως έγινε γνωστό στη συνέντευξη, οι διεπιστημονικές μελέτες για την υλοποίηση του έργου είναι ώριμες και αποτελούν προϊόν των αποτελεσμάτων ερευνητικού προγράμματος που ανατέθηκε από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τον Ιούλιο 2025, με επιστημονικά υπεύθυνο τον καθ. Παναγιώτη Βασιλάτο. «Στόχος του Υπουργείου Πολιτισμού είναι οι εργασίες ολικής αποκατάστασης του μνημειακού συνόλου του Ωδείου του Ηρώδου του Αττικού, καθώς και η αναβάθμιση των υποδομών λειτουργίας ώστε να είναι αρμονικά ενταγμένες στο φυσικό τοπίο και στο ευρύτερο δομημένο περιβάλλον», σημείωσε η Λ. Μενδώνη.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι το Ηρώδειο να καταστεί πλήρως επισκέψιμο σε όλη τη διάρκεια του έτους, να αναδειχθεί η αρχιτεκτονική του, ώστε να μπορεί να γίνει κατανοητή η καλλιτεχνική του αξία και να αποκατασταθούν παλαιότερες αναστηλωτικές παρεμβάσεις που αλλοίωσαν την αυθεντική μορφή του μνημείου. Επίσης, να απομακρυνθούν καλώδια και υλικά μη συμβατά με το μνημείο, να αποκαλυφθούν στοιχεία του που σήμερα είναι αθέατα -όπως τα ψηφιδωτά του σκηνικού οικοδομήματος-, να αναδιαμορφωθούν χώροι, όπως η πλατεία και το προκήπιο, καθώς και οι υποστηρικτικοί του Φεστιβάλ, και να ενσωματωθούν υπηρεσίες εξυπηρέτησης του κοινού, όπως πωλητήριο, αναψυκτήριο, χώροι υγιεινής. «Οι προτεινόμενες επεμβάσεις εναρμονίζονται με τις διεθνείς αρχές περί προστασίας των μνημείων, αλλά και της σύγχρονης λειτουργίας ενός μνημείου θεάματος και ακροάματος», τόνισε η υπουργός Πολιτισμού για το έργο τής «Στερέωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού και η αναβάθμιση των υποδομών λειτουργίας του χώρου», το οποίο, όπως τόνισε, «εντάσσεται σε ένα ευρύ, συνεκτικό και συστηματικά υλοποιούμενο πρόγραμμα προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, δημιουργίας και αναβάθμισης των πολιτιστικών υποδομών, ενίσχυσης της σύγχρονης δημιουργίας και της φυσιογνωμίας των πολιτιστικών οργανισμών μας και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών. Είναι ένα πρόγραμμα που εφαρμόζουμε, από το 2019, και θεμελιώνεται στην αντίληψή μας ότι ο Πολιτισμός, πέρα από ανεκτίμητο δημόσιο αγαθό, αποτελεί και σημαντικό αναπτυξιακό κεφάλαιο με ισχυρή κοινωνική και οικονομική δυναμική, το οποίο οφείλουμε να αναδεικνύουμε και να αξιοποιούμε».

Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν και μίλησαν εκ μέρους της ερευνητικής ομάδας ΕΜΠ ο επιστημονικός υπεύθυνος Παναγιώτης Βασιλάτος, αναπληρωτής καθηγητής ΕΜΠ, ο καθηγητής ΕΜΠ Τηλέμαχος Ανδριανόπουλος και ο αρχιτέκτονας μηχανικός ΕΜΠ Δημήτρης Μπάρτζης του σχεδιασμού αναστήλωσης. Παρευρέθηκαν επίσης η Ολυμπία Βικάτου, γγ του Υπουργείου Πολιτισμού, η Έλενα Κοντούρη, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, ο Θέμης Βλαχούλης, προϊστάμενος της Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και ο Μιχάλης Λεφαντζής προϊστάμενος στο Τμήμα Μελετών Αρχαίων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού.