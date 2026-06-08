Στο Νεοχώρι, πρόσωπα από το παρελθόν του Παπά αλλά και η αλήθεια για την ταυτότητα του Πέτρου προκαλούν αναταράξεις, ενώ ο Δημήτρης οργανώνει την άμυνά τους απέναντι στον Τιέν. Η άφιξη του Γερμανού με τον Ιβάν ενισχύει το χωριό, καθώς η Ιρίνα βρίσκει συμμάχους και ξεκινούν τις περιπολίες, σύμφωνα με το σχέδιο του Δημήτρη. Παράλληλα, οι σχέσεις δοκιμάζονται: η Σίσσυ και ο Θέμης αντιμετωπίζουν οικογενειακές εντάσεις με την εμφάνιση του πατέρα της, ενώ η Τιτίκα, μαθαίνοντας μια συγκλονιστική αλήθεια, πυροβολεί τον Θωμά και συλλαμβάνεται από τη Στράτο. Την ίδια ώρα, η Άρτεμις και ο Δημήτρης κατευθύνονται στην Αθήνα για να εντοπίσουν την Ασπασία, τη γυναίκα που ισχυρίζεται ότι είναι η μητέρα του Τιέν.

Μη χάσετε τις εξελίξεις στα νέα επεισόδια της σειράς «Το παιδί», στην ΕΡΤ1, από τη Δευτέρα 8 έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, στις 23:00.

Ημερομηνία μετάδοσης: Δευτέρα 8 Ιουνίου, ώρα 23:00

Επεισόδιο 135: Η Τιτίκα και οι γυναίκες του χωριού τα βάζουν με τον Παπά για το αποκαλυπτικό παρελθόν του, ενώ εκείνος ωρύεται ότι δεν μπορεί αυτός ο άντρας να είναι παιδί του. Η Μυρτώ αποκαλύπτει στην Στράτο και τον Παρασκευά την αλήθεια για την κρυφή ταυτότητα του Πέτρου και τον ρόλο του στο Νεοχώρι. Ο Δημήτρης αναπτύσσει και εξηγεί σε όλους ένα σχέδιο άμυνας που θα οχυρώσει το χωριό ενάντια στον Τιέν. Κάτι που λέει ο Πέτρος θορυβεί την Άρτεμη σχετικά με το φινάλε αυτής της ιστορίας. Εν τω μεταξύ, ο Γερμανός μπαίνει στο Νεοχώρι με το αγροτικό, φέρνοντας μαζί του ένα απροσδόκητο πρόσωπο.

Ημερομηνία μετάδοσης: Τρίτη 9 Ιουνίου, ώρα 23:00

Επεισόδιο 136: Ο Δημήτρης θέτει σε εφαρμογή το σχέδιό του και οι Νεοχωρίτες ξεκινούν περιπολίες στο χωριό. Ο Γερμανός προτρέπει τον Ιβάν να παραμείνει κρυμμένος, ενώ η Ιρίνα συνειδητοποιεί ότι δεν είναι μόνη απέναντι στον Τιέν. Η Σίσσυ και ο Θέμης, αφού προσπαθούν μάταια να επιδιορθώσουν τη σχέση του Παπά με την Τιτίκα, καταλήγουν να ανησυχούν για τη δική τους, ενώ δέχονται μια απρόσμενη επίσκεψη. Η Γεωργία εκμυστηρεύεται στην Τιτίκα την αλήθεια σχετικά με το παιδί του Βαγγέλη και εκείνη καταλήγει να πυροβολεί τον Θωμά με την καραμπίνα. Η Ανθούλα βγαίνει στην εκπομπή της Βούλας και μαζί με τον Δημήτρη και την Άρτεμη δέχονται ένα τηλεφώνημα από τη μητέρα του Τιέν.

Ημερομηνία μετάδοσης: Τετάρτη 10 Ιουνίου, ώρα 23:00

Επεισόδιο 137: Ο ερχομός του πατέρα της Σίσσυς φέρνει ένταση σε όλους, ενώ εκείνος προσπαθεί να αποκαταστήσει τη σχέση με την κόρη του, χωρίς να κρύβει την υποτίμησή του προς τον Θέμη. Την ίδια στιγμή, αποκαλύπτεται πως η Τιτίκα πυροβόλησε τον Θωμά και όλοι σπεύδουν να δουν τι έχει συμβεί. Η Στράτος προχωρά στη σύλληψή της, ενώ ο Παρασκευάς δείχνει επιτέλους να βρίσκει ξανά τον εαυτό του. Παράλληλα, η Στράτος συγκρούεται με την Ανθούλα για τη συμμετοχή της στην εκπομπή της Βούλας, την ώρα που η Άρτεμις και ο Δημήτρης κατευθύνονται στην Αθήνα για να εντοπίσουν την Ασπασία, τη γυναίκα που ισχυρίζεται πως είναι η μητέρα του Τιέν.

Η ιστορία…

Αθήνα, 2025. Μια πρώην πρωταθλήτρια του τάε κβον ντο, μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό, καταλήγει να εργάζεται ως γυμνάστρια του Ντιμίτρι (Βασίλης Μπούτσικος), ενός νέου στο φάσμα του αυτισμού, μοναχογιού μιας οικογένειας Ρώσου μεγιστάνα, στην έπαυλή τους, στα βόρεια προάστια. Όταν ένα βράδυ η οικογένεια δέχεται επίθεση, η Άρτεμις (Ντένια Στασινοπούλου) καταφέρνει να εξουδετερώσει τους εισβολείς και να σώσει τον Ντιμίτρι, ενώ οι γονείς του απάγονται. Γρήγορα διαπιστώνει ότι όσο το παιδί παραμένει ζωντανό, αποτελεί στόχο εκείνων που διέπραξαν την επίθεση, ενώ η αστυνομία δείχνει απρόθυμη να βοηθήσει.

Χωρίς καμία ουσιαστική υποστήριξη, αποφασίζει να εγκαταλείψει την Αθήνα παίρνοντας μαζί της τον Ντιμίτρι. Καταφεύγει στον τελευταίο άνθρωπο από τον οποίο θα ήθελε να ζητήσει βοήθεια, τη μητέρα της, Βάνα (Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους), με την οποία έχει αποξενωθεί μετά τον θάνατο του πατέρα της, ενώ λίγο αργότερα καταλήγουν στο απομακρυσμένο πατρικό της χωριό, το Νεοχώρι, όπου δεν έχει επιστρέψει εδώ και χρόνια.

Κι ενώ η πρόθεση της ήταν να κρυφτεί μαζί με τον Ντιμίτρι σε έναν ήσυχο και απόμερο τόπο, σύντομα έρχεται αντιμέτωπη με την καχυποψία και την επιφυλακτικότητα των κατοίκων, καθώς το χωριό ταλανίζεται από ένα φαινομενικά άλυτο μυστήριο: την εξαφάνιση του δημάρχου, τον οποίο πραγματικά «άνοιξε η γη και τον κατάπιε». Ή τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν οι Νεοχωρίτες, οι οποίοι αντιδρούν στην άφιξη των ξένων, καθώς και οι ίδιοι έχουν πολλά να κρύψουν.

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπλάτσος

Σκηνοθέτες: Θοδωρής Μπαμπούρης, Ζωή Φίλιππα

Συνεργάτης σκηνοθέτις: Εύη Βαρδάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ανδρέας Γούλος, Άγγελος Παπαδόπουλος

Ενδυματολόγος: Νινέτα Ζαχαροπούλου

Σκηνογράφος: Σοφία Ζούμπερη

Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης

Executive Producer: Βασίλης Χρυσανθόπουλος

Supervising Producer: Ορέστης Πλακιάς

Οργάνωση παραγωγής: Δημήτρης Αποστολίδης

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπούτσικος, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Χρήστος Κοντογεώργης, Στέφη Πουλοπούλου, Σύνθια Μπατσή, Μαρία Μπαγανά, Σταύρος Τσουμάνης, Γιώργος Ζυγούρης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Kris Radanov, Αλέξανδρος Μούκανος, Λαέρτης Μαλκότσης, Δημήτρης Παπαγιάννης, Λυγερή Μητροπούλου, Νικολαΐς Μπιμπλή, Βαρβάρα Λάρμου, Αδελαΐδα Κατσίδε, Έλλη Γαλούση, Κώστας Μπούντας.

Στον ρόλο της Βάνας η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Στον ρόλο του Γερμανού ο Αλέξανδρος Λογοθέτης

Στον ρόλο της Ιρίνα η Αλεξία Καλτσίκη