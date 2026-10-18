Οι ΜΩΒ Εκδόσεις παρουσιάζουν το νέο βιβλίο του Γιώργου Ανδρίτσου, Το παλίμψηστο των εμφύλιων συγκρούσεων στις ελληνικές ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, μια επιστημονική μελέτη που εξετάζει την ιστορική αφήγηση γύρω από τις εμφύλιες συγκρούσεις, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τον φιλμικό λόγο των ελληνικών κινηματογραφικών ταινιών που έχουν παραχθεί από το 1945 έως σήμερα.

Οι ταινίες προσεγγίζονται στο πλαίσιο των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών συνθηκών της εποχής κατά την οποία γυρίστηκαν, ενώ διερευνάται η συμβολή τους στη διαμόρφωση της συλλογικής μνήμης. Η μελέτη αξιοποιεί στοιχεία για την εμπορική απήχηση των ταινιών, όπως καταγράφεται στις εισπράξεις τους, τις κριτικές που δημοσιεύτηκαν σε επιλεγμένες εφημερίδες από όλο το πολιτικό φάσμα, τα κινηματογραφικά περιοδικά, καθώς και τον δημόσιο διάλογο που προκάλεσαν ορισμένες από αυτές.

Ειδικότερα, το βιβλίο διερευνά τους τρόπους με τους οποίους αναπαρίστανται η Κατοχή, η Αντίσταση, τα Δεκεμβριανά, ο Εμφύλιος Πόλεμος και οι μετέπειτα εξελίξεις. Εξετάζει την εικόνα που κατασκευάζεται μέσα από τις κινηματογραφικές αναπαραστάσεις και τις σκοπιμότητες που ενδέχεται να εξυπηρετεί, τις ευθύνες που αποδίδονται για την εκδήλωση των εμφύλιων συγκρούσεων, καθώς και τον ρόλο των ξένων δυνάμεων τόσο στην έναρξη όσο και στην έκβαση του Εμφυλίου. Παράλληλα, αναδεικνύει τις διαφοροποιήσεις στον τρόπο αναπαράστασης των συγκρούσεων, εντοπίζοντας τις μεταβολές που σημειώνονται με την πάροδο του χρόνου, αλλά και τα στοιχεία που παραμένουν σταθερά, παρά τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές.

Ο Γιώργος Ανδρίτσος γεννήθηκε στην Πάτρα και σπούδασε Ιστορία στο Ιστορικό και Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου ολοκλήρωσε και τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία. Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο ίδιο επιστημονικό πεδίο, στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια, ενώ άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Το 2004 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αιγόκερως η μελέτη του Η Κατοχή και η Αντίσταση στον Ελληνικό Κινηματογράφο 1945-1966, ενώ το 2020 εκδόθηκε από τις εκδόσεις ΚΨΜ το βιβλίο του Κινηματογράφος και Ιστορία. Η Κατοχή και η Αντίσταση στις ελληνικές ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους από το 1945 μέχρι το 1981.