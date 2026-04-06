Η Άρτεμις εξακολουθεί να δυσκολεύεται να συγχωρέσει τον Πέτρο και καταλήγει να συζητά τα συναισθήματά της με τον Γερμανό. Με τη βοήθεια των χωριανών, ο Πάκης συλλαμβάνεται ως ένοχος για τη δολοφονία του Υάκινθου, όμως ένα νέο στοιχείο ανατρέπει ξανά όλη την έρευνα. Η κατάσταση με τον Λάκη ζορίζει τη Μαίρη, ενώ, όσο το Πάσχα πλησιάζει, ο Βαγγέλης στεναχωριέται που δεν είναι ο παπάς του χωριού. Η Τιτίκα, για να τον βοηθήσει, παίρνει μια μεγάλη απόφαση και η Άφρο αποκαλύπτει σε όλους τη σχέση της με την Ελένη, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις. Η Ιρίνα συγκεντρώνει όλη την οικογένεια για μια συνταρακτική ανακοίνωση, την ώρα που ο Ιβάν είναι κοντά στο να αποκαλύψει τον μεγάλο κακό. Εν τω μεταξύ, ένα μήνυμα στο κινητό του Δημήτρη τον κάνει να φύγει από το Νεοχώρι κρυφά από όλους.

Μη χάσετε τις εξελίξεις στα νέα επεισόδια της σειράς «Το παιδί», στην ΕΡΤ1, από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου έως και τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου 2026, στις 23:00.

Ημερομηνία μετάδοσης: Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου, ώρα 23:00

Επεισόδιο 101ο: Το φιλί ανάμεσα σε Άρτεμις και Πέτρο μπερδεύει ακόμη περισσότερο τα πράγματα, καθώς εκείνη δεν μπορεί να τον συγχωρέσει. Η Μαίρη παραμένει στεναχωρημένη για την κατάσταση με τον Λάκη. Οι χωριανοί οργανώνουν σχέδιο και, με τα στοιχεία που βρήκαν στο κινητό αλλά και τα πλαστά χαρτονομίσματα, οδηγούν την αστυνομία σε μια μεγάλη σύλληψη. Ο Πάκης απαιτεί από τον δικηγόρο του να τον βγάλει από τη φυλακή, όμως εκείνος τον ενημερώνει πως τα στοιχεία είναι εναντίον του. Ο Θέμης βασανίζεται από τύψεις γιατί κρύβει κάτι σημαντικό από τη Σίσσυ, ενώ η έρευνα στο σπίτι του Πάκη αποκαλύπτει ένα νέο στοιχείο.

Ημερομηνία μετάδοσης: Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου, ώρα 23:00

Επεισόδιο 102ο: Η Άφρο, παρά τις προσπάθειες της Τιτίκας και του Βαγγέλη να την καλύψουν, αποκαλύπτει τελικά στο χωριό τη σχέση της με την Ελένη, πράγμα που φέρνει ποικίλες αντιδράσεις. Η Άρτεμις είναι μπερδεμένη με τα συναισθήματά της προς τον Πέτρο και καταλήγει να τα συζητάει με τον Γερμανό, ο οποίος της ομολογεί ότι γνωρίζει πως αυτή δουλεύει για την ΕΥΠ. Τέλος, ο Πάκης κρίνεται ένοχος για τη δολοφονία του Υάκινθου, αλλά ένα ανώνυμο τηλεφώνημα στο αστυνομικό τμήμα φέρνει στο φως το πραγματικό όπλο του φόνου, ανατρέποντας έτσι ολόκληρη την έρευνα.

Ημερομηνία μετάδοσης: Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου, ώρα 23:00

Επεισόδιο 103ο: Η Άρτεμις παλεύει να μείνει μακριά από τον Πέτρο, όσο η Βάνα νιώθει πιο ερωτευμένη από ποτέ. Η Άφρο, μετά την αποκάλυψη της σχέση της, αποφασίζει να φύγει από το χωριό. Το Πάσχα κοντοζυγώνει και ο Βαγγέλης στεναχωριέται που δεν είναι ο παπάς του χωριού, ενώ η Τιτίκα παίρνει μια μεγάλη απόφαση για να τον βοηθήσει. Ο Δημήτρης προβληματίζεται για την έννοια της δικαιοσύνης, όσο η Ιρίνα συγκεντρώνει όλη την οικογένεια για μια συνταρακτική ανακοίνωση. Το άλλοθι του Πάκη εξακριβώνεται, αλλά ο διοικητής έχει στοιχεία που οδηγούν στον δολοφόνο του Υάκινθου. Τέλος, ο Ιβάν είναι κοντά στο να αποκαλύψει τον μεγάλο κακό, όμως μια απρόσμενη συνάντηση ανατρέπει τα πάντα.

Ημερομηνία μετάδοσης: Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου, ώρα 23:00

Επεισόδιο 104ο: Η Ιρίνα προσπαθεί να εξηγήσει σε όλους τι συμβαίνει με τον Ιβάν και τον διώκτη τους, αλλά η πιθανή επανασύνδεση της Άρτεμις με τον Πέτρο αποσυντονίζει τη συζήτηση. Στο τμήμα ο Πάκης δίνει άλλη μία κατάθεση. Παράλληλα, στο σπίτι της Λέλας, η Μαίρη και η Μίνα με τον Βουντού συζητάνε με τη χήρα του Ζήση για την αλλαγή του μετά το περιστατικό της νεκροφάνειας. Η Άφρο μιλάει πιο αναλυτικά σε όλους για τη σχέση της με την Ελένη και οι χωριανοί ζητάνε συγγνώμη αν τις έφεραν σε δύσκολη θέση. Εν τω μεταξύ, ένα μήνυμα στο κινητό του Δημήτρη τον κάνει να φύγει από το Νεοχώρι κρυφά από όλους.

Η ιστορία…

Αθήνα, 2025. Μια πρώην πρωταθλήτρια του τάε κβον ντο, μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό, καταλήγει να εργάζεται ως γυμνάστρια του Ντιμίτρι (Βασίλης Μπούτσικος), ενός νέου στο φάσμα του αυτισμού, μοναχογιού μιας οικογένειας Ρώσου μεγιστάνα, στην έπαυλή τους, στα βόρεια προάστια. Όταν ένα βράδυ η οικογένεια δέχεται επίθεση, η Άρτεμις (Ντένια Στασινοπούλου) καταφέρνει να εξουδετερώσει τους εισβολείς και να σώσει τον Ντιμίτρι, ενώ οι γονείς του απάγονται. Γρήγορα διαπιστώνει ότι όσο το παιδί παραμένει ζωντανό, αποτελεί στόχο εκείνων που διέπραξαν την επίθεση, ενώ η αστυνομία δείχνει απρόθυμη να βοηθήσει.

Χωρίς καμία ουσιαστική υποστήριξη, αποφασίζει να εγκαταλείψει την Αθήνα παίρνοντας μαζί της τον Ντιμίτρι. Καταφεύγει στον τελευταίο άνθρωπο από τον οποίο θα ήθελε να ζητήσει βοήθεια, τη μητέρα της, Βάνα (Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους), με την οποία έχει αποξενωθεί μετά τον θάνατο του πατέρα της, ενώ λίγο αργότερα καταλήγουν στο απομακρυσμένο πατρικό της χωριό, το Νεοχώρι, όπου δεν έχει επιστρέψει εδώ και χρόνια.

Κι ενώ η πρόθεση της ήταν να κρυφτεί μαζί με τον Ντιμίτρι σε έναν ήσυχο και απόμερο τόπο, σύντομα έρχεται αντιμέτωπη με την καχυποψία και την επιφυλακτικότητα των κατοίκων, καθώς το χωριό ταλανίζεται από ένα φαινομενικά άλυτο μυστήριο: την εξαφάνιση του δημάρχου, τον οποίο πραγματικά «άνοιξε η γη και τον κατάπιε». Ή τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν οι Νεοχωρίτες, οι οποίοι αντιδρούν στην άφιξη των ξένων, καθώς και οι ίδιοι έχουν πολλά να κρύψουν.

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπλάτσος

Σκηνοθέτες: Θοδωρής Μπαμπούρης, Ζωή Φίλιππα

Συνεργάτης σκηνοθέτις: Εύη Βαρδάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ανδρέας Γούλος, Άγγελος Παπαδόπουλος

Ενδυματολόγος: Νινέτα Ζαχαροπούλου

Σκηνογράφος: Σοφία Ζούμπερη

Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης

Executive Producer: Βασίλης Χρυσανθόπουλος

Supervising Producer: Ορέστης Πλακιάς

Οργάνωση παραγωγής: Δημήτρης Αποστολίδης

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπούτσικος, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Χρήστος Κοντογεώργης, Στέφη Πουλοπούλου, Σύνθια Μπατσή, Μαρία Μπαγανά, Σταύρος Τσουμάνης, Γιώργος Ζυγούρης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Kris Radanov, Αλέξανδρος Μούκανος, Λαέρτης Μαλκότσης, Δημήτρης Παπαγιάννης, Λυγερή Μητροπούλου, Νικολαΐς Μπιμπλή, Βαρβάρα Λάρμου, Αδελαΐδα Κατσίδε, Έλλη Γαλούση, Κώστας Μπούντας.

Στον ρόλο της Βάνας η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Στον ρόλο του Γερμανού ο Αλέξανδρος Λογοθέτης

Στον ρόλο της Ιρίνα η Αλεξία Καλτσίκη