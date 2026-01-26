Ο Πέτρος ανακαλύπτει ένα μυστικό του χωριού και η Άρτεμις καλείται να του δώσει εξηγήσεις. Οι έρευνες της Ανθούλας φέρνουν αναπάντεχα αποτελέσματα και αναγκάζεται να διαχειριστεί την αλήθεια με τη βοήθεια του Δημήτρη. Ενώ το χωριό παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την εκπομπή της Γεωργούλη, ο Γερμανός ετοιμάζεται να φύγει από το χωριό, ζητώντας από τη Βάνα να τον ακολουθήσει.

Μη χάσετε τις εξελίξεις στα νέα επεισόδια της σειράς «Το παιδί», στην ΕΡΤ1, από τη Δευτέρα 26 έως και την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, στις 23:00.

Ημερομηνία μετάδοσης: Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 , ώρα 23:00

Eπεισόδιο 63o: Η επίσκεψη της Γεωργούλη στο σπίτι αναστατώνει τόσο την Άρτεμη όσο και τη Βάνα. Ο Πέτρος ανακαλύπτει ένα μυστικό του χωριού και η Άρτεμις καλείται να του δώσει εξηγήσεις. Οι έρευνες της Ανθούλας φέρνουν αναπάντεχα αποτελέσματα και αναγκάζεται να διαχειριστεί την αλήθεια με τη βοήθεια του Δημήτρη. Ο Θέμης ακόμα ανησυχεί για τα οικονομικά και η Σίσσυ προτείνει μια ιδιαίτερη λύση για το πού θα μπορούσαν να βρουν τα χρήματα. Το χωριό περιμένει με κομμένη την ανάσα να ξεκινήσει η εκπομπή της Γεωργούλη που τους υπόσχεται μεγάλες αποκαλύψεις, ενώ ο Γερμανός έχει μια δυσάρεστη έκπληξη για τη Βάνα.

Ημερομηνία μετάδοσης: Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, ώρα 23:00

Eπεισόδιο 64ο: Ενώ οι χωριανοί παρακολουθούν με αγωνία την εκπομπή της Γεωργούλη από το σπίτι της Ρένας, ο Γερμανός ετοιμάζεται να φύγει από το χωριό, ζητώντας από τη Βάνα να τον ακολουθήσει. Η Άρτεμις εξομολογείται στον Πέτρο ένα τραύμα της και έρχονται πιο κοντά. Ταυτόχρονα, η Σίσσυ, εθισμένη πλέον στον τζόγο, χάνει όλα τα λεφτά. Η Ανθούλα περνάει χρόνο με τον Χρυσόδημο στο στούντιο στη διάρκεια της εκπομπής. Η Γεωργούλη προσπαθεί να βγάλει άκρη σχετικά με την υπόθεση μέσω των ζωντανών συνεντεύξεων, μέχρι που έρχεται η στιγμή να μιλήσει ζωντανά στην εκπομπή η Μαρία-Τερέζα.

Ημερομηνία μετάδοσης: Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, ώρα 23:00

Eπεισόδιο 65o: Το χωριό ξενυχτισμένο μετά την εκπομπή της Γεωργούλη θεωρεί πως θα ηρεμήσουν για λίγο από τον Πάκη μετά το ρεζίλεμά του. Η Μαίρη και η Μίνα αποδέχονται την τηλεοπτική πρόταση του Χρυσόδημου και ψάχνουν το ιδανικό άτομο για μάνατζέρ τους. Στο μεταξύ, ένα νέο double date οδηγεί τον Πέτρο και την Άρτεμη να οργανώσουν την πρώτη τους εκδρομή ως ζευγάρι. Ο Δημήτρης, για να βοηθήσει την Ανθούλα στο αδιέξοδό της, ζητάει τη γνώμη της Ιρίνας σχετικά με το θέμα, η οποία ταράσσεται και επιφορτίζει και αυτόν. Η Βάνα, ο Θέμης και η Σίσσυ, σύντομα συνειδητοποιούν πως ο Δημήτρης έχει εξαφανιστεί.

Ημερομηνία μετάδοσης: Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, ώρα 23:00

Eπεισόδιο 66ο: Η Σίσσυ ψάχνει τον Δημήτρη παντού, αλλά είναι πάντα ένα βήμα πίσω. Ο Θέμης με την Ανθούλα ψάχνουν στο δάσος και εκείνος τη συμβουλεύει τι να κάνει με την αλήθεια που έμαθε. Στο κανάλι, η Ρένα και ο Χρυσόδημος δίνουν τα χέρια για τη νέα εκπομπή, προκαλώντας τη ζήλια της Βούλας και του Βάγγου Πάγου. Ο Πάκης φοβερίζει το χωριό με την είδηση ενός νέου στοιχείου για τον Υάκινθο. Παράλληλα, η Άρτεμις και ο Πέτρος στην εκδρομή τους συζητούν για το παρελθόν και τις πρώην σχέσεις τους. Επιστρέφοντας πιο ερωτευμένοι πίσω στο χωριό βρίσκουν την Αστυνομία στο διαμέρισμα του Πέτρου.

Ο Πέτρος ανακαλύπτει ένα μυστικό του χωριού και η Άρτεμις καλείται να του δώσει εξηγήσεις. Οι έρευνες της Ανθούλας φέρνουν αναπάντεχα αποτελέσματα και αναγκάζεται να διαχειριστεί την αλήθεια με τη βοήθεια του Δημήτρη. Ενώ το χωριό παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την εκπομπή της Γεωργούλη, ο Γερμανός ετοιμάζεται να φύγει από το χωριό, ζητώντας από τη Βάνα να τον ακολουθήσει.

Μη χάσετε τις εξελίξεις στα νέα επεισόδια της σειράς «Το παιδί», στην ΕΡΤ1, από τη Δευτέρα 26 έως και την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, στις 23:00.

Ημερομηνία μετάδοσης: Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 , ώρα 23:00

Eπεισόδιο 63o: Η επίσκεψη της Γεωργούλη στο σπίτι αναστατώνει τόσο την Άρτεμη όσο και τη Βάνα. Ο Πέτρος ανακαλύπτει ένα μυστικό του χωριού και η Άρτεμις καλείται να του δώσει εξηγήσεις. Οι έρευνες της Ανθούλας φέρνουν αναπάντεχα αποτελέσματα και αναγκάζεται να διαχειριστεί την αλήθεια με τη βοήθεια του Δημήτρη. Ο Θέμης ακόμα ανησυχεί για τα οικονομικά και η Σίσσυ προτείνει μια ιδιαίτερη λύση για το πού θα μπορούσαν να βρουν τα χρήματα. Το χωριό περιμένει με κομμένη την ανάσα να ξεκινήσει η εκπομπή της Γεωργούλη που τους υπόσχεται μεγάλες αποκαλύψεις, ενώ ο Γερμανός έχει μια δυσάρεστη έκπληξη για τη Βάνα.

Ημερομηνία μετάδοσης: Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, ώρα 23:00

Eπεισόδιο 64ο: Ενώ οι χωριανοί παρακολουθούν με αγωνία την εκπομπή της Γεωργούλη από το σπίτι της Ρένας, ο Γερμανός ετοιμάζεται να φύγει από το χωριό, ζητώντας από τη Βάνα να τον ακολουθήσει. Η Άρτεμις εξομολογείται στον Πέτρο ένα τραύμα της και έρχονται πιο κοντά. Ταυτόχρονα, η Σίσσυ, εθισμένη πλέον στον τζόγο, χάνει όλα τα λεφτά. Η Ανθούλα περνάει χρόνο με τον Χρυσόδημο στο στούντιο στη διάρκεια της εκπομπής. Η Γεωργούλη προσπαθεί να βγάλει άκρη σχετικά με την υπόθεση μέσω των ζωντανών συνεντεύξεων, μέχρι που έρχεται η στιγμή να μιλήσει ζωντανά στην εκπομπή η Μαρία-Τερέζα.

Ημερομηνία μετάδοσης: Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, ώρα 23:00

Eπεισόδιο 65o: Το χωριό ξενυχτισμένο μετά την εκπομπή της Γεωργούλη θεωρεί πως θα ηρεμήσουν για λίγο από τον Πάκη μετά το ρεζίλεμά του. Η Μαίρη και η Μίνα αποδέχονται την τηλεοπτική πρόταση του Χρυσόδημου και ψάχνουν το ιδανικό άτομο για μάνατζέρ τους. Στο μεταξύ, ένα νέο double date οδηγεί τον Πέτρο και την Άρτεμη να οργανώσουν την πρώτη τους εκδρομή ως ζευγάρι. Ο Δημήτρης, για να βοηθήσει την Ανθούλα στο αδιέξοδό της, ζητάει τη γνώμη της Ιρίνας σχετικά με το θέμα, η οποία ταράσσεται και επιφορτίζει και αυτόν. Η Βάνα, ο Θέμης και η Σίσσυ, σύντομα συνειδητοποιούν πως ο Δημήτρης έχει εξαφανιστεί.

Ημερομηνία μετάδοσης: Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, ώρα 23:00

Eπεισόδιο 66ο: Η Σίσσυ ψάχνει τον Δημήτρη παντού, αλλά είναι πάντα ένα βήμα πίσω. Ο Θέμης με την Ανθούλα ψάχνουν στο δάσος και εκείνος τη συμβουλεύει τι να κάνει με την αλήθεια που έμαθε. Στο κανάλι, η Ρένα και ο Χρυσόδημος δίνουν τα χέρια για τη νέα εκπομπή, προκαλώντας τη ζήλια της Βούλας και του Βάγγου Πάγου. Ο Πάκης φοβερίζει το χωριό με την είδηση ενός νέου στοιχείου για τον Υάκινθο. Παράλληλα, η Άρτεμις και ο Πέτρος στην εκδρομή τους συζητούν για το παρελθόν και τις πρώην σχέσεις τους. Επιστρέφοντας πιο ερωτευμένοι πίσω στο χωριό βρίσκουν την Αστυνομία στο διαμέρισμα του Πέτρου.

Η ιστορία…

Αθήνα, 2025. Μια πρώην πρωταθλήτρια του τάε κβον ντο, μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό, καταλήγει να εργάζεται ως γυμνάστρια του Ντιμίτρι (Βασίλης Μπούτσικος), ενός νέου στο φάσμα του αυτισμού, μοναχογιού μιας οικογένειας Ρώσου μεγιστάνα, στην έπαυλή τους, στα βόρεια προάστια. Όταν ένα βράδυ η οικογένεια δέχεται επίθεση, η Άρτεμις (Ντένια Στασινοπούλου) καταφέρνει να εξουδετερώσει τους εισβολείς και να σώσει τον Ντιμίτρι, ενώ οι γονείς του απάγονται. Γρήγορα διαπιστώνει ότι όσο το παιδί παραμένει ζωντανό, αποτελεί στόχο εκείνων που διέπραξαν την επίθεση, ενώ η αστυνομία δείχνει απρόθυμη να βοηθήσει.

Χωρίς καμία ουσιαστική υποστήριξη, αποφασίζει να εγκαταλείψει την Αθήνα παίρνοντας μαζί της τον Ντιμίτρι. Καταφεύγει στον τελευταίο άνθρωπο από τον οποίο θα ήθελε να ζητήσει βοήθεια, τη μητέρα της, Βάνα (Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους), με την οποία έχει αποξενωθεί μετά τον θάνατο του πατέρα της, ενώ λίγο αργότερα καταλήγουν στο απομακρυσμένο πατρικό της χωριό, το Νεοχώρι, όπου δεν έχει επιστρέψει εδώ και χρόνια.

Κι ενώ η πρόθεση της ήταν να κρυφτεί μαζί με τον Ντιμίτρι σε έναν ήσυχο και απόμερο τόπο, σύντομα έρχεται αντιμέτωπη με την καχυποψία και την επιφυλακτικότητα των κατοίκων, καθώς το χωριό ταλανίζεται από ένα φαινομενικά άλυτο μυστήριο: την εξαφάνιση του δημάρχου, τον οποίο πραγματικά «άνοιξε η γη και τον κατάπιε». Ή τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν οι Νεοχωρίτες, οι οποίοι αντιδρούν στην άφιξη των ξένων, καθώς και οι ίδιοι έχουν πολλά να κρύψουν.

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπλάτσος

Σκηνοθέτες: Θοδωρής Μπαμπούρης, Ζωή Φίλιππα

Συνεργάτης σκηνοθέτις: Εύη Βαρδάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ανδρέας Γούλος, Άγγελος Παπαδόπουλος

Ενδυματολόγος: Νινέτα Ζαχαροπούλου

Σκηνογράφος: Σοφία Ζούμπερη

Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης

Executive Producer: Βασίλης Χρυσανθόπουλος

Supervising Producer: Ορέστης Πλακιάς

Οργάνωση παραγωγής: Δημήτρης Αποστολίδης

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπούτσικος, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Χρήστος Κοντογεώργης, Στέφη Πουλοπούλου, Σύνθια Μπατσή, Μαρία Μπαγανά, Σταύρος Τσουμάνης, Γιώργος Ζυγούρης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Kris Radanov, Αλέξανδρος Μούκανος, Λαέρτης Μαλκότσης, Δημήτρης Παπαγιάννης, Λυγερή Μητροπούλου, Νικολαΐς Μπιμπλή, Βαρβάρα Λάρμου, Αδελαΐδα Κατσίδε, Έλλη Γαλούση, Κώστας Μπούντας.

Στον ρόλο της Βάνας η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Στον ρόλο του Γερμανού ο Αλέξανδρος Λογοθέτης

Στον ρόλο της Ιρίνα η Αλεξία Καλτσίκη