Λίγο πριν εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision, ο Akylas συμμετέχει για πρώτη φορά σε τηλεοπτική σειρά, φέρνοντας τη χαρακτηριστική του ενέργεια στον κόσμο του «Παιδιού».

Απόψε, Τετάρτη 15 Απριλίου στις 23:00, ο Akylas κάνει την πρώτη του εμφάνιση στη σειρά της ΕΡΤ1 «Το Παιδί», σε ένα επεισόδιο γεμάτο απρόοπτα, χιούμορ και ανατροπές. Στο Νεοχώρι, όλα είναι έτοιμα για τον πολυαναμενόμενο γάμο της Τιτίκας και του Βαγγέλη, με το χωριό να βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες. Τίποτα όμως δεν εξελίσσεται ομαλά, καθώς, μετά από ένα επεισοδιακό μπάτσελορ, ο τραγουδιστής του γάμου, ο Akylas, εξαφανίζεται μυστηριωδώς… Ο Δημήτρης μαζί με την Ανθούλα αναλαμβάνουν δράση για να λύσουν το μυστήριο, βάζοντας το δικό τους απολαυστικό στίγμα στην αναζήτησή του.

Η ιστορία κορυφώνεται στο επεισόδιο της Πέμπτης 16 Απριλίου, στις 23:00, όταν ο Akylas κάνει τελικά την εμφάνισή του στο γλέντι του γάμου, χαρίζοντας μια εκρηκτική μουσική στιγμή και ξεσηκώνοντας τους πάντες με το «Ferto».

Δείτε το teaser για τη διπλή συμμετοχή του Akyla στο «Παιδί», την Τετάρτη 15 και την Πέμπτη 16 Απριλίου στις 23:00, στην ΕΡΤ1.

Η σειρά «Το Παιδί» μεταδίδεται στην ΕΡΤ1 κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στις 23:00.

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπλάτσος

Σκηνοθέτες: Θοδωρής Μπαμπούρης, Ζωή Φίλιππα

Συνεργάτης σκηνοθέτις: Εύη Βαρδάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ανδρέας Γούλος, Άγγελος Παπαδόπουλος

Ενδυματολόγος: Νινέτα Ζαχαροπούλου

Σκηνογράφος: Σοφία Ζούμπερη

Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης

Executive Producer: Βασίλης Χρυσανθόπουλος

Supervising Producer: Ορέστης Πλακιάς

Οργάνωση παραγωγής: Δημήτρης Αποστολίδης

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπούτσικος, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Χρήστος Κοντογεώργης, Στέφη Πουλοπούλου, Σύνθια Μπατσή, Μαρία Μπαγανά, Σταύρος Τσουμάνης, Γιώργος Ζυγούρης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Kris Radanov, Αλέξανδρος Μούκανος, Λαέρτης Μαλκότσης, Δημήτρης Παπαγιάννης, Λυγερή Μητροπούλου, Νικολαΐς Μπιμπλή, Βαρβάρα Λάρμου, Αδελαΐδα Κατσίδε, Έλλη Γαλούση, Κώστας Μπούντας.

Στον ρόλο της Βάνας η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Στον ρόλο του Γερμανού ο Αλέξανδρος Λογοθέτης

Στον ρόλο της Ιρίνα η Αλεξία Καλτσίκη