Η Μαίρη και η Μίνα, αφού ανακαλύπτουν το άμπερ αλέρτ του Δημήτρη, ζητάνε εξηγήσεις. Το τσίκνο-τέκνο πάρτι του Θέμη συνεχίζεται και οι χωριανοί περνάνε καλά παρά τις τρικλοποδιές του Πάκη. Ο Τόλης δείχνει στην Ευαγγελία τι αγόρασε με τα λεφτά που κέρδισε από το λαχείο. Παράλληλα, ο Θέμης προσπαθεί να κάνει μάθημα στους υπολοίπους τη νέα ιστορία με τον «κακό Ιβάν» που υποτίθεται πως τους κυνηγάει. Η Σοφία υποψιάζεται πως η μητέρα της απατάει τον Μιχαήλ και το ερευνά με τον Αμνήμονα Λάκη. Η Άρτεμις πιστεύει ότι το τέλος είναι κοντά και αποφασίζει να ζήσει την ημέρα σαν να είναι η τελευταία της, κάνοντας πράγματα που δεν έκανε ποτέ έως τώρα. Παράλληλα, στο Νεοχώρι καταφτάνει μια πασίγνωστη ηθοποιός με σκοπό να γυρίσει μια ταινία εποχής.

Μη χάσετε τις εξελίξεις στα νέα επεισόδια της σειράς «Το παιδί», στην ΕΡΤ1, από τη Δευτέρα 16 έως και την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, στις 23:00.

Ημερομηνία μετάδοσης: Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 , ώρα 23:00

Eπεισόδιο 74o: Η Μαίρη και η Μίνα, αφού ανακαλύπτουν το άμπερ αλέρτ του Δημήτρη, ζητάνε εξηγήσεις. Η Άρτεμις με τη βοήθεια της Βάνας και του Θέμη παρουσιάζουν στους χωριανούς μια περίπλοκη και περίτεχνη ψεύτικη ιστορία. Μετά τη μεσολάβηση της Βάνας, ο Γερμανός και Τόλης κάθονται να μιλήσουν ήρεμα και πολιτισμένα για πρώτη φορά. Η Άφρο αντιμετωπίζει την πρώην της Ελένης. Παράλληλα, το τσίκνο-τέκνο πάρτι του Θέμη ξεκινάει με τους πρώτους μασκαράδες να φτάνουν, αλλά εκείνος δεν μπορεί να το ευχαριστηθεί επειδή του λείπουν οι φίλοι του από την Αθήνα. Τέλος, και ενώ το πάρτι κορυφώνεται, κάποιοι άγνωστοι τύποι, έρχονται στο Νεοχώρι για να τακτοποιήσουν μια «δουλειά».

Ημερομηνία μετάδοσης: Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 23:00

Eπεισόδιο 75ο: Το τσίκνο-τέκνο πάρτι του Θέμη συνεχίζεται και οι χωριανοί περνάνε καλά παρά τις τρικλοποδιές του Πάκη. Ταυτόχρονα, η Σούζι οδηγεί την Άρτεμη βαθιά στο δάσος και στην Ιρίνα. Η Ιρίνα και η Άρτεμις μεταφέρουν με τη βοήθεια του Γερμανού τον τραυματισμένο Μιχαήλ στο τροχόσπιτο. Ο Τόλης δείχνει στην Ευαγγελία τι αγόρασε με τα λεφτά που κέρδισε από το λαχείο. Παράλληλα, ο Θέμης προσπαθεί να κάνει μάθημα στους υπολοίπους τη νέα ιστορία με τον «κακό Ιβάν» που υποτίθεται πως τους κυνηγάει. Τέλος, η Σοφία υποψιάζεται πως η μητέρα της απατάει τον Μιχαήλ και το ερευνά με τον Αμνήμονα Λάκη, όμως, η αλήθεια την πιάνει απροετοίμαστη.

Ημερομηνία μετάδοσης: Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 23:00

Eπεισόδιο 76o: Η Άρτεμις πιστεύει ότι το τέλος είναι κοντά και αποφασίζει να ζήσει την ημέρα σαν να είναι η τελευταία της, κάνοντας πράγματα που δεν έκανε ποτέ έως τώρα. Παράλληλα, στο Νεοχώρι καταφτάνει μια πασίγνωστη ηθοποιός με σκοπό να γυρίσει μια ταινία εποχής. Όλοι σπεύδουν να την καλωσορίσουν, ενώ εκείνη με το χάρισμά της ξετρυπώνει διάφορους κρυφούς έρωτες. Η Στράτος θεωρεί ύποπτο τον βοηθό της ηθοποιού και τον παρακολουθεί, ενώ ο Χρυσόδημος ρωτάει την Ανθούλα αν εγκρίνει τη σχέση του με τη μητέρα της. Στο μεταξύ, η Ιρίνα καλείται να δώσει εξηγήσεις στη Σοφία για την πραγματική της δουλειά.

Ημερομηνία μετάδοσης: Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 23:00

Eπεισόδιο 77ο: Ο Δημήτρης με την Ανθούλα παρακολουθούν την Ιρίνα προκειμένου να ανακαλύψουν αν έχει παράνομη σχέση με τον Γερμανό. Η Άρτεμις το μαθαίνει αυτό από τη Βάνα και τρέχει να προλάβει τις αποκαλύψεις. Την ίδια στιγμή, η ηθοποιός που επισκέπτεται το χωριό, προτείνει στους χωριανούς να αναπαραστήσουν την πτώση του Δερβέναγα στο πηγάδι με σκοπό να έρθει πιο κοντά στον ρόλο της Σουλεϊμέ, πράγμα που προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις στους κατοίκους. Η Σοφία δεν μπορεί να δεχτεί την αλήθεια για τη μητέρα της, ενώ την ίδια στιγμή ο Θέμης ετοιμάζεται να πάει στα φιλαράκια του στην Αθήνα, μην μπορώντας να δεχτεί ότι μεγαλώνει και θα τους χάσει απ’ τη ζωή του.

Η ιστορία…

Αθήνα, 2025. Μια πρώην πρωταθλήτρια του τάε κβον ντο, μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό, καταλήγει να εργάζεται ως γυμνάστρια του Ντιμίτρι (Βασίλης Μπούτσικος), ενός νέου στο φάσμα του αυτισμού, μοναχογιού μιας οικογένειας Ρώσου μεγιστάνα, στην έπαυλή τους, στα βόρεια προάστια. Όταν ένα βράδυ η οικογένεια δέχεται επίθεση, η Άρτεμις (Ντένια Στασινοπούλου) καταφέρνει να εξουδετερώσει τους εισβολείς και να σώσει τον Ντιμίτρι, ενώ οι γονείς του απάγονται. Γρήγορα διαπιστώνει ότι όσο το παιδί παραμένει ζωντανό, αποτελεί στόχο εκείνων που διέπραξαν την επίθεση, ενώ η αστυνομία δείχνει απρόθυμη να βοηθήσει.

Χωρίς καμία ουσιαστική υποστήριξη, αποφασίζει να εγκαταλείψει την Αθήνα παίρνοντας μαζί της τον Ντιμίτρι. Καταφεύγει στον τελευταίο άνθρωπο από τον οποίο θα ήθελε να ζητήσει βοήθεια, τη μητέρα της, Βάνα (Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους), με την οποία έχει αποξενωθεί μετά τον θάνατο του πατέρα της, ενώ λίγο αργότερα καταλήγουν στο απομακρυσμένο πατρικό της χωριό, το Νεοχώρι, όπου δεν έχει επιστρέψει εδώ και χρόνια.

Κι ενώ η πρόθεση της ήταν να κρυφτεί μαζί με τον Ντιμίτρι σε έναν ήσυχο και απόμερο τόπο, σύντομα έρχεται αντιμέτωπη με την καχυποψία και την επιφυλακτικότητα των κατοίκων, καθώς το χωριό ταλανίζεται από ένα φαινομενικά άλυτο μυστήριο: την εξαφάνιση του δημάρχου, τον οποίο πραγματικά «άνοιξε η γη και τον κατάπιε». Ή τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν οι Νεοχωρίτες, οι οποίοι αντιδρούν στην άφιξη των ξένων, καθώς και οι ίδιοι έχουν πολλά να κρύψουν.

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπλάτσος

Σκηνοθέτες: Θοδωρής Μπαμπούρης, Ζωή Φίλιππα

Συνεργάτης σκηνοθέτις: Εύη Βαρδάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ανδρέας Γούλος, Άγγελος Παπαδόπουλος

Ενδυματολόγος: Νινέτα Ζαχαροπούλου

Σκηνογράφος: Σοφία Ζούμπερη

Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης

Executive Producer: Βασίλης Χρυσανθόπουλος

Supervising Producer: Ορέστης Πλακιάς

Οργάνωση παραγωγής: Δημήτρης Αποστολίδης

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπούτσικος, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Χρήστος Κοντογεώργης, Στέφη Πουλοπούλου, Σύνθια Μπατσή, Μαρία Μπαγανά, Σταύρος Τσουμάνης, Γιώργος Ζυγούρης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Kris Radanov, Αλέξανδρος Μούκανος, Λαέρτης Μαλκότσης, Δημήτρης Παπαγιάννης, Λυγερή Μητροπούλου, Νικολαΐς Μπιμπλή, Βαρβάρα Λάρμου, Αδελαΐδα Κατσίδε, Έλλη Γαλούση, Κώστας Μπούντας

Στον ρόλο της Βάνας η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Στον ρόλο του Γερμανού ο Αλέξανδρος Λογοθέτης

Στον ρόλο της Ιρίνα η Αλεξία Καλτσίκη

Πηγή: ΕΡΤ